Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: "Siempre en mi corazón"

El exentrenador canalla le dedicó un agradecimiento a todas las personas que lo acompañaron durante su estadía en Arroyito y cerró su paso por el club

La inesperada salida de Ariel Holan sacudió la tranquilidad en Rosario Central en este último tramo de un año que lo tuvo como uno de los principales protagonistas del fútbol argentino. El entrenador se introdujo de lleno en la vida del club y se fue con un registro histórico, por lo que le compartió un mensaje en sus redes sociales .

Luego de que la institución hiciera oficial que “de común acuerdo y en buenos términos” ambas partes acordaron “dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año”, dirigentes, futbolistas e hinchas se manifestaron sobre la partida del DT que lideró al Canalla a la clasificación a la próxima Copa Libertadores y a ser reconocido como campeón de liga.

No obstante, Holan recién se expresó al respecto este viernes por la mañana en sus historias de Instagram, en la que mencionó a cada uno de los intérpretes que lo acompañaron durante su estadía de poco más de un año en Arroyito.

“Cerrando esta etapa, solo me queda agradecer a los directivos por la oportunidad que me dieron de dirigir a este club maravilloso, a todo el personal, cuerpo médico, utileros, a todo el fútbol amateur que siempre estuvieron dispuestos a participar de los entrenamientos de primera, a mi cuerpo técnico que trabajó incansablemente, a todo el pueblo canalla que transformó al gigante en cada partido en un carnaval inolvidable y, por sobre todas las cosas, a mis jugadores que dejaron todo y más desde el primer partido hasta el último, dando en cada entrenamiento lo mejor para seguir creciendo”, escribió Holan en el posteo.

La sonrisa del Profe. Holan se enamoró de Central en su paso por Arroyito.

Durante su año de trabajo en Central, el entrenador logró que el equipo mantuviera la regularidad y se consolidara como uno de los protagonistas de ambos campeonatos, pero las caídas en los duelos de mata mata lo pusieron bajo la lupa.

>> Leer más: El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

Enamorado de la hinchada canalla y del día a día en la institución, a pesar de su reconocido fanatismo por Independiente, Holan cerró su mensaje de dedicatoria con corazones azules y amarillos junto a la frase: “Siempre en mi corazón”.

Holan Central

Los nombres que circulan por Central

El 2026 presenta el gran desafío de disputar la Libertadores y no perder el eje con el torneo local, por lo que la dirigencia deberá buscar un nuevo entrenador que tenga experiencia en afrontar varias competencias.

Nadie de la dirigencia entregó un solo dato sobre el nombre en el que irán a buscar y en esto se cuela mucho el deseo de los hinchas, quienes por obvias razones al primero que le apuntaron fue al Chacho Coudet. Otro de los nombres con el que muchos se ilusionan en con Ramón Díaz. El Pelado es un entrenador de larga trayectoria, que ganó mucho en su carrera y que tiene una relación de años con el presidente canalla Gonzalo Belloso.

Entre los técnicos con un paso ya por el club está Juan Antonio Pizzi, quien también alguna vez dirigió Copa Libertadores, pero no pareciera ser el nombre por el que irían. Hoy es el entrenador de la selección de Kuwait.

A esta altura las especulaciones son las que se hacen desde afuera, porque difícilmente la dirigencia haya tomado semejante decisión sin saber a lo que se exponía. No debe haber sido un salto a la pileta sin saber si había agua.