¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles

En medio del alerta amarillo en Rosario y la región, una fuerte ráfaga de viento se vio en el cielo de localidades vecinas

11 de diciembre 2025 · 16:18hs
Un tornado azotó Carcarañá en pleno temporal

Un tornado azotó Carcarañá en pleno temporal

En el marco de una alerta amarillo para Rosario y la región, un extraño suceso meteorológico tuvo lugar en la ciudad de Carcarañá. Un remolino de viento con aspecto de "tornado" sorprendió a los vecinos de dicha localidad. Por la fuerza con la que se desplegó, la ráfaga levantó tierra y llegó a desprender árboles en cuestión de segundos e incluso hubo voladura de techos en Cañada de Gómez, el pueblo aledaño.

Todo sucedió en la zona del barrio abierto Altos del Carcaraña, un complejo de viviendas que se ubica lejos del centro de la localidad. La fuerte ráfaga de viento apareció de manera sorpresiva cerca de las 13:15 de la tarde, luego de que el cielo se oscurezca y en medio de una lluvia con granizo incluido. En este contexto, se cortó la luz en una gran parte de la ciudad.

tornado

Los vecinos registraron el particular suceso climático y lo compartieron en redes sociales. Por la particular forma del espiral de viento, rápidamente las imágenes se viralizaron y dejaron atónitos a muchos usuarios.

>> Leer más: La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarillo para este jueves

El tornado que no fue

Aunque las impactantes imágenes sorprendieron a los usuarios en redes, quienes rápidamente calificaron a la ráfaga de viento como "tornado", los especialistas no estuvieron de acuerdo con esta distinción.

En ese sentido, desde el Servicio Meteorológico Nacional señalaron que se trató de un "gustnado", un fenómeno que suele ser conocido popularmente como "tornado". No obstante, son fenómenos distintos, y lo que los diferencia son sus orígenes.

"El impresionante remolino que se registró hace instantes en Carcarañá, Santa Fe, encendió las alarmas en redes sociales, pero, aunque se parece mucho, no es un tornado", aclararó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en un posteo en Instagram.

"Estamos ante un gustnado, un fenómeno que la gente suele llamar "mini-tornado" o, de forma más técnica, "ráfaga tornádica". Su nombre viene de la unión de gust (ráfaga) y tornado", siguieron desde la entidad nacional.

"La clave para distinguirlo está en su origen: a diferencia del tornado, que se conecta directamente a la base de la nube con rotación, el gustnado nace y se mantiene cerca del suelo. Se forma en el límite de avance del aire frío de la tormenta, justo por delante de la línea de lluvia y ráfagas", explicó el SMN.

El alerta amarillo en Rosario y la región

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia sobre posibles tormentas de variada intensidad este jueves a la tarde en Rosario y localidades vecinas. Algunos fenómenos pueden ser fuertes a nivel local y el viento aparece como otro factor para tomar precauciones a la hora de salir a la calle.

Dentro del área de cobertura del alerta amarillo no se descarta la caída ocasional de granizo. También hay chances de que se produzcan ráfagas con picos de 70 kilómetros por hora, abundantes precipitaciones en poco tiempo y actividad eléctrica.

>> Leer más: Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El cálculo para este jueves indica que pueden acumularse entre 20 y 50 milímetros de agua de lluvia. A su vez, es posible que el valor máximo sea superior en algunos sectores más acotados dentro de la región del sudeste santafesino.

Por último, el alerta coincide con un pronóstico de aumento de temperatura rumbo a un par de días muy calurosos en la ciudad. Si bien se espera que el sol reaparezca a pleno este viernes, la máxima probable es de 35 grados y el sábado se mantiene una mínima de 22° a nivel local.

Precaución ante un alerta por tormentas

La Municipalidad de Rosario recomienda evitar la circulación por la calle frente a un alerta por tormentas. También conviene actuar con máxima precaución a la hora de dejar vehículos estacionados cerca de árboles. Asimismo, las autoridades recomiendan llevar a los animales domésticos a lugares protegidos.

Si los eventos meteorológicos representan un riesgo para la población, es importante evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable en la vía pública. Los reclamos por problemas en la vía pública pueden hacerse a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de WhatsApp que funciona en el 341-5-440147.

Finalmente, el municipio promueve las siguientes medidas cuando rige un alerta amarillo:

  • Sacar la basura solamente en los horarios de recolección
  • No dejar residuos afuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, retirar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento en balcones y terrazas
  • Mantener la limpieza de las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios
