Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

La ANDIS mantiene la vigencia automática de los CUD que vencen en 2025. Guía actualizada para iniciar el trámite inicial y conocer los beneficios

Este trámite se puede realizar de manera personal y no tiene costo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público válido en todo el país que acredita la condición de discapacidad y permite acceder a los derechos previstos por la ley . La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) gestiona el trámite en forma gratuita, tanto de manera presencial como a través de la plataforma Mi Argentina.

La ANDIS extendió de manera automática la vigencia de todos los certificados que vencen durante 2025. Esta medida, establecida en la Resolución 2520/2024, busca evitar demoras y garantizar la continuidad de las prestaciones. La prórroga alcanza a los certificados en papel y a los digitales.

Además, el sistema genera de forma automática el CUD digital para quienes tienen más de 13 años , cuentan con un perfil validado en Mi Argentina y poseen un certificado vigente.

Las personas que inician el trámite por primera vez deben cumplir los siguientes pasos:

1. Reunir documentación médica: el equipo de salud que acompaña al paciente debe entregar informes, certificados, planillas y estudios complementarios.

2. Pedir turno para la Junta Evaluadora: con los documentos reunidos, la persona debe presentarse en el centro asignado y solicitar un turno para la evaluación.

3. Asistir a la evaluación: es obligatorio concurrir en la fecha otorgada. La Junta analiza cada caso y determina si corresponde emitir el CUD.

4. Retirar el certificado: cualquier persona mayor de 18 años puede retirar el certificado o la denegatoria. Debe presentar el DNI original en el mismo lugar donde se realizó la evaluación.

Cuáles son los requisitos para obtener el CUD

La Junta Evaluadora otorga el CUD después de analizar la condición de la persona. Los motivos que habilitan la solicitud pueden derivar de:

Discapacidad intelectual o mental

Discapacidad visual

Discapacidad motora

Discapacidad auditiva

Problemas respiratorios

Problemas cardiovasculares

Condiciones renales o urológicas

Trastornos digestivos o hepáticos

Qué beneficios otorga el Certificado Único de Discapacidad

Las personas titulares del CUD pueden acceder a: