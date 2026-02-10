La Capital | Zoom | Streaming

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Tras un acuerdo con EE.UU , Argentina endureció controles. Una lista de alternativas para no dejar de acceder a streaming gratis

10 de febrero 2026 · 09:35hs
Una lista de plataformas de streaming que ofrecen contenido gratuito 

Una lista de plataformas de streaming que ofrecen contenido gratuito 

La plataforma de streaming Magis TV atraviesa horas críticas en Argentina. Tras un acuerdo con EE.UU para controlar y eliminar piratería audiovisual, tanto la aplicación como otras similares fueron dadas de baja en el país. En este contexto, los usuarios ya están buscando alternativas para ver sus series y películas favoritas de forma gratuita.

A lo largo de 2026, distintas páginas que ofrecían visualización de películas e incluso partidos de fútbol serán cerradas por el gobierno argentino. El objetivo, según se mencionó, es el de proteger los derechos de las transmisiones.

Pese a las advertencias por posibles robos de datos por parte de estas plataformas, lo cierto es que miles de usuarios utilizaban sin inconvenientes estas páginas para disfrutar de producciones de forma 100% gratuita. Es por esto que su eliminación dispara una pregunta urgente: ¿Cómo seguir disfrutando de series y películas de forma legal y gratuita? Afortunadamente, aún quedan algunas opciones.

Tres plataformas legales y gratuitas para ver series y películas

El valor de las plataformas de streaming no es fácil de costear y mucho menos considerando que, para encontrar una buena variedad de títulos, muchos usuarios eligen suscribirse en más de una. Pero también es cierto que la tranquilidad de estar consumiendo contenido legal en un sitio seguro es una garantía que pocas páginas pueden ofrecer.

Afortunadamente, existen otro tipo de aplicaciones, diferentes a las plataformas conocidas de streaming, que también permiten al usuario disfrutar de producciones de forma legal pero en este caso lo hacen de forma gratuita, sin el pago de una suscripción. A continuación, tres ejemplos:

Pluto TV

La aplicación adquirió popularidad por su catálogo variado y gratuito, con series y películas aclamadas que se pueden ver directamente desde la plataforma. Ofrece también la posibilidad de acceder a TV en vivo. Es la opción líder y se puede acceder a ella mediante la web o descargándola en cualquier dispositivo.

VIX

Es una opción novedosa ya que ofrece títulos poco vistos en otras plataformas. Con alternativas para todas las edades, ofrece acceso a su programación de forma sencilla, accediendo a través del buscador de internet.

Youtube

Aunque muchos usuarios utilizan Youtube en su día a día, no todos saben sacarle el máximo provecho. En esta aplicación también es posible acceder a producciones audiovisuales de forma gratuita, que los distintos usuarios cargan en sus perfiles. Canales como “Cinetel Multimedia”, “Movie Central” y “PizzaFLIX”, entre otros, contienen un catálogo interesante que comparten gracias a poseer los derechos de transmisión correspondientes.

Youtube también ofrece la opción de “alquilar” películas, como en la época de las tiendas de DVD. Esto consiste en pagar únicamente por ver la obra elegida, la cual queda disponible por alrededor de 48 horas desde su adquisición.

