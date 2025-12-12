La Capital | Zoom | Ramiro Marra

Qué dijo Ramiro Marra sobre los rumores de romance con Luciana Salazar

Un encuentro en un restaurante porteño despertó rumores de romance. Mientras Salazar reconoció la buena onda, Marra reaccionó con ironía

12 de diciembre 2025 · 13:30hs
Ramiro Marra habló sobre los dichos de Luciana Salazar

Ramiro Marra habló sobre los dichos de Luciana Salazar

En las últimas horas, un cruce inesperado entre dos figuras llamó la atención de todos los programas de espectáculos. Luciana Salazar fue vista muy cerca del legislador porteño y exmiembro del círculo íntimo del Presidente, Ramiro Marra. Ahora, el propio político rompió el silencio y habló del encuentro.

En particular, Salazar y Marra fueron fotografiados en un restaurante porteño este miércoles por la noche. Rápidamente, comenzó a circular la versión de que ambos estaban cenando juntos. En este sentido, la ex participante de Bailando por un Sueño se refirió públicamente al encuentro: aseguró que el político la hizo “reír mucho” y reveló que se conocen desde la infancia.

En las últimas horas, fue Marra quien, a través de mensajes de texto enviados a un periodista, reaccionó a los dichos de Salazar.

>> Leer más: Luciana Salazar, muy cerca de Ramiro Marra: "Nos unen nuestras infancias"

Qué dijo Luciana Salazar sobre Ramiro Marra

Luego de que se conozca que Salazar y Marra tuvieron un momento juntos, la mediática se expresó públicamente sobre el encuentro. “Nos vimos ayer por primera vez en un resto y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias", expresó Luciana Salazar en conversación con "Intrusos", el ciclo de América TV.

Salazar describió al político como "muy amoroso". Además, reveló que pasaron un divertido momento juntos: "Me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba. Lo que me hizo reír”, afirmó la famosa.

>> Leer más: La nueva novia de Ramiro Marra: se trata de una ex tenista italiana

Un impactante detalle que reveló Luciana Salazar es que ella y Ramiro Marra se conocen desde la infancia: iban a colegios cercanos, el político a uno de varones y la mediática a uno de mujeres, pero las instituciones educativas compartían eventos.

“Me empezó a seguir en Instagram y le devolví el seguimiento. Me hizo la noche”, detalló Salazar. Consultada acerca de si se fueron juntos, lo negó: “No nos fuimos juntos, es la primera vez que lo veía. Pero si me invita a una cita, le respondo en privado", aseguró la famosa.

La respuesta de Ramiro Marra

En diálogo con Gustavo Méndez, panelista del programa "La mañana con Moria", Ramiro Marra respondió a los rumores de romance con Luciana Salazar. Sin embargo, no lo hizo a través de una llamada ni en una entrevista, sino que se limitó a contestar un mensaje de texto.

El político no negó ni confirmó la versión. Por el contrario, respondió de manera sarcástica. Cuando Méndez le preguntó si podía salir al aire para hablar sobre el supuesto romance, Marra contestó irónicamente: “No me deja Lu. Jajaja”.

Fue en ese momento cuando el periodista decidió consultarle directamente: ¿Es verdad? ¿Están iniciando algo?”. La respuesta del legislador fue un emoji: una carita llevando un dedo a la boca, pidiendo silencio.

Noticias relacionadas
Se viralizó una imagen de Graciela Alfano junto a Javier Milei

Graciela Alfano habló sobre un posible romance con Milei: "No hay nada descartado"

preocupacion por la salud de joaquin levinton: se descompenso en un bar y fue internado de urgencia

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Fin de semana para disfrutar del contenido de las plataformas de streaming

Qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming: Taylor Swift, clásicos argentinos y animé

Lisandro Aristimuño se presenta este viernes 12 en La Sala de las Artes en formato trío

Lisandro Aristimuño: "La música es como el amor, no se puede morir"

Ver comentarios

Las más leídas

Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

Lo último

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

Visión y confianza: la filosofía de Adolfo del Cueto para transformar la gestión patrimonial

Visión y confianza: la filosofía de Adolfo del Cueto para transformar la gestión patrimonial

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Gastón Schneider, de 26 años, aceptó en un abreviado la condena a 15 años de prisión como jefe de una célula de la banda Los Monos

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela
La Ciudad

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Policiales

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha
La Ciudad

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

El presente de un ex-Newells en el fútbol de Europa, donde se coló entre los mejores

El presente de un ex-Newell's en el fútbol de Europa, donde se coló entre los mejores

Ovación
Racing vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones de la final del Torneo Clausura
Ovación

Racing vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones de la final del Torneo Clausura

Racing vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones de la final del Torneo Clausura

Racing vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones de la final del Torneo Clausura

Ignacio Boero: Newells debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y DAmico

Ignacio Boero: "Newell's debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y D'Amico"

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

Policiales
Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

La Ciudad
Ficciones de la Patagonia: paisajes, historias y personajes que respiran desde el sur
La Ciudad

Ficciones de la Patagonia: paisajes, historias y personajes que respiran desde el sur

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Por Alvaro Torriglia
Economía

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles
La Región

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones
Policiales

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título
Ovación

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes
La Ciudad

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones
Política

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones