Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Este martes está prevista una audiencia entre UTA y empresarios. De no llegar a un acuerdo, este miércoles 11 de febrero no habría servicio de colectivos

10 de febrero 2026 · 08:40hs
Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Rosario, a la espera de definiciones sobre un posible paro de colectivos este miércoles

La seccional rosarina de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se encuentra a la espera de definiciones nacionales sobre una posible medida de fuerza. Es que este martes por la tarde se realizará una reunión clave entre el gremio y la patronal. De no llegar a un acuerdo, podría convocarse a un paro de colectivos este miércoles 11 de febrero.

En particular, la audiencia será entre la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), los representantes de los empresarios del transporte, y UTA nacional.

El eje del encuentro será la posibilidad de cerrar el mismo acuerdo salarial que ya fue firmado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La situación en Rosario

"Todo depende del resultado de la audiencia de hoy en Buenos Aires entre las cámaras y Uta Nacional", expresaron desde UTA Rosario en conversación con La Capital. De esta manera, el resultado de la audiencia será determinante a la hora de convocar una medida de fuerza.

En reiteradas oportunidades, la seccional rosarina de UTA se ha plegado a las medidas del gremio a nivel nacional. De esta manera, de extenderse el conflicto, es una posibilidad que en Rosario también se afecte el servicio de colectivos.

El comunicado de UTA que "alerta a todas las provincias"

Un comunicado oficial de la Unión Tranviarios Automotor (Uta) advierte que, de no respetarse lo acordado en las paritarias con respecto a los sueldos del AMBA, el gremio podría convocar un paro de colectivos de carácter federal. "Alerta a todas las provincias", se titula el texto donde se plantea la posible medida de fuerza en todo el país.

En el comunicado de este lunes, UTA se expresa sobre el conflicto salarial vigente entre la patronal y el sindicato. Hacen especial énfasis en las paritarias del interior del país, advierten quem de no respetarse los salarios acordados en el Amba, se convocará a un paro de colectivos el próximo miércoles 11 de febrero.

>> Leer más: "Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

"Resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja", comienza el comunicado de Uta Argentina.

"Reiteramos que los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA. Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores", sigue el comunicado oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/utaargentina/status/2020873138167329095&partner=&hide_thread=false

"Somos protagonistas y no meros espectadores. Como entidad sindical, es nuestro deber advertir sobre la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias de todo el interior del país", advierten desde el gremio, y agregan: "En virtud de ello, se pone en conocimiento de los empresarios que el día 10/02/2026 deberá cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA; caso contrario, el día 11/02/2026 se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior", agregan desde el gremio"

"Queremos saber que no es cierto que no les alcanza", finaliza el comunicado por el Secretario General de Uta, Roberto Fernández.

