Messi se prepara para su gira por India: desde una estatua gigante hasta un trono de rey en su honor

El argentino encabezará la gira "GOAT Tour" donde será homenajeado durante el fin de semana en el país asiático. Lo acompañarán Rodrigo De Paul y Luis Suárez

12 de diciembre 2025 · 10:18hs
La escultura de Lionel Messi que será inaugurada en Calcuta

La escultura de Lionel Messi que será inaugurada en Calcuta, India

Luego de consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS) y alcanzar su cuarto título con el Inter Miami, Lionel Messi se prepara para recorrer India en el marco de la gira "GOAT Tour". Esta visita al país asiático se realizará desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de diciembre.

El itinerario del argentino, que estará acompañado por sus compañeros de equipo Luis Suárez y Rodrigo De Paul, incluye asistir a cuatro ciudades: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. Durante su estadía, el capitán de la selección argentina tiene programada una reunión con el primer ministro iraní Narendra Modi y un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva.

Será la segunda visita del rosarino en India, luego de su paso por el 2011 cuando jugó un amistoso ante Venezuela con la selección argentina.

En la ciudad de Hyderabad, el delantero participará de la GOAT Cup en el estadio Internacional Rajiv Gandhi, donde le prepararán un partido especial de formato 7vs7 con la presencia de varios famosos, además de un recital en su honor.

>> Leer más: Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para cumplir el sueño de que venga Messi a Newell's"

Los reconocimientos que le harán a Messi en India

El evento comenzará en Calcuta donde se presentará una estatua gigante de 21 metros de altura en honor a la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022. Esta escultura será inaugurada en el Salt Lake Stadium y los fanáticos podrán acercarse a contemplarla sino, también podrán verla en la zona de fans “Hola Messi”, donde exhibirán una réplica a tamaño real del jugador sentado en un trono.

Sin embargo, el "Diez" seguirá la ceremonia desde su hotel vía online por motivos de seguridad. Además, se presentará un mural de grandes dimensiones con la imagen del delantero argentino.

La estatua fue realizada por un equipo de 45 personas, que trabajaron a lo largo de 27 días. Este será un nuevo homenaje al ídolo argentino, y una demostración más de lo que representa a nivel mundial. La escultura será ubicada, una vez estrenada, cerca de la misma que tiene Diego Maradona en esa ciudad inaugurada en 2017.

Por último, habrá recreaciones escenográficas de su casa en Miami y le tienen montado un escenario con un trono simbólico y será parte de un desfile de moda junto con sus compañeros del Inter Miami.

