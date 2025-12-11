El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

Zona B
Barracas Central v. River; Gimnasia v. Racing; Rosario Central v. Belgrano; Tigre v. Estudiantes (Río Cuarto); Argentinos v. Sarmiento; Banfield v. Huracán e Independiente Rivadavia Mza v. Atlético Tucumán
Fecha 2 (semana del 28/01)
Interzonal: Atlético Tucumán v. Central Córdoba
Zona A
Gimnasia (Mza.) v. San Lorenzo
Lanús v. Unión
Platense v. Instituto
Vélez – Talleres
Newell’s – Independiente
Estudiantes – Boca
Deportivo Riestra – Defensa y Justicia
Zona B
Huracán – Independiente Rivadavia Mza.
Sarmiento – Banfield
Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
Belgrano – Tigre
Racing – Rosario Central
River – Gimnasia
Aldosivi – Barracas Central
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra
Zona A
Defensa y Justicia – Estudiantes
Boca – Newell’s
Independiente – Vélez
Talleres – Platense
Instituto – Lanús
Unión – Gimnasia (Mza.)
San Lorenzo – Central Córdoba
Zona B
Gimnasia – Aldosivi
Rosario Central – River
Tigre – Racing
Argentinos – Belgrano
Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento
Atlético Tucumán – Huracán
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Interzonal: Huracán – San Lorenzo
Zona A
Central Córdoba – Unión
Gimnasia (Mza.) – Instituto
Lanús – Talleres
Platense – Independiente
Vélez – Boca
Newell’s – Defensa y Justicia
Estudiantes – Deportivo Riestra
Zona B
Sarmiento – Atlético Tucumán
Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.
Belgrano – Banfield
Racing – Argentinos
River – Tigre
Aldosivi – Rosario Central
Barracas Central – Gimnasia
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
Interzonal: Gimnasia – Estudiantes
Zona A
Deportivo Riestra – Newell’s
Defensa y Justicia – Vélez
Boca – Platense
Independiente – Lanús
Talleres – Gimnasia (Mza.)
Instituto – Central Córdoba
Unión – San Lorenzo
Zona B
Rosario Central – Barracas Central
Tigre – Aldosivi
Argentinos – River
Banfield – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano
Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
Huracán – Sarmiento
Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)
Vélez – River
Platense – Barracas Central
Rosario Central – Talleres
Estudiantes – Sarmiento
Defensa y Justicia – Belgrano
Argentinos – Lanús
Boca – Racing
Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
Unión – Aldosivi
Instituto – Atlético Tucumán
San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
Central Córdoba – Tigre
Deportivo Riestra – Huracán
Banfield – Newell’s
Fecha 7 (semana del 25/02)
Interzonal: Sarmiento – Unión
Zona A
San Lorenzo – Instituto
Central Córdoba – Talleres
Gimnasia (Mza.) – Independiente
Lanús – Boca
Platense – Defensa y Justicia
Vélez – Deportivo Riestra
Newell’s – Estudiantes
Zona B
Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán
Belgrano – Atlético Tucumán
Racing – Independiente Rivadavia Mza.
River – Banfield
Aldosivi – Argentinos
Barracas Central – Tigre
Gimnasia – Rosario Central
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
Interzonal: Newell’s – Rosario Central
Zona A
Estudiantes – Vélez
Deportivo Riestra – Platense
Defensa y Justicia – Lanús
Boca – Gimnasia (Mza.)
Independiente – Central Córdoba
Talleres – San Lorenzo
Instituto – Unión
Zona B
Tigre – Gimnasia
Argentinos – Barracas Central
Banfield – Aldosivi
Independiente Rivadavia Mza. – River
Atlético Tucumán – Racing
Huracán – Belgrano
Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto
Zona A
Unión – Talleres
San Lorenzo – Independiente
Central Córdoba – Boca
Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Lanús – Deportivo Riestra
Platense – Estudiantes
Vélez – Newell’s
Zona B
Belgrano – Sarmiento
Racing – Huracán
River – Atlético Tucumán
Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza
Barracas Central – Banfield
Gimnasia – Argentinos
Rosario Central – Tigre
Fecha 10 (semana del 11/03)
Interzonal: Tigre – Vélez
Zona A
Newell´s – Platense
Estudiantes – Lanús
Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)
Defensa y Justicia – Central Córdoba
Boca – San Lorenzo
Independiente – Unión
Talleres – Instituto
Zona B
Argentinos – Rosario Central
Banfield – Gimnasia
Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central
Atlético Tucumán – Aldosivi
Huracán – River
Sarmiento – Racing
Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
Interzonal: Belgrano – Talleres
Zona A
Instituto – Independiente
Unión – Boca
San Lorenzo – Defensa y Justicia
Central Córdoba – Deportivo Riestra
Gimnasia (Mza.) – Estudiantes
Lanús – Newell’s
Platense – Vélez
Zona B
Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)
River – Sarmiento
Aldosivi – Huracán
Barracas Central – Atlético Tucumán
Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
Rosario Central – Banfield
Tigre – Argentinos
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
Interzonal: Argentinos – Platense
Zona A
Vélez – Lanús
Newell’s – Gimnasia (Mza.)
Estudiantes – Central Córdoba
Deportivo Riestra – San Lorenzo
Defensa y Justicia – Unión
Boca – Instituto
Independiente – Talleres
Zona B
Banfield – Tigre
Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central
Atlético Tucumán – Gimnasia
Huracán – Barracas Central
Sarmiento – Aldosivi
Estudiantes (Río Cuarto) – River
Belgrano – Racing
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
Interzonal: Independiente – Racing
Zona A
Talleres – Boca
Instituto – Defensa y Justicia
Unión – Deportivo Riestra
San Lorenzo – Estudiantes
Central Córdoba – Newell’s
Gimnasia (Mza.) – Vélez
Lanús – Platense
Zona B
River – Belgrano
Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
Barracas Central – Sarmiento
Gimnasia – Huracán
Rosario Central – Atlético Tucumán
Tigre – Independiente Rivadavia Mza.
Argentinos – Banfield
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
Interzonal: Lanús – Banfield
Zona A
Platense – Gimnasia (Mza.)
Vélez – Central Córdoba
Newell’s – San Lorenzo
Estudiantes – Unión
Deportivo Riestra – Instituto
Defensa y Justicia – Talleres
Boca – Independiente
Zona B
Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos
Atlético Tucumán – Tigre
Huracán – Rosario Central
Sarmiento – Gimnasia
Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
Belgrano – Aldosivi
Racing – River
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
Interzonal: River – Boca
Zona A
Independiente – Defensa y Justicia
Talleres – Deportivo Riestra
Instituto – Estudiantes
Unión – Newell’s
San Lorenzo – Vélez
Central Córdoba – Platense
Gimnasia (Mza.) – Lanús
Zona B
Aldosivi – Racing
Barracas Central – Belgrano
Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
Rosario Central – Sarmiento
Tigre – Huracán
Argentinos – Atlético Tucumán
Banfield – Independiente Rivadavia Mza.
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)
Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
Zona A
Lanús – Central Córdoba
Platense – San Lorenzo
Vélez – Unión
Newell’s – Instituto
Estudiantes – Talleres
Deportivo Riestra – Independiente
Defensa y Justicia – Boca
Zona B
Atlético Tucumán – Banfield
Huracán – Argentinos
Sarmiento – Tigre
Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
Belgrano – Gimnasia
Racing – Barracas Central
River – Aldosivi.