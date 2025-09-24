La Capital | Ovación | Ángel Di María

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central enfrentará este sábado a Gimnasia

El jugador más determinante del equipo de Ariel Holan tiene cuatro tarjetas amarillas. Si vuelven a amonestarlo, se perderá un partidazo en el Gigante

24 de septiembre 2025 · 15:26hs
El disparo de la cámara de la reportera gráfica de Ovación fue tan preciso como el de Angelito Di María.

Virginia Benedetto / La Capital

A medida que pasan las fechas, Ángel Di María es un jugador cada vez más determinante para Central. El campeón del mundo es importante para el equipo no solo por lo que juega sino también por lo que genera en los rivales. Y sobre todo, por supuesto, por situaciones clave como los goles a Newell's y Boca.

Desde que llegó, Di María jugó todos los partidos que disputó el equipo de Ariel Holan. Debutó en el Gigante contra Godoy Cruz y no paró más. El último, contra Talleres, fue su noveno partido desde que regresó al club después de 18 años de jugar en los más grandes equipos de Europa.

Aunque alternó buenas y otras no tantas actuaciones, Di María ya se ganó un lugar en la historia del club por el golazo de tiro libre con el que Central le ganó el clásico a Newell's en el Gigante, y el no menos impresionante tanto olímpico que le marcó a Boca, también en Arroyito.

Leer más: Di María y Veliz afianzan su sociedad futbolística en Central y ya le apuntan a Gimnasia

La jerarquía de Ángel Di María

Si algo le faltaba para entrar definitivamente en los corazones canallas, fueron esas dos acciones descomunales en las que Di María sacó a relucir toda su calidad, jerarquía y experiencia. Atributos que le sobran y que lo convirtieron en uno de los mejores jugadores de la historia en la selección argentina.

Pero en la próxima fecha del torneo Clausura, en la que Central visitará a Gimnasia en La Plata, Di María jugará por primera vez condicionado. Es que en ocho fechas acumuló cuatro tarjetas amarillas y si volvieran a amonestarlo contra el Lobo automáticamente se perdería el siguiente partido, que será nada menos que contra River.

Di María fue amonestado en su debut contra Godoy Cruz en la primera fecha del torneo Clausura por sacarse la camiseta después de marcar el 1 a 0 con un penal. Lo mismo le pasó después de la perfecta ejecución del tiro libre ante Newell's. La tercera amarilla la vio contra Boca, la primera que le mostraron por cometer una falta, y la última contra Talleres, después de un cruce verbal con un rival y con el árbitro.

Leer más: Torneo Clausura: Central y Newell's, con los mismos árbitros que los dirigieron en la cuarta fecha

Como Malcorra y Campaz en el Apertura

Holan se encuentra así ante una perspectiva similar a la que ya había vivido en el primer semestre. Es que en el torneo Apertura, los primeros dos futbolistas en llegar a la cuarta tarjeta amarilla y quedar automáticamente en capilla fueron Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz, en ese momento los más determinantes del equipo. Ahora vuelve a pasarle con Di María, la figura excluyente de un equipo que todavía debe remar para entrar a los playoffs y que no debe descuidar su excelente posición en la tabla anual.

Si lo amonestaran en La Plata, Di María debería cumplir una fecha de suspensión y entonces no podría jugar contra River. Este partido se disputará el 5 de octubre en el Gigante. Si quiere estar ese día contra los millonarios, deberá cuidarse mucho ante Gimnasia de no ver otra amarilla, que sería la quinta.

Angel Di María cortó una racha de 34 años sin que Central pueda meter un gol olímpico.

Cuántos goles olímpicos hizo Central en toda su historia y cuándo fue el primero

Explotó Fideo, explotó el Gigante. Ángel Di María acaba de marcar el empate de Central, cinco minutos después del gol de Boca.

¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

Los once que saltaron al césped del Gigante de Arroyito para el trascendental partido ante Boca. El destacado, Ángel Di María.

Ángel Di María, golazo olímpico incluido, fue el destacado en el empate de Central frente a Boca

Ángel Di María se le escapa a Ayrton Costa. Central y Boca animaron un partido intenso, sin tanto juego en el Gigante de Arroyito.

A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

