Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste El animal estaba en buen estado en general, pero con mucha hambre, según indicaron desde la Brigada Ecológica y de Rescate Animal 12 de diciembre 2025 · 12:56hs

El pequeño gato montés de entre 3 y 6 meses de vida que encontraron en la zona oeste de Rosario

La Brigada Ecológica y de Rescate Animal tuvo que intervenir este viernes ante la aparición de un cachorro de gato montés en inmediaciones de 27 de Febrero al 7300, en la zona oeste de Rosario.

El aviso sobre la presencia del animalito llegó a través de una llamada a la Central de Emergencias 911. Una mujer se comunicó con la Policía para denunciar que había encontrado gato montés al parecer en buenas condiciones, pero de muy corta edad.

Efectivos de la Brigada Ecológica y de Rescate Animal acudió al lugar y mediante maniobras no invasivas y pudo retener al pequeño mamífero.

Dónde fue derivado el gato montés El gato, que presentaba un buen estado general y tiene entre 3 y 6 meses de vida, fue trasladado a la clínica veterinaria de Juan Manuel de Rosas al 1700 para que ser sometido a los controles o estudios de rigor, para luego ser derivado a la Sede Ribera de la Dirección de Fauna del Ministerio de Ambiente de la provincia ubicada en Eudoro Carrasco al 4500, en la zona norte de Rosario.

>> Leer más: Rescatan a un cachorro de gato montés que había caído a un taque de agua "Estaba bien, pero con mucha hambre y estaba bastante agresivo, lo que indica que no está domesticado", describieron desde la Brigada mientras preparaban el traslado a la clínica veterinaria.