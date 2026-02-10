La Capital | Ovación | Central

La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

Tras la caída en el debut, el Canalla venció al Matador por 2 a 0 en el predio de Arroyo Seco con goles de Marceo Cabrera y Juan Ignacio Guzmán

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

10 de febrero 2026 · 19:03hs
Central se recuperó de la derrota en el debut y venció a Tigre en el predio de Arroto Seco.

CARC Juveniles

Central se recuperó de la derrota en el debut y venció a Tigre en el predio de Arroto Seco.

Se tomó revancha. Después de haber caído en el debut, como visitante de San Lorenzo, la reserva de Rosario Central derrotó este martes por la tarde a Tigre. Fue 2 a 0, en la cancha principal de Arroyo Seco y en el marco de la segunda fecha del torneo Proyección. Los goles del justo vencedor, uno en cada etapa, fueron obra de Marcelo Cabrera y de Juan Ignacio Guzmán, ambos con soberbios remates desde afuera del área.

En el primer tiempo Central hizo bien los deberes. El equipo de Mario Pobersnik se adueñó del trámite e impuso condiciones de juego para someter a Tigre, que solo inquietó a través de la ejecución de alguna pelota detenida.

Desde los 20 minutos, hasta el final de la etapa, Central generó varias situaciones para convertir. Aunque solo acertó una. Fue de Marcelo Cabrera, que sobre los 42 minutos hizo un golazo rematando con exquisita precisión desde afuera del área para poner el merecido 1 a 0.

Reserva3
Central abrió el partido en el primer tiempo con un golazo y estiró la diferencia a pocos minutos del final.

Central abrió el partido en el primer tiempo con un golazo y estiró la diferencia a pocos minutos del final.

Central ya insinuaba

Antes de ese gol, Salteño y Duarte en dos ocasiones, se perdieron la apertura del marcador. Y cuando faltaba un minuto para el final de la etapa inicial, Leonardo Ríos se proyectó al ataque, ingresó al área y lo tocaron abajo. El árbitro cobró penal y el centrodelantero Thiago Ponce lo dilapidó rematando desviado.

>>Leer más: Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

En el complemento, Central siguió controlando el juego y Tigre casi no llegó hasta el arco de Zapata. Sin embargo, el auriazul demoró bastante en liquidar el pleito. Fue a los 38 minutos tras una gran acción individual de Ignacio Moreno que le permitió anotar el segundo a Juan Ignacio Guzmán, con un remate certero desde el borde del área.

El equipo del Canalla

Los elegidos por Pobersnik como titulares fueron estos once jugadores: Ezequiel Zapata; Elías Verón, Marco Vicente (89' Elian Pizzi), Franco Castorani, Leonardo Ríos; Kevin Gutiérrez, Lucas Ramos, Tomás Salteño (74' Juan Ignacio Guzmán) y Lisandro Duarte (60' Facundo Piozzi); Thiago Ponce (60' Ignacio Moreno) y Marcelo Cabrera (74' Paulo Bustos).

Los que se quedaron en el banco sin chances de ingresar fueron: Bautista San Martín, Santiago Burgos, Ariel Fernández, Valentín Becerra, Joaquín Espina, Hernán López, y Joaquín Ferraris.

Noticias relacionadas
Ernesto Vidal se inició en Sportivo Belgrano, pasó a Central y en el Mundial de 1950 de Brasil fue campeón con la selección de Uruguay.

El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

Jorge Almirón tendrá su primera llave de eliminación directa desde que llegó a Central. A su antecesor no le fue bien en ese aspecto.

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Holan en Central en los partidos sin mañana

Jorge Broun volvería al arco de Central en la Copa Argentina.

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central está invicto en la cancha de Unión bajo el formato actual de la Copa Argentina.

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Ver comentarios

Las más leídas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Lo último

Protesta policial en Rosario: se frustró la reunión con el gobierno provincial y crece la tensión

Protesta policial en Rosario: se frustró la reunión con el gobierno provincial y crece la tensión

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

La reunión entre la provincia y policías aún no se realizó: volvió la protesta frente a la Jefatura

La reunión entre la provincia y policías aún no se realizó: volvió la protesta frente a la Jefatura

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

Tras una reunión con el municipio, se firmó el incremento salarial que se equipara con lo suscripto en el Aérea Metropolitna de Buenos Aires. Así, no habrá paro en el servicio de colectivos. Nación dictó la conciliación obligatoria para el resto del país.
El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros
Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato
Policiales

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas
La ciudad

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Ovación
La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

Vóley: Sonder juega y no perdona, ni de local ni de visitante, y en ninguna de las dos ligas

Vóley: Sonder juega y no perdona, ni de local ni de visitante, y en ninguna de las dos ligas

Un director técnico rosarino fue emplazado a ganar cuatro partidos para seguir como entrenador del equipo

Un director técnico rosarino fue emplazado a ganar cuatro partidos para seguir como entrenador del equipo

Policiales
Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato
Policiales

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el Clan Sena

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

La Ciudad
Protesta policial en Rosario: se frustró la reunión con el gobierno provincial y crece la tensión
La Ciudad

Protesta policial en Rosario: se frustró la reunión con el gobierno provincial y crece la tensión

La reunión entre la provincia y policías aún no se realizó: volvió la protesta frente a la Jefatura

La reunión entre la provincia y policías aún no se realizó: volvió la protesta frente a la Jefatura

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

Corrupción en Discapacidad: Vamos a seguir acompañando a los que se caen del sistema

Corrupción en Discapacidad: "Vamos a seguir acompañando a los que se caen del sistema"

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente
Policiales

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
Economía

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Información General

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Información General

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Alerta a las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
Información General

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes
El Mundo

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne
Ovación

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado
Política

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
Policiales

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
Política

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil