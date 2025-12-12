La Capital | Zoom | Graciela Alfano

Graciela Alfano habló sobre un posible romance con Javier Milei: "No hay nada descartado"

La actriz habló tras la foto viral junto al presidente y no esquivó las preguntas sobre un posible vínculo con el economista libertario

12 de diciembre 2025 · 11:53hs
Se viralizó una imagen de Graciela Alfano junto a Javier Milei

Se viralizó una imagen de Graciela Alfano junto a Javier Milei

Graciela Alfano volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que se difundiera una foto suya junto al presidente Javier Milei. La actriz y modelo coincidió con el mandatario en un evento público y los rumores de un posible romance no tardaron en circular.

Cabe remarcar que desde hace tiempo no hay información clara sobre la situación amorosa del mandatario. Tras anunciar su separación de Fátima Flórez en abril del año pasado, Milei, en agosto de 2024 se mostró públicamente por primera vez con Amalia “Yuyito” González, con quien luego oficializó su relación. Finalmente, en abril de este año, ambos anunciaron su separación.

Ahora, Graciela Alfano fue fotografiada muy cerca del presidente durante la final del Abierto de Polo en Buenos Aires. La imagen se viralizó en redes sociales, alimentando las especulaciones sobre un acercamiento.

En este contexto, Graciela Alfano salió a hablar del encuentro y se refirió a la posibilidad de tener una relación amorosa con el presidente.

>> Leer más: ¿Reconciliación en puerta? Javier Milei y Fátima Florez estarían intentando reconstruir su vínculo

Qué dijo Graciela Alfano sobre su encuentro con Karina y Javier Milei

Abordada por un móvil del programa de "Desayuno Americano", la mediática habló sobre el encuentro que tuvo con Javier Milei y su hermana Karina. Sobre la secretaria general de la Presidencia, Alfano no escatimó elogios. “Me encantó, me impresionó; es mucho más linda personalmente que en las fotos”, expresó.

Luego agregó que la hermana del Presidente le pareció “buenísima y simpática, una persona súper equilibrada con todo lo que pasa alrededor de ella”.

En cuanto a la actitud de Javier Milei durante el encuentro, Alfano comentó que “Tiene una energía realmente muy potente". Y agregó: "Viene hacia vos y es muy fuerte. Es la energía del león. Estar cerca de él fue una experiencia fuerte, intimida un poco".

Graciela Alfano sobre los rumores de romance con Javier Milei

Fue en ese momento cuando el periodista le preguntó sobre la posibilidad de algún tipo de vínculo amoroso con el Presidente. Ante la consulta, Alfano respondió con una mezcla de humor y picardía: “Sigamos… dije que me encantó. Nada descartado, no hay nada descartado”.

En ese sentido, también se refirió al vínculo de Milei con sus exparejas Yuyito González y Fátima Florez y fue tajante al marcar su postura. “A mí básicamente no me interesa nada. No me importa lo que dicen los que no conozco o no conozco mucho”, afirmó.

Embed

>> Leer más: Yuyito González se refirió a su tenso encuentro con Karina Milei: "Me enteré de cosas horrendas"

Noticias relacionadas
Fin de semana para disfrutar del contenido de las plataformas de streaming

Qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming: Taylor Swift, clásicos argentinos y animé

Lisandro Aristimuño se presenta este viernes 12 en La Sala de las Artes en formato trío

Lisandro Aristimuño: "La música es como el amor, no se puede morir"

Habría romance en puerta entre Luciana Salazar y Ramiro Marra

Luciana Salazar, muy cerca de Ramiro Marra: "Nos unen nuestras infancias"

Leticia Brédice habló por primera vez de sus trastornos alñimenticios

Leticia Brédice y su adicción a las anfetaminas: "Pesaba 40 kilos y me veía gorda"

Ver comentarios

Las más leídas

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Lo último

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Estado de salud de Joaquín Levinton: Está fuera de peligro

Estado de salud de Joaquín Levinton: "Está fuera de peligro"

Ignacio Boero: Newells debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y DAmico

Ignacio Boero: "Newell's debe salir de la mediocridad que dejaron Astore y D'Amico"

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

La terapia con animales gana terreno en el ámbito sanitario. Las mascotas ya recorren el efector y cosechan amigos
Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela
La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana
Policiales

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

Ovación
El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

Por Luis Castro
Ovación

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: Siempre en mi corazón

Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: "Siempre en mi corazón"

Messi se prepara para su gira por India: desde una estatua gigante hasta un trono de rey en su honor

Messi se prepara para su gira por India: desde una estatua gigante hasta un trono de rey en su honor

Policiales
Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

La Ciudad
Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Hospital Vilela

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones
Política

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días
Policiales

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 
La Ciudad

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
La Ciudad

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz
El Mundo

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos
La Ciudad

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario
LA CIUDAD

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario