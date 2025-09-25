"Belén": dónde ver la película que Argentina manda a los premios Oscar

El film de Dolores Fonzi representará al país en los próximos premios de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood. Dónde se puede ver y de qué se trata

Hace apenas un día se anunció la película elegida por para representar a la Argentina en los próximos premios Oscar. La apuesta se hizo sobre “Belén”, la nueva película de Dolores Fonzi que ahora, con más razón, se vuelve en una obligación para los espectadores.

Para lograr este honor, “Belén” compitió con “Homo Argentum”, “Algo nuevo, algo viejo, algo prestado” y “La mujer de la fila”. El film protagonizado por Dolores Fonzi y Camila Pláate disputará con los demás países el premio a “Mejor película extranjera o de habla no inglesa”.

“Belén” también soñará con un trofeo en la 40ª edición de los Premios Goya , que se celebrará en febrero de 2026 en Barcelona. Es por esto que los argentinos no pueden dejar de mirar este film, basado en hechos reales y lleno de tensiones, cuestionamientos y reflexión.

De qué se trata “Belén”, la nominada al Oscar

Este drama argentino está basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional. “Belén” narra el caso de Julieta (interpretada por Camila Pláate), una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal. Se trata de una joven tucumana que había tenido un aborto espontáneo y ni siquiera sabía que estaba embarazada, pero que de todas maneras fue perseguida y condenada.

“Belén” también pone el foco sobre Soledad Deza (Dolores Fonzi), una valiente abogada que toma el caso para defender a Julieta y hacer justicia en nombre de todas las mujeres. En esta cinta se honra el trabajo del movimiento de mujeres, organizaciones humanitarias y la presión de la calle que se manifestaba en contra de una de las más grandes injusticias.

Este intenso drama judicial es sin duda una crítica a las injusticias del sistema y una celebración a la resiliencia y hermandad.

Dónde ver “Belén”

La película que representará al país en los Oscar tuvo su estreno en las salas de cine el pasado 18 de septiembre. Se espera que permanezca en cartelera algunas semanas más para darle tiempo al público de acercarse a disfrutarla.

Aunque de momento “Belén” solo está disponible en cines, se prevé que luego se sume al catálogo de Amazon Prime Video y que se distribuya en más de 240 países. Sin embargo, aún no hay fecha para esta inclusión al catálogo de streaming, por lo que la mejor forma de conocer la historia es en las salas de cine.

Es así que de momento los argentinos pueden conocer la historia de “Belén” a partir de las proyecciones en los cines de todo el país. Para adquirir una entrada siempre vale la pena investigar sobre los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

