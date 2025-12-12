Avanza la construcción de una nueva rotonda sobre ruta 14, en Diego de Alvear La obra continúa con la colocación de la capa final de asfalto y la preparación de accesos, señalización e iluminación para garantizar un tránsito ordenado y seguro 12 de diciembre 2025 · 13:35hs

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) construye en la intersección de la ruta 14 y el ingreso a la localidad de Diego de Alvear, en el sur provincial.

Se encuentra en su etapa final la pavimentación de la nueva rotonda que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) construye en la intersección de la ruta 14 y el ingreso a la localidad de Diego de Alvear, en el sur provincial.

Al respecto, la senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó que se trata de “una obra largamente esperada por toda la región” y según indicó, ya se está ejecutando la capa final de concreto asfáltico y se trabaja de manera sostenida en las ramas de acceso y egreso, fundamentales para ordenar el tránsito en un punto donde históricamente se registraron maniobras riesgosas.

Diego de Alvear - ruta 5 Rotonda para una circulación segura Di Gregorio, indicó además que en paralelo, los equipos técnicos proyectan las tareas previstas para los próximos meses: señalización vertical y horizontal —pintura y cartelería— y la instalación del sistema de iluminación, elementos que completarán la infraestructura necesaria para garantizar una circulación segura, tanto de día como de noche.

Subrayó que estos avances “son el resultado de una política clara del gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, que decidió priorizar la construcción de rotondas en los cruces estratégicos de rutas”. En ese sentido, afirmó que “la decisión del gobernador y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, es llevar seguridad vial a cada punto crítico del territorio”.

Diego de Alvear - ruta 3 Evitar accidentes La legisladora recordó que la región ya está viendo los resultados: "Con estas dos nuevas rotondas vamos a notar un cambio real en la forma de transitar". La representante del departamento General López remarcó que una rotonda "evita accidentes, garantiza la disminución de la velocidad, permite giros seguros y elimina la incertidumbre de esos cruces donde los usuarios no tenían en claro cómo atravesarlos", y señaló que "esta obra responde a un pedido sostenido en el tiempo de vecinos de las localidades del extremo sur provincial", valoró la senadora.