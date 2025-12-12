Balazos y signos de torturas: detalles macabros en el crimen ocurrido en la zona oeste

La víctima fue identificada como Ariel Ramos, de 28 años. Tenía heridas de bala en pecho y cabeza, además de otras lesiones en distintas partes del cuerpo

Los primeros datos trascendidos sobre el crimen ocurrido en la zona oeste, en el límite de Rosario con Pérez, sugieren que se trató de un macabro crimen que pudo incluir torturas. La víctima, ejecutada a balazos , también presentaba heridas de otra índole. Un vecino alertó a la policía tras sentir olor nauseabundo y no haberlo visto por varios días.

El hombre asesinado fue identificado como Ariel Ramos, de 28 años y con domicilio en Pérez . Pero según la información preliminar vivía en la casa ubicada en la zona de Perón y Las Palmeras donde fue hallado sin vida. El presunto propietario del terreno, donde también funciona un carbonería, declaró que el martes pasado vio por última vez a Ramos. Que luego intentó comunicarse llamándolo por teléfono y a los gritos en el ingreso de la casa pero nunca respondió.

En esa vivienda la policía halló dos motos: una radicada en la provincia de Chaco y otra en Rosario pero a nombre de un cordobés. También encontraron una caja con balas, una de ellas con las siglas de la Policía de Santa Fe . La fiscal María Laura Riccardo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quedó a cargo de una investigación todavía repleta de interrogantes.

Balazos y torturas

Cerca de las 20.30 del jueves agentes del Comando Radioeléctrico fueron notificados sobre la posibilidad de un homicidio en la zona de Perón y Las Palmeras, en el extremo oeste de Rosario, al límite con el barrio Cabin 9 de Pérez. Allí un residente de esa zona indicó que no veía a su vecino desde hacía varios días y que de la casa de esta persona se sentía un olor putrefacto que le había resultado sospechoso.

Dos agentes ingresaron a la vivienda, donde se encontraron con un cuerpo que a simple vista presentaba rasgos de un estado de descomposición que sugería que no se trataba de una muerte reciente. Tras el aviso correspondiente, la fiscal Riccardo ordenó una serie de medidas para iniciar la investigación por un homicidio.

Según la información policial, el médico que revisó el cuerpo en el lugar constató varias heridas de arma de fuego en el pecho y en la cabeza. También indicó la existencia de lesiones que podrían corresponder a otro tipo de tormentos: puñaladas en el abdomen y en una pierna y quemaduras en todo el cuerpo con lo que pudo ser agua hirviendo.

Un indoor y balas

En la vivienda donde fue hallado el cadáver de Ramos la policía encontró, en una habitación, elementos típicos de un cultivo indoor de marihuana. Desde baldes de 20 litros, una manguera de riego, un aislante de 20 metros, dos termómetros, tres lámparas y temporizadores. Sin embargo, al menos según lo comunicado por las autoridades, no había ni estupefacientes ni otros indicios que puedan sugerir que allí se comercializaba.

En otra habitación de la casa los agentes encontraron 7 balas de distintas marcas. Una de ellas llevaba las siglas PSF que identifican a las municiones de la Policía de la provincia de Santa Fe. También secuestraron dos motos: una Honda CBX radicada en Resistencia, Chaco, y una Honda Tornado a nombre de un ciudadano cordobés.

Con este homicidio son 105 los crímenes que oficialmente se registran en el departamento Rosario en lo que va de 2025.