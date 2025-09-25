El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

La Capital | La Ciudad | alerta

Se esperan lluvias fuertes e intensas ráfagas de viento en todo el sur de Santa Fe. Qué precauciones tomar y cuándo vuelve el sol

25 de septiembre 2025 · 08:59hs
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La primavera no parece terminar de instalarse en Rosario. Por segundo fin de semana seguido, se esperan condiciones inestables. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas.

En particular, el alerta amarillo del SMN es para la madrugada y la mañana del sábado. El organismo advirtió que el sur de Santa Fe será afectado por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Además, se espera abundante caída de agua, también frecuente actividad eléctrica y ocasional granizo. El SMN prevee valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. En la misma línea, están anunciadas intensas ráfagas de viento, de entre 40 y 50 km/h.

Por otro lado, el domingo se espera que la tormenta cese. Para el último día de la semana, la jornada estará parcialmente soleada, y la temperatura volverá a sentirse primaveral: la mínima será de 12 grados y la máxima de 22.

Recomendaciones ante un alerta por tormentas

La Municipalidad de Rosario recomienda no circular por la calle cuando rige un alerta meteorológico, salvo que sea necesario. En ese caso es necesario actuar con mayor precaución a la hora de estacionar vehículos cerca de los árboles en la vía pública. También es importante mantener a los animales domésticos dentro de lugares protegidos.

A la hora de salir de casa hay que evitar el contacto con columnas de alumbrado, cables de cualquier tipo o cajas de luz. Las autoridades locales recomiendan comunicarse con el teléfono gratuito 103 de Protección Civil para hacer cualquier reclamo por problemas derivados de la tormenta. También es posible enviar solicitudes a través de MuniBot, la plataforma de Whatsapp de la línea 341-5-440147.

Por otra parte, el municipio sugiere las siguientes medidas de prevención antes de una tormenta:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección.
  • No dejar los residuos afuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.
  • Colaborar con el barrido de las veredas, retirar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento en balcones y terrazas.
  • Limpiar las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.
