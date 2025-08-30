El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

Álex de la Iglesia creó "El día de la bestia" y un documental sobre Lionel Messi hecho en Rosario. Ahora se deshizo en elogios a la bebida nacida en la ciudad

La calidad de Amargo Obrero trasciende fronteras y el prestigioso director de cine internacional Álex de la Iglesia mostró su devoción por la bebida creada a fines del siglo XIX en Rosario. “Mi rollo” , sentenció el realizador mientras abrazaba una botella de la marca que conquistó la mesa de los argentinos y resuena en el mundo.

Cuando Pedro Calatroni y Antonio Tacconi crearon el aperitivo hace ya casi 150 años, nunca pensaron que iba a recorrer el planeta. Menos aún que iba a tener ese reconocimiento por especialistas que lo colocarían, con una calificación de 4,1 sobre 5 estrellas, entre los tres mejores licores de hierbas, superando al fernet y varias etiquetas de todo el mundo , según clasificación de la guía de viajes Taste Atlas .

Días después de la actualización del ranking, el director de varios éxitos de taquilla como "El día de la bestia" se mostró junto a una botella de Amargo Obrero mientras visita Argentina y realizó dos posteos en su cuenta de Instagram .

Las fotos se llenaron de comentarios celebrando la devoción del cineasta nacido en Bilbao. Algunos desconocedores se animaron a preguntar por el Amargo Obrero y otros dieron recomendaciones para su consumo: “Soda y rodaja de limón o naranja” , aconsejó un usuario.

Los posteos de Álex de la Iglesia

De la Iglesia no sólo tiene la conexión gastronómica con Rosario, también realizó una producción sobre la vida de Lionel Messi en 2014. En esta oportunidad se encontró con Martín Tejada, director y guionista argentino, con el cual los une una amistad de más de 10 años.

Reunidos en un bar de Buenos Aires, el anfitrión compartió las fotos con su invitado, pero el español prefirió mostrar su encanto por la bebida rosarina.

“Amargo Obrero, mi rollo”, posteó el vasco junto con una foto abrazando a un producto muy popular a la hora del vermú. Acto seguido, eligió darle protagonismo a la botella, fotografió la etiqueta donde puede leerse el eslogan de la marca “el aperitivo del pueblo argentino” y agregó: “Esto sí”.

Muchos comentarios explicaron el origen de la bebida, atribuida a los anarquistas a fines del siglo XIX, y felicitaron al artista. El posteo fue compartido por las redes oficiales de la marca e incluyó un mensaje para la estrella: “¡De Argentina hasta España! Que alegría que disfrutes nuestro Amargo”.

Así, el producto con sello rosarino cierra una semana a puro festejo luego de posicionarse entre los principales aperitivos del planeta y consiguiendo el aval del reconocido director europeo.

Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Hace poco más de un año, el Amargo Obrero fue elegido como uno de los mejores licores de hierbas del planeta. Luego de aquella mención, la lista se actualizó este lunes y el aperitivo del pueblo argentino se subió al podio mundial de la categoría en base al puntaje de los especialistas.

La bebida declarada como patrimonio cultural de la ciudad en 2017 no sólo sigue entre las que tienen calificaciones más altas de la guía Taste Atlas. También se mantiene como el único representante del país y en el continente en el top 10 fuera de la competencia con el vermú, ya que no se utiliza vino para elaborarla.

En abril de 2024, Amargo Obrero fue seleccionado como uno de los productos de mayor nivel. La clasificación mejoró con el paso del tiempo y aún lo ubica como la excepción a la regla en la categoría, ya que prácticamente todos sus competidores son europeos. El fernet, clásico rival, aparece mucho más abajo en la lista y, para colmo de mal de amores cordobeses, con otra bandera.

El Amargo Obrero le ganó al fernet

La bebida que elaboró por primera vez la fábrica de Pedro Calatroni en Rosario está en el tercer puesto de la lista de licores de hierbas de Taste Atlas. La calificación promedio del sitio es de 4,1 estrellas sobre cinco, sólo superada por el Goldwasser de Polonia y el digestivo Averna.

Producido desde 1887, el aperitivo recibió un puntaje muy superior al del fernet. El producto que es orgullo cordobés quedó en el puesto 28 de la lista y en el 33 se anotó por partida doble con la versión de menta de Branca, la marca líder. Sin embargo, ambos ingresaron con bandera italiana porque la receta original es de Milán.

>> Leer más: Un aperitivo nacido en Rosario clasificó como una de las mejores bebidas del mundo

La bebida rosarina también venció a otros competidores de fama internacional que pueden verse en tiendas argentinas. Tal es el caso del Jägermeister alemán y el amargo Ramazzotti. Para encontrar otro competidor creado en América todavía hay que bajar un par de escalones más.

El segundo mejor licor de hierbas en el ranking de Taste Atlas es la Mamajuana. La bebida nacional de República Dominicana está en el 23 ° lugar. Se trata de un aperitivo hecho con ron. La invención original consistía en un té medicinal al que frecuentemente le atribuían un efecto positivo sobre la libido.

El otro representante del continente está casi en el fondo del top 50. Allí aparece el Amargo Chuncho, un producto típico de Perú que nunca falta a la hora de preparar un pisco sour y se fabrica con treinta ingredientes diferentes entre raíces, cáscaras y flores.