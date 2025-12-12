Qué dijo Ramiro Marra sobre los rumores de romance con Luciana Salazar

En las últimas horas, un cruce inesperado entre dos figuras llamó la atención de todos los programas de espectáculos. Luciana Salazar fue vista muy cerca del legislador porteño y exmiembro del círculo íntimo del Presidente, Ramiro Marra . Ahora, el propio político rompió el silencio y habló del encuentro.

En particular, Salazar y Marra fueron fotografiados en un restaurante porteño este miércoles por la noche . Rápidamente, comenzó a circular la versión de que ambos estaban cenando juntos. En este sentido, la ex participante de Bailando por un Sueño se refirió públicamente al encuentro: aseguró que el político la hizo “reír mucho” y reveló que se conocen desde la infancia.

En las últimas horas, fue Marra quien, a través de mensajes de texto enviados a un periodista, reaccionó a los dichos de Salazar.

Qué dijo Luciana Salazar sobre Ramiro Marra

Luego de que se conozca que Salazar y Marra tuvieron un momento juntos, la mediática se expresó públicamente sobre el encuentro. “Nos vimos ayer por primera vez en un resto y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias", expresó Luciana Salazar en conversación con "Intrusos", el ciclo de América TV.

Salazar describió al político como "muy amoroso". Además, reveló que pasaron un divertido momento juntos: "Me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba. Lo que me hizo reír”, afirmó la famosa.

>> Leer más: La nueva novia de Ramiro Marra: se trata de una ex tenista italiana

Un impactante detalle que reveló Luciana Salazar es que ella y Ramiro Marra se conocen desde la infancia: iban a colegios cercanos, el político a uno de varones y la mediática a uno de mujeres, pero las instituciones educativas compartían eventos.

“Me empezó a seguir en Instagram y le devolví el seguimiento. Me hizo la noche”, detalló Salazar. Consultada acerca de si se fueron juntos, lo negó: “No nos fuimos juntos, es la primera vez que lo veía. Pero si me invita a una cita, le respondo en privado", aseguró la famosa.

La respuesta de Ramiro Marra

En diálogo con Gustavo Méndez, panelista del programa "La mañana con Moria", Ramiro Marra respondió a los rumores de romance con Luciana Salazar. Sin embargo, no lo hizo a través de una llamada ni en una entrevista, sino que se limitó a contestar un mensaje de texto.

El político no negó ni confirmó la versión. Por el contrario, respondió de manera sarcástica. Cuando Méndez le preguntó si podía salir al aire para hablar sobre el supuesto romance, Marra contestó irónicamente: “No me deja Lu. Jajaja”.

Fue en ese momento cuando el periodista decidió consultarle directamente: “¿Es verdad? ¿Están iniciando algo?”. La respuesta del legislador fue un emoji: una carita llevando un dedo a la boca, pidiendo silencio.