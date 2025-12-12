La Capital | La Ciudad | Hospital Vilela

El Hospital Vilela presentó a Zafira y Cala, dos perras que acompañarán a los chicos internados

La terapia con animales gana terreno en el ámbito sanitario. Zafira y Cala ya recorren el Hospital Vilela y cosechan amigos

12 de diciembre 2025 · 12:23hs
Ternura en el Hospital Vilela: cuidado de cuatro patas

Este viernes por la mañana, el Hospital Vilela sumó dos nuevas presencias poco habituales en sus pasillos. Zafira y Cala, dos perras especialmente adiestradas, fueron presentadas como parte de una iniciativa que busca llevar compañía, afecto y momentos de alivio a niños y niñas que atraviesan procesos de internación.

Las perras comenzarán a recorrer la sala 1 del efector, en un trabajo pensado para acompañar emocionalmente a los pacientes durante su recuperación. La propuesta se desarrolla bajo estrictos protocolos sanitarios, diseñados para garantizar la seguridad tanto de los chicos como del personal de salud.

Según explicó la subdirectora del efector, Nelly Guaymas, el programa se enmarca en un decreto del Concejo Municipal que regula los requisitos sanitarios y de comportamiento que deben cumplir los animales para poder visitar a pacientes pediátricos.

Prueba piloto en el Hospital Vilela

“Estamos muy contentos de haber podido incorporar este nuevo protocolo. Es una prueba piloto que va a durar seis meses y que habilita tanto la visita de las perras del hospital como la posibilidad de que los propios pacientes reciban a sus mascotas, siempre con autorización médica”, señaló Guaymas. En ese sentido, remarcó que las intervenciones podrán realizarse en cualquier sala y con cualquier niño o niña internado, siempre que el equipo de salud lo considere oportuno.

vilela perrito 2

La funcionaria subrayó además el impacto emocional inmediato que genera el contacto con animales en el ámbito hospitalario. “Estar con animales disminuye los niveles de estrés y ansiedad. Hoy mismo vimos a un nene de unos diez años que se había levantado desanimado y, después de la visita, estaba contento. Son esos pequeños cambios los que ayudan a que un chico coma, se levante o atraviese mejor el día”, relató.

Desde el Instituto Municipal de Salud Animal (IMuSA), la coordinadora de Servicios Profesionales, Elisa Martino, destacó el trabajo previo que permitió poner en marcha la iniciativa. “Son muy amorosas y se están portando muy bien. Estamos contentos y emocionados de dar este paso, que llevó tiempo de preparación y que hoy empezamos a transitar”, expresó.

Zafira y Cala, grandes compañeras

El trabajo detrás de Zafira y Cala no es improvisado. Detrás de su calma y de la naturalidad con la que se mueven en un ámbito hospitalario, hay un proceso de adiestramiento específico. Así lo explicó Juan Gnoato, adiestrador canino del Centro de Adopción Animal Municipal (CAAM), quien destacó que la preparación comienza desde edades muy tempranas. “Hay un entrenamiento que se hace desde los primeros meses para que los perros estén adaptados a espacios con muchos estímulos, como la presencia constante de personas, ruidos y movimientos, y también a la interacción con niños”, señaló.

Gnoato remarcó que el objetivo no está puesto en una raza determinada, sino en el equilibrio emocional y conductual de cada animal. “Buscamos perros equilibrados, con buenas respuestas emocionales. Es clave el trabajo temprano, desde los 60 o 65 días aproximadamente, para que puedan vincularse de manera positiva, afectiva y segura”, explicó.

En ese marco, destacó el vínculo entre ambas perras: Zafira, de diez años, cumple un rol de guía para Cala, que tiene apenas siete meses. “Zafira es un poco la tutora y la maestra de Cala. Entre ellas se llevan excelente, y eso también se transmite en el contacto con los chicos”, concluyó.

vilela perrito 3

En el ámbito privado también

El Sanatorio de Niños de Rosario anunció en agosto la expansión de su programa de Terapia Asistida con Animales, una iniciativa que ya venía marcando la diferencia en la vida de los pacientes pediátricos. Tras la exitosa primera etapa, en la que los niños pudieron recibir la visita de sus propios perros durante la internación, la institución decidió dar un paso más e incorporar a una perra adoptada especialmente para acompañar a los chicos.

La nueva integrante fue bautizada “Chula”, nombre elegido por pacientes, familias y la comunidad a través de una votación realizada en salas de espera, áreas de internación y redes sociales. Desde su llegada, recorre los pasillos del sanatorio, acompaña momentos sensibles y despierta sonrisas allí donde más se necesitan.

>> Leer más: El Sanatorio de Niños permitirá que los pacientes estén con sus mascotas durante la internación

La terapia asistida con animales ha demostrado beneficios psicológicos, fisiológicos y sociales. En los niños hospitalizados se traduce en una reducción del estrés y la ansiedad, mejoras en el estado de ánimo, estímulo del juego, la comunicación y la empatía.

sanatorio perros chula
