Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista rosarino El Hotel Sol de Funes abrió una sala privada dedicada a Gerardo Rozín, con fotos, objetos y un espacio para revivir sus momentos más recordados 24 de septiembre 2025 · 15:10hs

Gerardo Rozín, creador de "La peña de morfi", falleció el 11 de marzo de 2022.

Este martes quedó inaugurado en el Hotel Sol de Funes un espacio dedicado a la memoria de Gerardo Rozín, periodista y productor rosarino fallecido en 2022. El lugar fue bautizado “La Huella de Rozín” y se presenta como una sala privada destinada a evocar su legado en la televisión y la cultura argentina.

Según detalló InfoFunes, el nuevo espacio está ambientado con sillones, muebles de diseño, una mesa familiar y una pantalla en la que se podrán revivir fragmentos de los programas más recordados de Rozín. Además, en las paredes se exhiben cuadros e imágenes que retratan distintos momentos de su vida personal y profesional.

Un homenaje impulsado desde el hotel La iniciativa surgió de Néstor Rozín, propietario del complejo y tío del periodista. “La Huella de Rozín” fue pensada como un homenaje íntimo, pero también como un gesto de gratitud hacia quien dejó una marca profunda en los medios y en la cultura popular.

Desde el hotel señalaron que el espacio busca “mantener viva la memoria” y, al mismo tiempo, convertirse en un sitio de encuentro e inspiración. “Las huellas que marcan la vida nunca se borran, se transforman en espacios de encuentro”, explicaron en la presentación.

Con esta inauguración, Funes suma un nuevo lugar cargado de identidad, que recuerda al conductor de ciclos como Gracias por venir, La peña de Morfi y Morfi, todos a la mesa. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@complejosoldefunes)