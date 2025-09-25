La Capital | Ovación | Newell's

Reunión clave en Newell's: la junta electoral define junto a agrupaciones la fecha de elecciones

Alrededor de veinte representantes se reunirán en un cónclave definitorio para el futuro institucional de la Lepra

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

25 de septiembre 2025 · 09:52hs
La junta electoral tendrá una reunión clave para definir la fecha de las elecciones de Newell's.

Se viven horas trascendentales para la vida institucional de Newell's. Ayer, la junta electoral dio luz verde para el adelantamiento de la fecha de los comicios leprosos, tras un pedido formal por parte del presidente de la institución, Ignacio Astore, el lunes después del encuentro ante Belgrano de Córdoba.

Para darle certeza a la fecha, la comisión electoral decidió reunirse con todas las agrupaciones y socios independientes que habían retirado los avales correspondientes como para poder presentarse a las elecciones que, antes del pedido, estaban signadas para el 14 de diciembre. Se sumarían algunos miembros importantes de la vida institucional más allá que no hayan retiraron dichos avales.

El cónclave será en la sala de prensa de la sede del Parque Independencia a partir de las 18 horas y la cantidad de participantes, además de la junta electoral, seria de veinte socios. La idea es que los miembros de la Comisión presenten la situación y den una fecha alternativa que sería la del 16 de noviembre.

Cómo se definirá la fecha de las elecciones

Después de ese acto, se comenzará por alrededor de 90 minutos un debate entre los socios y de ahí, definir cada postura. Se votará probablemente a mano alzada y, por lo que pudo averiguar Ovación, tiene que haber unanimidad en la decisión para confirmar la nueva fecha de los comicios.

>> Leer más: Newell's hizo fútbol ante Sportivo Las Parejas pensando en Estudiantes

Ya con el resultado final, se informará quiénes y cómo votaron, teniendo en cuenta que habrá un representante por cada agrupación/socios que retiraron los avales. Por lo que se conoció, a esta hora, cerca de 28 mil socios están habilitados para votar tanto en noviembre o en diciembre. Final abierto para una crisis institucional que se acentúa hora tras hora.

