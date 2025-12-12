La Capital | La Ciudad | La Renga

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Se espera la llegada de casi 40 mil fans, el 70 por ciento de los cuales arribará de distintos lugares del país.

12 de diciembre 2025 · 11:32hs
Foto: gentileza Cecilia Córdoba.

Foto: Municipalidad de Rosario

La Renga, una de las bandas de rock más convocante del país, vuelve a Rosario con promesas de brindar uno de los conciertos más importantes cuando se acerca el final del año. Y lo hará mañana sábado, desde las 20, en el Autódromo Municipal "Juan Manuel Fangio", en la zona noroeste de la ciudad. Se esperan que asistan unas 40 mil personas y desde el municipio brindaron detalles a tener en cuenta sobre cómo se desarrollará el operativo de seguridad y de prevención para que el desarrollo del evento no altera la vida normal de los vecinos del lugar

Los encargados de explicar cómo será el operativo fueron Sergio Velázquez, coordinador de Seguridad en Eventos Masivos de Provincia, y Diego Herrera, secretario de Control de la Municipalidad, en una conferencia brindada esta mañana en la sede local de Gobernación. Según se informó hoy participarán 250 efectivos policiales y 150 inspectores municipales. El operativo arrancará mañana a las 6 y se extenderá hasta las 3 del domingo.

El primero en hablar fue Velázquez. Dijo: “Estamos en presencia de un evento masivo más que ha elegido a Rosario o la provincia como escenario. Hemos hecho un trabajo muy comprometido con los productores desde varias semanas antes. Hace mucho tiempo que no se llevaba adelante un recital de esta magnitud. Se hizo un trabajo puntual con la Unidad Regional II de Policía y la Municipalidad. Se va alterar el funcionamiento de algunas de las calles del barrio, como Jorge Newbery”.

Cuántas personas se esperan para ver a La Renga

El funcionario destacó que “está todo preparado para recibir a 40 mil personas, de las cuales el 60 o 70 por ciento vienen de visita a Rosario, según informó la producción del show. Para eso se diagramó un operativo dentro y fuera del predio, en el que nos preocupamos por los asistentes y también por los vecinos”.

la renga operativo

Velázquez adelantó que, en conversaciones con la producción del evento, se establecieron dos lugares de la ciudad para recibir los micro con los fans que lleguen de otros lugares del país. “Son dos predios, uno en zona sur y otro en zona norte que tendrán su operativo de seguridad que no tiene nada que ver con el operativo del recital, pero habrá un acompañamiento en cápsulas hasta el autódromo”, agregó.

Cuántos efectivos participarán del operativo

Velázquez apuntó que “todo el operativo está armado para que puedan convivir un recital de esta magnitud con los barrios de toda la zona”, subrayó Velázquez, para luego agregar que para la cobertura del show participarán 250 efectivos de la Unidad Regional II, un número que no afectará la seguridad pública de la ciudad porque la mayoría son personas que están franco de servicio. Pero también personal apostado en los predios habilitados para recibir a los micros. Se harán los controles de rutina como de venta ambulante que no esté autorizada. También se va a retirar a los cuidacoches. Primero se los va a invitar a que se retiren y si no acatan serán detenidos”.

Herrera se refirió a los lugares que estarán destinado para estacionamientos de autos y colectivos. “Los ómnibus que vengan desde la zona oeste, es decir desde el Aeropuerto, ingresarán directamente al estacionamiento. Las personas que lleguen desde Circunvalación podrán estacionar los colectivos en un predio cercano al supermercado Carrefour. También habrá dos sectores para estacionamiento de vehículos que hoy son terrenos baldíos, donde habrá un dispositivo con gente que esté acomodando los autos y también brindando seguridad. Vamos a hacer un fuerte control de cuidacoches”.

Detalles para los vecinos

Herrera también explicó los detalles que deberán tener en cuenta los habitantes de los barrios que están alrededor del Autódromo y donde la Municipalidad promete contar con doce “portones” para regular el tránsito en la zona.

“El primer corte de tránsito comenzará a las 6 en Newbery desde González del Solar hasta Condarco. Una mano estará cortada, la otra será de doble circulación. Más cerca del mediodía, se activarán los doce cortes en el perímetro del autódromo. Pero en esos cortes dentro del barrio habrá un portón con personal municipal que identificará a los vecinos con una pulsera para que puedan ingresar sin problemas. Algunos vecinos ya tienen las pulseras, otros no, pero mañana habrá personal en los mencionados portones para que a los vecinos, una vez que acrediten que viven allí con documento y domicilio, se les entregue una pulserita”.

