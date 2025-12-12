Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Virginia Benedetto resultó ganadora en la terna "fotoperiodismo" de la segunda edición de los premios que se entregaron este jueves en el Cultural Fontanarrosa

La reportera gráfica Virginia Benedetto fue distinguida en la segunda edición de los Premios Rosarigasinos , en la categoría de fotoperiodismo. El reconocimiento a la trabajadora de prensa del diario La Capital fue entregado este jueves por la noche en una ceremonia realizada en la explanada del Cultural Fontanarrosa.

“La cuna de la cultura nacional argentina reconoce a sus artistas”. Así se presentaron los Premios Rosarigasinos , una distinción a la cultura local que entrega la ciudad a las producciones rosarinas del 2024 y 2025, a partir de más de cuarenta categorías distribuidas en distintas ramas artísticas. También hubo premios a la trayectoria y revelación.

Música, teatro, danza, literatura, artes plásticas y cine fueron algunas de las categorías del premio. Los ganadores de los Rosarigasinos se llevaron un Mendieta, la estatuilla que busca al mismo tiempo homenajear al Negro Fontanarrosa, a través de uno de sus personajes más emblemáticos.

Benedetto integró la terna junto con Héctor Río (también reportero gráfico de La Capital ) y Silvina Salinas (exfotoperiodista del decano). Cuando se dio a conocer al ganador decidieron subir los tres al escenario, en un gesto que simboliza la tarea colectiva .

"Estamos los tres porque el lugar es para cualquiera de nosotros, ganamos los tres" expresó. Tras agradecer la distinción, se refirió a la disputa para construir una narrativa desde la imagen dijo: "Ahí estamos reporteros y reporteras, precarizados, censurados por un gobierno que nos odia y que hace de la crueldad una bandera".

La fotoperiodista hizo hincapié en la responsabilidad de su trabajo para reflejar y dar cuenta de los acontecimientos. Y ejemplificó: "Estamos con quienes pierden sus trabajos, en la lucha de docentes, de los jubilados y del Conicet, con las víctimas de la violencia machista e institucional". También pidió justicia por Pablo Grillo, el fotoperiodista agredido por Gendarmería el pasado 12 de marzo en una marcha de jubilados en la Ciudad de Buenos Aires.