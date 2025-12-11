La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes El diario La Capital, LT8, Del Siglo, Brindis TV, Metrópoli y La Red despidieron el 2025 y brindaron por los proyectos que llegan el año próximo 11 de diciembre 2025 · 15:03hs

Charlas, anécdotas y buenos deseos en el cierre de año de La Capital

Multimedios La Capital despidió el 2025 con un encuentro que reunió a trabajadores, directivos y equipos de todas sus señales en el Complejo Forest. Fue una noche de celebración, camaradería y reconocimiento al esfuerzo colectivo de un año marcado por la innovación, la expansión de contenidos y el fortalecimiento de sus audiencias.

Participaron todas las áreas del grupo: Diario La Capital, LT8, Del Siglo, Brindis TV, Metrópoli y Radio La Red. La convocatoria permitió reunir a periodistas, técnicos, administrativos, productores y personal operativo en un mismo espacio, consolidando el sentido de pertenencia y el trabajo conjunto que distingue al multimedio.

El evento incluyó una cena, DJ y palabras de balance de Vito Scaglione, CEO del grupo. Además, se realizaron sorteos y un reconocimiento a Pablo Abdala, quien fue gerente comercial por casi tres décadas, en un clima distendido que reflejó el espíritu colaborativo del multimedio.

fiesta la capital 1 La fiesta en Forest se convirtió así en el cierre simbólico de un año de trabajo intenso y en el punto de partida para los nuevos desafíos editoriales y tecnológicos que asumirá La Capital el año próximo.

