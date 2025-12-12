La Capital | Policiales | Los Menores

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

La policía detuvo a un joven armado con un machete y le secuestró cocaína. Previamente habían atrapado a otro muchacho por exigirle dinero a una mujer

12 de diciembre 2025 · 11:32hs
Una mujer que vive en barrio Belgrano denunció este jueves que un supuesto miembro de Los Menores había intentado extorsionarla. Después de las amenazas, la policía rosarina arrestó a dos jóvenes e incautó droga fraccionada para la venta en uno de los domicilios inspeccionados durante el operativo.

Nahuel B. fue detenido cerca de las 22 en la zona noroeste de la ciudad a partir del testimonio de hizo una vecina en inmediaciones del cruce de las avenidas Provincias Unidas y Génova. Según la declaración de la víctima, el hombre de 30 años le había exigido dinero y dijo que pertenecía a la banda que lidera la barra brava de Central.

El procedimiento tuvo un segundo capítulo, ya que los agentes recibieron una segunda denuncia sobre una moto robada mientras estaban en la zona de la vivienda del sospechoso. El dueño del vehículo identificó al ladrón y la búsqueda se trasladó a Nuevo Alberdi, donde detuvieron a un muchacho armado con un machete y le secuestraron unas 70 dosis de cocaína.

Amenazas en nombre de Los Menores

Según el relato de la primera víctima identificada en Provincias Unidas al 1000 bis, Nahuel B. se presentó como miembro de Los Menores y le pidió dinero. A continuación le advirtió que iba a robarle su casa.

Luego de la denuncia, el personal del Comando Radioeléctrico fue a buscar al sospechoso a una vivienda ubicada en Franklin al 6100. En ese momento, un hombre de 34 años pidió ayuda por el robo de una motocicleta y señaló que su sobrino sabía quién se la había llevado.

Los investigadores se alejaron del barrio Larrea y organizaron el patrullaje cerca del cruce de Bouchard y el pasaje Bouchard. En ese momento, dos muchachos intentaron escaparse y uno de ellos llevaba un machete. Este último quedó demorado tras la persecución y le secuestraron el arma blanca.

Durante la requisa en Nuevo Alberdi, los policías encontraron una caja de grifería que contenía 73 envoltorios de cocaína y una bolsa con 22 balas calibre 22. Entre la evidencia reunida para avanzar en la causa penal, fuentes oficiales reportaron el hallazgo de cinco teléfonos celulares y 148.000 pesos en efectivo.

