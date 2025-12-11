Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado afectado por problemas de salud mental

Pablo Ibáñez permanecerá en la prisión de Piñero en un lugar adecuado a su patología. El otro imputado ya está alojado allí

Pablo Ismael Ibáñez, uno de los dos imputados por el crimen en ocasión de robo de Lucas Cicarrelli –perpetrado el 19 de octubre pasado en Moreno y el río– continuará en prisión preventiva efectiva. Así lo dispuso el juez Fernando Sosa en una audiencia que tuvo lugar el jueves en el Centro de Justicia Penal en la que finalmente se lo acusó luego de que se planteara la posibilidad de que fuera inimputable.

De esta manera se sumó a la resolución que en su momento, y en una audiencia especial, determinó el mismo procedimiento el camarista Alfredo Ivaldi Artacho. El magistrado había decidido que siga bajo la órbita del Servicio Penitenciario mientras se realizó una pericia psiquiátrica, lo que desembocó en la audiencia llevada a cabo este jueves.

En esta oportunidad la fiscal Agustina Eiris le atribuyó a Pablo Ibáñez el delito de homicidio en ocasión de robo calificado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada en grado consumado y en calidad de co-autor.

La fiscal sostuvo en conferencia de prensa que el 22 de octubre la fiscalía "decidió no imputar y luego de realizados los estudios médicos y lo resuelto por Ivaldi Artacho se decidió imputarlo como co-autor". "Vamos paso a paso, no cambian por el momento las condiciones de detención. En su momento se reclamaron las historias clínicas de Ibáñez, pero por no tenemos aún los estudios complementarios", explicó.

Un lugar

Según la Secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno Provincial, Lucía Masneri, en la penitenciaría de Piñero hay un lugar especial destinado a internos con problemas de salud mental. En ese marco expresó: "Si la persona está compensada puede inclusive ser un pabellón común y está contemplado que no sean aislados y que se cumplan medidas de seguridad".

Masneri especificó que lo que ordena el Código "es un lugar adecuado con un tratamiento adecuado". "De momento Ibáñez estuvo en el Order, pero ahora podrá ingresar a Piñero. Allí no hay un pabellón siquiátrico pero si un lugar adecuado para estas patologías", explicó.

En la investigación la Fiscalía dio por acreditado que el 19 de octubre, aproximadamente a las 3, el imputado junto a Andrés Frontera, quien ya fue acusado, asaltaron a Lucas Martín Cicarelli cuando se encontraban en Wheelwright y Dorrego, en la barranca del río Paraná. En ese momento Ibáñez amenazó de muerte a la pareja arma en mano y roban pertenencias como: una mochila y un teléfono celular.

En ese momento la pareja de Lucas Cicarelli huyó para pedir ayuda mientras que los dos ladrones se abalanzaron sobre la víctima, situación que derivó en su caída por la barranca del río Paraná producto del forcejeo, falleciendo en el lugar a causa de traumatismo encéfalo craneal grave. Frontera fue detenido en inmediaciones del lugar y se le secuestró la mochila. En tanto Ibáñez fue detenido el 20 de octubre al mediodía en Garibaldi al 6000 de Rosario, en inmediaciones del domicilio de un familiar.

Por su parte Andrés Frontera está también en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. Fue imputado el 22 de octubre por el delito de homicidio en ocasión de robo en concurso real con robo calificado por uso de arma de fuego.

La madrugada fatal

El domingo 19 de octubre Lucas estaba junto a su novia sentados en un banco de la costa central. La joven contó que al salir de su trabajo en el Club Alemán, a las 2.30 del domingo, pasaron por un maxiquiosco y compraron un jugo Ades, unas Doritos, madalenas y chocolates. Comenzaron a charlar y enseguida su novio comenzó a mirar alrededor con un gesto de preocupación. “Martu, vos quedate tranquila, yo sigo comiendo”, dijo él, según relató su novia.

"En ese momento veo como al costado mío salta un loco con mucho odio, arrebatado, tenía un revólver gris oscuro con tambor. Lo sostenía con la mano derecha y dice «te vamos a robar, danos todo porque te matamos»”, contó la chica. Dijo que era un hombre morocho, con flequillo y de vestimenta oscura que ella había visto merodear por la zona, en referencia a Ibáñez.

Lucas se puso de pie y reaccionó con calma. “Llevate todo lo que quieras”, le dijo al ladrón señalando una mochila y un celular que estaban en el piso. En ese momento, ella se paró y el asaltante intentó frenarla: “Flaca, quedate ahí o te meto un tiro”. “Lucas lo mira al loco y empieza a forcejar para defenderme, sobre la plataforma. Yo me paro, me tiro hacia atrás y veo que viene la segunda persona que estaba con este loco y se abalanza sobre Lucas. Los dos se le tiraron encima, uno de cada lado”, narró su novia, que corrió y buscó ayuda.

Leer más. Así fue el crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Al regresar al lugar, no había nada ni nadie. A Lucas lo encontraron sin vida 25 metros barranca abajo. Según la investigación fiscal, cayó al vacío en medio de un forcejeo con los asaltantes. Los dos detenidos por el caso quedaron presos y, en principio, sólo fue imputado Andrés Rodrigo Frontera, de 38 años, detenido allí mismo mientras intentaba ocultarse tras un arbusto con la mochila de la chica entre sus manos. Fue implicado como coautor de homicidio en ocasión de robo, además de robo calificado cometido con un arma no hallada. Quedó en prisión preventiva por dos años.

El otro detenido fue Ibáñez, quien fue declarado inimputable. A pesar de que padece un trastorno psicótico documentado en otra causa penal hace cinco meses por una Junta Especial en Salud Mental, quedó alojado bajo la órbita del Servicio Penitenciario y en la cárcel de Piñero, donde permanecerá hasta el inicio del futuro juicio.∏