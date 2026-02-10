La Capital | Zoom | The Office

"The Office" latina: Prime Video presentó un adelanto de la serie mexicana "La Oficina"

Tras convertirse en una de las comedias más exitosas de la historia del streaming, "The Office" suma una nueva adaptación

10 de febrero 2026 · 11:39hs
Prime Video compartió el tráiler oficial de The Office

Prime Video compartió el tráiler oficial de "The Office"

Definitivamente, "The Office" es una de las producciones más exitosas en la historia de las plataformas de streaming a nivel internacional y, aun años después de su final, sigue vigente en el gusto del público. En 2020, fue destacada como “la comedia más vista de Netflix en los Estados Unidos”, a pesar de que su último capítulo se había emitido en 2013. Ahora, este fenómeno televisivo vuelve a renovarse con el anuncio de su versión mexicana, “La Oficina”, que llegará a través de la plataforma Prime Video.

La producción respeta el formato original creado por BBC Studios, que presenta la historia como una parodia en estilo documental centrada en el ambiente laboral de una oficina. La serie ya tiene fecha de estreno y se dieron a conocer los personajes principales y los actores que los interpretarán.

Ahora bien, se trata de la tercera versión de este fenómeno televisivo. Cabe recordar que, antes de convertirse en el éxito que dominó el entretenimiento en Estados Unidos y se expandió por todo el mundo, The Office tuvo una versión original británica, protagonizada y creada por Ricky Gervais. Además, en 2025, HBO Max lanzó un spin-off de The Office titulado “The Paper”, que tiene como escenario un diario en decadencia del Medio Oeste norteamericano.Este spin-off igual que la versión estadounidense, contó con Greg Daniels como guionista y showrunner.

>> Leer más: "The Office": las claves de la remake estadounidense que superó a la serie original británica

Qué se sabe sobre "La Oficina"

Prime Video ya dio a conocer el primer adelanto de “La Oficina”, en el que se pudieron ver por primera vez los personajes principales y el espacio en donde se desarrolla la historia.

La serie mexicana está dirigida y producida por Gaz Alazraki, con Marcos Bucay como showrunner. En las primeras imágenes de su adelanto ya se puede ver que la serie mantiene una estética muy similar a la versión estadounidense, respetando el formato de falso documental, aunque la historia se traslada al contexto mexicano. "Más incorrecta y con ingredientes mexicanos", adelanta el tráiler oficial.

En esta adaptación, la trama se desarrolla en la oficina regional de Jabones Olimpo, ubicada en Aguascalientes. En el papel principal, equivalente al de Michael Scott, se encuentra Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla. En esta versión, el personaje es un gerente regional que heredó su puesto sin contar con la experiencia.

El elenco se completa con:

  • Fabrizio Santini como Memo Guerrero (inspirado en Jim Halpert).
  • Elena del Río como Sofi Campos (inspirada en Pam Beesly).
  • Edgar Villa “Villita” como Aniv Rubio (inspirado en Dwight Schrute).
  • Alejandra Ley como Abi Delgado (Ventas / Tiendita).
  • Alexa Zuart como Mine Romero (Marketing).
  • Guillermo Quintanilla como Don Abel (Contabilidad).
  • Juan Carlos Medellín como Lucio Galván (Área Legal).
  • Paola Flores como Betty Benítez (Secretaria).
  • Armando Espitia como Qwerty (Sistemas

Cuándo se estrena "La Oficina"

Según reveló Prime Video, la adaptación mexicana de "The Offcie" llegará a la plataforma el 13 de marzo.

El tráiler de "La Oficina"

Embed

E

Noticias relacionadas
Aseguran que Úrsula Corberó dio a luz a su priemr hijo

Nació el primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín

Después del fin de semana largo de noviembre, queda poco para un nuevo feriado en Argentina que traerá un día extra de descanso.

Fin de semana largo de carnaval 2026: qué días son feriados y cómo se cobra

Bad Bunny llega a la Argentina en uno de los momentos más altos de su carrera: una visita que promete ser un baile inolvidable

Bad Bunny llega a la Argentina después de hacer historia en el Super Bowl y los Grammy

el expiloto de formula 1 ralf schumacher se casara con su novio etienne

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Ver comentarios

Las más leídas

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Lo último

The Office latina: Prime Video presentó un adelanto de la serie mexicana La Oficina

"The Office" latina: Prime Video presentó un adelanto de la serie mexicana "La Oficina"

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Franco Colapinto durante los tests de la Fórmula 1

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Franco Colapinto durante los tests de la Fórmula 1

Alerta gremial en Rosario sobre la reforma laboral: Vamos a prender fuego el país

Alerta gremial en Rosario sobre la reforma laboral: "Vamos a prender fuego el país"

Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

"Equipate para el cole" es una propuesta del gobierno de Santa Fe para promover el consumo local. En Rosario hay 14 locales adheridos

Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
Alerta gremial en Rosario sobre la reforma laboral: Vamos a prender fuego el país
Economía

Alerta gremial en Rosario sobre la reforma laboral: "Vamos a prender fuego el país"

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas
La ciudad

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza
La CIudad

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Ovación
Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina
Ovación

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Holan en Central en los partidos sin mañana

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Holan en Central en los partidos sin mañana

Policiales
Las protestas en la Policía de Santa Fe generaron 20 pases a disponibilidad
Policiales

Las protestas en la Policía de Santa Fe generaron 20 pases a disponibilidad

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La Ciudad
Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Información General

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Alerta a las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
Información General

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes
El Mundo

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne
Ovación

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado
Política

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
Policiales

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
Política

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros
Política

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros

Es una captación del sector militar: sigue la polémica por el traspaso del sable
Política

"Es una captación del sector militar": sigue la polémica por el traspaso del sable

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo
La Ciudad

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 
Policiales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 