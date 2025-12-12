El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna

Policiales
En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental
Información general
El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Política
Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Ovación
La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Política
La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Información General
Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"
Política
Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"
La Ciudad
La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad
Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad
La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
Política
Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones
LA CIUDAD
Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
Policiales
Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días
La Ciudad
Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual
La Ciudad
Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
El Mundo
Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz
La Ciudad
Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos
Información General
Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones
LA CIUDAD
Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario