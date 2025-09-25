Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI y Río Negro se pusieron el traje de candidatos en la A y la B

Los papales finalizaron primero en la primera rueda y ahora va por todo en la Rosarina. Y la institución de barrio Belgrano se afirma para volver a la A

Río Negro 2025. El equipo dirigido por Gabriel Fasolis sigue con su racha triunfal en la Primera B.

Pablo VI líder en la A. Los papales, de la mano de Damián Pissano, mandan en el círculo superior y sueñan con el título local.

Pablo VI y Río Negro mandan en los principales torneos de primera división A y B de la Asociación Rosarina de Fútbol cerraron la primera etapa con los encuentros de ida en la zona campeonato.

En el círculo superior, Pablo VI, dirigido por Damián Pissano (exjugador) de los papales, marcha puntero con 16 unidades, seguido por Rosario Central con 13 puntos .

Por su parte en la 2ª categoría, Río Negro de la mano de Gabriel Fasolis lidera el grupo con 16 puntos y luchará por los dos ascensos que otorga la Primera B, donde hay seis equipos que están en la pelea.

Con el importante triunfo ante Unión de Álvarez (1-0), el fin de semana, los Canarios se transformaron en el gran candidato para poder quedarse con el título de la presente temporada 2025.

“El plantel terminó de la mejor manera la primera rueda de la zona campeonato, el sábado ante Unión de Álvarez pudimos sacar adelante un encuentro complicado y los tres puntos quedaron en casa”, dijo Damián Pissano, técnico de los papales.

El papal se hace fuerte en su cancha Ángel Espíndola

Pablo VI manda en la zona campeonato por la gran campaña que viene realizando en su cancha. En el Ángel Espíndola tiene un invicto de 10 victorias y 2 empates. Y en el actual certamen viene de obtener 3 triunfos al hilo, todos por 1 a 0 (Morning Star, Central Córdoba y Unión de Álvarez). Así no recibió goles en las últimas fechas.

“El sacrificio que vienen realizado los jugadores cada fin de semana es para destacar. Hay un sentido de pertenencia por el amor al club y se ve en cada entrenamiento que realizamos después de las 20. Nadie se pierde una práctica, el esfuerzo es bárbaro y viven trabajando para mantener a sus respectivas familias”, confió el técnico de los Canarios.

Pissano Damián

Damián Pissano fue campeón en la temporada 2007

El Pato Pissano, como lo apodan, formó parte del plantel que se consagró campeón en la temporada 2007, comandado por los hermanos José y Antonio Previtti. Y después de 18 años se puso el buzo de entrenador y es una grata sorpresa en el fútbol local.

“Vamos por el camino correcto, en el presente torneo no hay un partido fácil, todos son muy difíciles y está muy parejo. Nuestro objetivo es tratar de dejar a la institución lo mejor posible, vamos a dar pelea hasta el final para llevar a Pablo VI a lo más alto de la Rosarina”, cerró el técnico de los papales.

El plantel de Pablo VI 2025: Lucas Monzón, Federico Aguirre, Ulises y Elías Alcaraz, Mariano Osorio, Lautaro Pino, Darío Ramírez, Kevin Ibargengoitia, Luciano Vargas, Juan Pablo Ramírez, Tomás Torres, Claudio Escobar, Nicolás Stegeman, Santos Quinteros, Facundo Montenegro, Dilan Molina, Francisco Abella, Facundo Barrios, Nicolás Moreyra, Pablo Pascua, Diego Gamarra, Jeremías Abella y Dilan González. Cuerpo técnico: Damián Pissano, Damián Villarino, Franco Gómez, Martín Martínez y Agustín Rojas.

Disputadas siete fechas en la zona campeonato, Pablo VI manda con 16 unidades y lo siguen: Rosario Central 13, Coronel Aguirre 11, Unión de Álvarez 10, Morning Star 9, Adiur 7, Central Córdoba 5 y Newell’s 4.

En la zona permanencia comanda Provincial

Por su parte, en la zona permanencia el líder es Provincial con 14 unidades, Tiro Federal 12, San Telmo y Banco 11, Villa Gobernador Gálvez 9, Oriental 8, Sportivo de Álvarez 7 y Tiro Suizo 5.

La 8ª fecha se disputará el domingo. En la zona campeonato: Adiur vs Pablo VI, Unión de Álvarez vs Newell’s, Coronel Aguirre vs Central Córdoba y Morning Star vs Rosario Central. Zona permanencia: Banco vs Provincial, Tiro Federal vs Oriental, San Telmo vs V.G. Gálvez y Tiro Suizo vs Sportivo de Álvarez.

Río Negro, líder en la B

Con tres triunfos consecutivos, Río Negro, el equipo de barrio Belgrano, cerró como puntero en la zona campeonato, disputada con siete encuentros en la primera rueda. Gabriel Fasolis, exjugador del club, comanda el plantel que busca volver al círculo superior de la Rosarina.

“El torneo está muy parejo, competitivo y en la recta final hay seis equipos que lucharán hasta el final por lograr los ascensos que otorga la divisional. En ese contexto Río Negro está preparado para dar pelea y volver a Primera A. En el arranque de la temporada nos trazamos varios objetivos, el primero era clasificar a la zona campeonato y se logró. Ahora es quedar entre los dos primeros para saltar de categoría”, aseveró el técnico Fasolis.

“Al principio de año el equipo estaba prácticamente desmantelado. Con el correr de los días se acercaron cerca de 15 jugadores. Junto a los chicos de las inferiores comenzamos los trabajos y armamos la base del plantel que nos iba a sostener todo el año. Por suerte el equipo tiene mucha personalidad y está en la pelea para lograr el ansiado ascenso a la A”, confió el entrenador del club de barrio Belgrano.

Fasolis German

Plantel de Río Negro 2025: Iván Ricciuti, Miguel Chávez, Ezequiel Aranda, Joaquín Ramoha, Luciano Godoy, Quimei Oliva, Marcelo Rodríguez, José Vivas, Agustín Verón, Tomás Barrera, Bladimir Ramírez, Luciano Pellegrino, Casimiro Acosta, Santiago Copello, Rodrigo Palma, Yair Gutiérrez, Augusto Pérez Promancio, Bruno Ubal, Matías Maidana, Santiago Nuñez, Felipe Santandrea, Santino Cucciola, Dilan Godoy y Valentino Ellison. Cuerpo técnico: Gabriel Fasolis (DT), Carlos Montilla y Fabio Costellop (ayudantes), Cristian Breso (preparador físico) y Franco Cruz (kinesiólogo).

En la segunda división disputadas siete jornadas de la zona campeonato, Río Negro marcha puntero con 16 unidades, Defensores de Funes 14, 1º de Mayo 13, El Torito 12, Mitre de Pérez 10, Defensores Unidos 9, Alianza Sport 3 y General Paz 1.

Leones firme en la Zona Permanencia

En la Zona Permanencia, Leones manda con 17 puntos, seguido por Renato Cesarini 12, Arijón 11, Fisherton 10, Botafogo 8, 7 de Setiembre 7, Unión Americana 4 y Social Lux 2.

La octava fecha se jugará el domingo a partir de las 15. Zona Campeonato: 1º de Mayo vs Río Negro, Defensores de Funes vs El Torito, General Paz vs Defensores Unidos y Alianza Sport vs Mitre de Pérez.

Zona Permanencia: Fisherton vs Leones, Renato Cesarini vs Arijón, Botafogo vs 7 de Setiembre y Social Lux vs Unión Americana.