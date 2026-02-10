"The Office" latina: Prime Video presentó un adelanto de la serie mexicana "La Oficina"

Tras convertirse en una de las comedias más exitosas de la historia del streaming, "The Office" suma una nueva adaptación

Definitivamente, "The Office" es una de las producciones más exitosas en la historia de las plataformas de streaming a nivel internacional y, aun años después de su final, sigue vigente en el gusto del público. En 2020, fue destacada como “la comedia más vista de Netflix en los Estados Unidos”, a pesar de que su último capítulo se había emitido en 2013. Ahora , este fenómeno televisivo vuelve a renovarse con el anuncio de su versión mexicana, “La Oficina”, que llegará a través de la plataforma Prime Video.

La producción respeta el formato original creado por BBC Studios, que presenta la historia como una parodia en estilo documental centrada en el ambiente laboral de una oficina. La serie ya tiene fecha de estreno y se dieron a conocer los personajes principales y los actores que los interpretarán.

Ahora bien, se trata de la tercera versión de este fenómeno televisivo. Cabe recordar que, antes de convertirse en el éxito que dominó el entretenimiento en Estados Unidos y se expandió por todo el mundo, The Office tuvo una versión original británica, protagonizada y creada por Ricky Gervais. Además, en 2025, HBO Max lanzó un spin-off de The Office titulado “The Paper” , que tiene como escenario un diario en decadencia del Medio Oeste norteamericano.Este spin-off igual que la versión estadounidense, contó con Greg Daniels como guionista y showrunner.

Qué se sabe sobre "La Oficina"

Prime Video ya dio a conocer el primer adelanto de “La Oficina”, en el que se pudieron ver por primera vez los personajes principales y el espacio en donde se desarrolla la historia.

La serie mexicana está dirigida y producida por Gaz Alazraki, con Marcos Bucay como showrunner. En las primeras imágenes de su adelanto ya se puede ver que la serie mantiene una estética muy similar a la versión estadounidense, respetando el formato de falso documental, aunque la historia se traslada al contexto mexicano. "Más incorrecta y con ingredientes mexicanos", adelanta el tráiler oficial.

En esta adaptación, la trama se desarrolla en la oficina regional de Jabones Olimpo, ubicada en Aguascalientes. En el papel principal, equivalente al de Michael Scott, se encuentra Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla. En esta versión, el personaje es un gerente regional que heredó su puesto sin contar con la experiencia.

El elenco se completa con:

Fabrizio Santini como Memo Guerrero (inspirado en Jim Halpert).

Elena del Río como Sofi Campos (inspirada en Pam Beesly).

Edgar Villa “Villita” como Aniv Rubio (inspirado en Dwight Schrute).

Alejandra Ley como Abi Delgado (Ventas / Tiendita).

Alexa Zuart como Mine Romero (Marketing).

Guillermo Quintanilla como Don Abel (Contabilidad).

Juan Carlos Medellín como Lucio Galván (Área Legal).

Paola Flores como Betty Benítez (Secretaria).

Armando Espitia como Qwerty (Sistemas

Cuándo se estrena "La Oficina"

Según reveló Prime Video, la adaptación mexicana de "The Offcie" llegará a la plataforma el 13 de marzo.

El tráiler de "La Oficina"

Embed

E