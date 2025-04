Eric Dane, actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria", contó que tiene ELA

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de People Magazine (@people)

>> Leer más: "Grey's Anatomy" tendrá temporada 21: por qué esta serie es un clásico de su época

La salida de “Grey's Anatomy” y su lucha contra la adicción

En paralelo al anuncio de su diagnóstico, Eric también habló de su salida de “Grey’s Anatomy” en 2012. Durante una entrevista en el podcast “Armchair Expert”, conducido por el actor y comediante Dax Shepard, Dane reveló que su desvinculación no fue voluntaria y que estuvo atravesada por el consumo problemático de alcohol.

“Estaba luchando contra la adicción. No me dejaron ir por eso, aunque definitivamente no ayudó”, explicó. Sin embargo, dijo que el verdadero motivo por el que salió del elenco: “Empezaba a ser, como la mayoría de los actores que han pasado mucho tiempo en la serie, muy costoso para la cadena”.



>> Leer más: Netflix: al estilo de "Greys Anatomy", una serie de médicos es un éxito en la plataforma

En ese sentido, el actor dio a entender que todos los personajes resultaban prescindibles excepto su protagonista Meredith Grey, encarnada por Ellen Pompeo. “Mientras tuvieran su Grey, estaban bien”, señaló. Vale recordar que su personaje, el Dr. Mark Sloan, fallece al comienzo de la novena temporada, por las consecuencias del accidente aéreo que sufren varios de los personajes al final de la octava entrega.

A pesar de las críticas contra la producción, Dane elogió a la creadora de la serie, Shonda Rhimes: “Shonda fue realmente genial. Nos protegió ferozmente. Nos protegió públicamente. Nos protegió en privado. Amo a Shonda Rhimes y ella me protegió”, apuntó.

Finalmente, Eric reveló que luchó contra las adicciones durante la mayor parte de los ocho años que estuvo en “Grey’s Anatomy”: tuvo una recaída en 2007, durante la huelga del Sindicato de Guionistas (SAG), y se recuperó después de dejar la serie en 2012.