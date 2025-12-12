Graciela Alfano habló sobre un posible romance con Javier Milei: "No hay nada descartado"

La actriz habló tras la foto viral junto al presidente y no esquivó las preguntas sobre un posible vínculo con el economista libertario

Graciela Alfano volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que se difundiera una foto suya junto al presidente Javier Milei . La actriz y modelo coincidió con el mandatario en un evento público y los rumores de un posible romance no tardaron en circular .

Cabe remarcar que desde hace tiempo no hay información clara sobre la situación amorosa del mandatario. Tras anunciar su separación de Fátima Flórez en abril del año pasado, Milei, en agosto de 2024 se mostró públicamente por primera vez con Amalia “Yuyito” González , con quien luego oficializó su relación. Finalmente, en abril de este año, ambos anunciaron su separación.

Ahora, Graciela Alfano fue fotografiada muy cerca del presidente durante la final del Abierto de Polo en Buenos Aires . La imagen se viralizó en redes sociales, alimentando las especulaciones sobre un acercamiento.

En este contexto, Graciela Alfano salió a hablar del encuentro y se refirió a la posibilidad de tener una relación amorosa con el presidente.

Qué dijo Graciela Alfano sobre su encuentro con Karina y Javier Milei

Abordada por un móvil del programa de "Desayuno Americano", la mediática habló sobre el encuentro que tuvo con Javier Milei y su hermana Karina. Sobre la secretaria general de la Presidencia, Alfano no escatimó elogios. “Me encantó, me impresionó; es mucho más linda personalmente que en las fotos”, expresó.

Luego agregó que la hermana del Presidente le pareció “buenísima y simpática, una persona súper equilibrada con todo lo que pasa alrededor de ella”.

En cuanto a la actitud de Javier Milei durante el encuentro, Alfano comentó que “Tiene una energía realmente muy potente". Y agregó: "Viene hacia vos y es muy fuerte. Es la energía del león. Estar cerca de él fue una experiencia fuerte, intimida un poco".

Graciela Alfano sobre los rumores de romance con Javier Milei

Fue en ese momento cuando el periodista le preguntó sobre la posibilidad de algún tipo de vínculo amoroso con el Presidente. Ante la consulta, Alfano respondió con una mezcla de humor y picardía: “Sigamos… dije que me encantó. Nada descartado, no hay nada descartado”.

En ese sentido, también se refirió al vínculo de Milei con sus exparejas Yuyito González y Fátima Florez y fue tajante al marcar su postura. “A mí básicamente no me interesa nada. No me importa lo que dicen los que no conozco o no conozco mucho”, afirmó.

