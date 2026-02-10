La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

Tras la caída en el debut, el Canalla venció al Matador por 2 a 0 en el predio de Arroyo Seco con goles de Marceo Cabrera y Juan Ignacio Guzmán

Central se recuperó de la derrota en el debut y venció a Tigre en el predio de Arroto Seco.

Se tomó revancha. Después de haber caído en el debut, como visitante de San Lorenzo, la reserva de Rosario Central derrotó este martes por la tarde a Tigre. Fue 2 a 0, en la cancha principal de Arroyo Seco y en el marco de la segunda fecha del torneo Proyección . Los goles del justo vencedor, uno en cada etapa, fueron obra de Marcelo Cabrera y de Juan Ignacio Guzmán , ambos con soberbios remates desde afuera del área.

En el primer tiempo Central hizo bien los deberes. El equipo de Mario Pobersnik se adueñó del trámite e impuso condiciones de juego para someter a Tigre, que solo inquietó a través de la ejecución de alguna pelota detenida.

Desde los 20 minutos, hasta el final de la etapa, Central generó varias situaciones para convertir. Aunque solo acertó una. Fue de Marcelo Cabrera, que sobre los 42 minutos hizo un golazo rematando con exquisita precisión desde afuera del área para poner el merecido 1 a 0.

Antes de ese gol, Salteño y Duarte en dos ocasiones, se perdieron la apertura del marcador. Y cuando faltaba un minuto para el final de la etapa inicial, Leonardo Ríos se proyectó al ataque, ingresó al área y lo tocaron abajo. El árbitro cobró penal y el centrodelantero Thiago Ponce lo dilapidó rematando desviado.

Central abrió el partido en el primer tiempo con un golazo y estiró la diferencia a pocos minutos del final.

>>Leer más: Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

En el complemento, Central siguió controlando el juego y Tigre casi no llegó hasta el arco de Zapata. Sin embargo, el auriazul demoró bastante en liquidar el pleito. Fue a los 38 minutos tras una gran acción individual de Ignacio Moreno que le permitió anotar el segundo a Juan Ignacio Guzmán, con un remate certero desde el borde del área.

El equipo del Canalla

Los elegidos por Pobersnik como titulares fueron estos once jugadores: Ezequiel Zapata; Elías Verón, Marco Vicente (89' Elian Pizzi), Franco Castorani, Leonardo Ríos; Kevin Gutiérrez, Lucas Ramos, Tomás Salteño (74' Juan Ignacio Guzmán) y Lisandro Duarte (60' Facundo Piozzi); Thiago Ponce (60' Ignacio Moreno) y Marcelo Cabrera (74' Paulo Bustos).

Los que se quedaron en el banco sin chances de ingresar fueron: Bautista San Martín, Santiago Burgos, Ariel Fernández, Valentín Becerra, Joaquín Espina, Hernán López, y Joaquín Ferraris.