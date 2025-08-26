Las insólitas confesiones de Joaquín Levinton en el living de Pergolini

Entre paseos por cementerios, velorios inesperados y varios intentos para sacar el registro de conducir, el cantante de Turf revolucionó las redes sociales

Mario Pergolini volvió a la televisión con un programa estilo late night show en la pantalla de El Trece y, noche tras noche, sorprende con invitados de lujo y momentos que se vuelven virales en redes sociales. En su último ciclo, recibió al carismático líder de Turf, Joaquín Levinton , que fiel a su estilo relajado y lleno de humor volvió a generar furor con sus divertidas anécdotas y confesiones.

Tras más de 15 años alejado de la TV, Pergolini conduce ahora "Otro día perdido", ciclo que desde su estreno viene dando que hablar. Acompañado por Agustín “Rada” Aristarán y Laila Roth, el ex CQC combina entrevistas, humor y charlas con diferentes figuras argentinas.

En la noche del lunes, Levinton fue el protagonista del living de Pergolini. Con su espontaneidad y humor caracteristico, contó historias que hicieron reír a todos los presentes y que rapdiamente se volvieron virales en redes sociales. Entre ellas su insólito ingreso al velorio de un desconocido y una fuerte confesión sobre su licencia de conducir.

En diálogo con Mario Pergolini , Joaquín Levinton recordó algunos de los trabajos que tuvo antes de despegar en su carrera como músico. Fue así como reveló que fue aplaudidor y reidor en un programa de televisión y hasta se animó a confesar: “Me gustaría ser el llorón de los velorios”.

A partir de esa confesión, Pergolini le preguntó si prefería ser cremado o enterrado. Antes de responder, el cantante sorprendió al contar que entre sus pasatiempos disfruta pasear por el cementerio de Chacarita: “Es muy grande, está en un lugar muy lindo de la ciudad y me gusta el sector de tumbas de los tangueros”. Finalmente aclaró: “Quiero tener mi tumba. Soy de los que creen que, según la cantidad de gente que va a tu velorio, tal persona fuiste en tu vida”.

El conductor entonces quiso saber si solía asistir a velorios. “No me gustan los velorios”, dijo Levinton, aunque enseguida agregó una insólita confesión: “El otro día fui a uno. Era a cajón abierto. Vi gente, era gratis y pasé”.

Sorprendido, Pergolini le retrucó: “¿Nadie te preguntó quién eras?”. Y Levinton, fiel a su estilo, contestó: “No, porque se llevaba la atención, el centro de atención era el muerto”. “Lógico”, sumó Pergolini.

La confesión al volante de Joaquin Levinton

En otro de los pasajes de la entrevista que se volvió viral en redes, Mario Pergolini le preguntó a Joaquín Levinton: “¿Es cierto que diste 11 veces el examen para sacar el registro de conducir?”.

El cantante aclaró: “No fueron 11… pero sí unas siete u ocho veces que me bocharon”. Y luego confesó: “En el psicológico. Me lo habían jurado. Me tenían bronca”.

El conductor no pudo contenerse y retrucó: “Es raro que un psicólogo te la jure”. A lo que Levinton, con total naturalidad, sumó: “Andaba flojo de papeles en varias preguntas. Sobre todo en un par”.

La charla siguió con otra ocurrencia: “¿Y tenés al día de hoy el registro?”, preguntó Pergolini. El músico se tocó los bolsillos y respondió: “No, porque no vine en auto, pero lo saqué”.

