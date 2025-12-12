El increíble acto de resiliencia del sobrino de Heinze tras la amputación de una pierna En diciembre de 2024 Ignacio sufrió un grave accidente cerca de Mendoza y con mucha voluntad logró salir adelante pese a todo lo sucedido. Sueña a futuro trabajar como PF en Newell's Por Luis Castro 12 de diciembre 2025 · 12:01hs

Ignacio Heinze junto al automóvil con el que tuvo un grave accidente en diciembre de 2024.

Hace un año la vida de Ignacio Heinze le cambió por completo. Un accidente automovilístico puso en peligro su vida, pero logró salir de la crítica situación con algunas consecuencias: perdió una pierna. Eso no le impidió afrontar la situación con hidalguía, con la mejor cara posible ante la dureza de lo sucedido y salió al ruedo en busca de la recuperación con el fin de ejercer lo que abrazó con pasión con una voluntad admirable: ejercer la educación física y alto rendimiento.

Un 9 de diciembre de 2024, el sobrino del exfutbolista y entrenador Gabriel Heinze tuvo un grave accidente automovilístico cuando ingresaba a Mendoza. Su novia conducía un Volkswagen Gol Trend y en el kilómetro 890 de la ruta 7, antes de llegar a la ciudad del buen vino, la chica perdió el control del vehículo, chocó con el guardarrail y volcó sobre el cantero central.

Por el tremendo impacto estuvo internado en terapia intensiva y con múltiples fracturas. Después sufrió la amputación de la pierna izquierda. "Fui con dos y volví con una. Fui con la idea de quedarme tres días y me quedé un mes. Esto es complicado porque no sé si enojarme con el de arriba o decirle «gracias fiera por sólo sacarme la zurda»", publicó Nacho tiempo atrás en su cuenta de Instagram, donde el oriundo de Paraná no sólo muestra el trabajo que lleva adelante con sus clientes y/o alumnos sino el entrenamiento al que se somete.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nacho Heinze (@nacho_heinze) El sueño en Newell's Estuvo al borde de la muerte y así lo entendió, pero su buena condición física sin dudas que lo ayudó para buscar la recuperación. Lo cierto es que aceptó lo sucedido y comenzó a pensar en el futuro. En proyectar y buscar objetivos, a tal punto que hace casi dos meses sostuvo su idea de "trabajar en Newell's como preparador físico".

Heinze se muestra activo, trabajando con pasión y entrenando con fuerza con el fin de seguir avanzando en su recuperación pena. Después de un tiempo de lucha e intensos trámites consiguió una pierna ortopédica que le mejoró la vida diaria. Toda la gravedad de lo sucedido la supo enfrentar con la mejor cara dejando de lado los pesares y aceptando una vida diferente desde hace un año. Por eso se transformpó en un verdadero ejemplo de resiliencia.