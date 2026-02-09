Góndolas al rojo vivo en Rosario: el pollo subió 14% sólo en enero y lideró el incremento en alimentos

El promedio del aumento mensual de precios en productos de consumo familiar llegó a casi el 5 por ciento en Rosario. Sin tener en cuenta frutas y verduras, el pollo fue el alimento que más aumentó. El asado subió 7,7%.

Los precios en Rosario fluctuaron entre subas de 13,9% a caídas de 14,1%

El promedio del aumento mensual de precios en productos de consumo familiar rozó el 5% en Rosario . Entre las 11 categorías relevadas , se destacan grandes incrementos en frutas y verduras, productos de limpieza y lácteos . El único ítem que mostró un retroceso fueron las harinas y cereales. El kilo de pollo entero encabezó los aumentos en los alimentos de enero.

Estos datos se desprenden del último informe de la Dirección General de Estadística de la Municipalidad de Rosario . En la comparación de precios entre diciembre y enero, se encontraron un considerable aumento en productos de limpieza (7,6%), seguido por dulces y azúcar y a la par lácteos, ambos grupos con 3,7% . Otras categorías como conservas, carnes y aceites rondaron el 3%. Es de destacar que las frutas y verduras tuvieron un incremento del 26,8% , pero se presentan como un sector de alta variabilidad, según las estaciones del año y condiciones climáticas.

Por otro lado, entre los productos con menor incremento e incluso una caída en los últimos 30 días se encuentran las infusiones (0,5%) y las harinas y cereales (-1%). Así, el promedio de variación de precios entre diciembre y enero de los once rubros de alimentos y productos básicos del hogar dio 4,98%.

Entre los 65 artículos de “consumo hogareño” , el pollo entero lidera los alimentos con mayor incremento de su precio con un 13,9%, sólo superado, entre los precios relevados, por el champú (16,3%). El cacao en polvo también sufrió un impacto en su precio y creció un 10,5%.

El trabajo presentado por la Municipalidad de Rosario se lleva adelante sobre más de 60 productos y se constata su precio en seis cadenas de supermercados de la ciudad “que disponen de precios online”, aclaró en el apartado sobre la metodología. Por cada producto se toman “una marca principal” y dos de reemplazo por si el primer producto no está disponible. También se registra “el precio más económico disponible” de similares características que el artículo principal.

El informe remarcó que los productos en las categorías “frutas y verduras”, el pan común y la mayoría de los ítems de “carnes, embutidos y huevos” sólo se registra el menor precio disponible.

Además, indicó que “estos índices sólo exponen las variaciones de precios de productos seleccionados, considerados parte del "consumo hogareño" de los rosarinos en cadenas de supermercados ubicadas en la ciudad de Rosario”.

Artículo por artículo

La lista de productos tiene en su cima de aumento mensual de diciembre a enero al champú, con un salto de 16.3%. En segundo lugar, el pollo entero con 13.9% -siendo el alimento con un incremento más pronunciado-. El top five lo completan el acondicionador (10.6%), el cacao en polvo (10.5%) y la manteca (7.8%).

Más atrás llegan los primeros productos de carnicería. El asado con 7.7% de incremento entre diciembre y enero y las hamburguesas con 7.1%. La crema y el café molido también subieron un 7,1%.

La lavandina, lentejas, jugo en polvo, mermelada de durazno, la pasta dental y el detergente subieron entre un 6% y un 6,7%. Mientras que el yogurt, azúcar, leche larga vida y atún entre un 5% y un 5,8%.

Por debajo del promedio aparecen el tomate en lata (4.8%), la leche entera fresca (4.6%) y la picada de carne (4,4%). Productos como el jamón cocido arroz, la nalga de vaca, agua sin gas, queso cremoso, aceite de girasol, pan lacteado, sal y papel higiénico sufrieron aumentos de entre el 3% y el 3.9%.

Entre el 0 y el 3%, aparecen las galletitas dulces, el jabón en polvo para lavar ropa, el corte de cuadril, las salchichas, la harina común, vinagre, jabón de tocador, fideos tallarín, polenta y mayonesa.

Los artículos que retrocedieron

De los 65 artículos relevados hay 15 que mostraron una retracción en su precio. El que más bajó fue el pack de galletitas de agua con un 14,1%. También bajaron el té en saquitos (-9.1%) y el queso sardo (-7.5%).

Las gaseosas y los huevos mostraron un -4,3% y -4,1%, respectivamente. Las arvejas (-3.3%) y fideos mostachol (-3.1%).

Entre aquellos productos que bajaron su precio hasta un 3% se encuentran el pan común, el dulce de leche, la bondiola de carne, filet de merluza, café instantáneo, rollo de cocina, harina leudante y yerba mate.

Informe precios en Rosario 9.2

Frutas y verduras un caso aparte

Una singularidad que muestran los relevamientos de precios se da en frutas y verduras. Las condiciones climáticas y los cambios de estación influyen directamente en productos que bajan o suben constantemente.

Es por ello que tener un parámetro de estos es difícil, sin embargo, la municipalidad registró que el tomate creció un 67.9% en el último mes, la zanahoria un 54% y la papa un 43,7%. La naranja y la lechuga crecieron entre un 34% y 37% y la manzana roja un 24.5%. La cebolla subió un 10.1% y los únicos items que mostraron una retracción fueron la batata (-4.6%) y la banana (-5.5%).

Para estos artículos es importante mirar la variación interanual y allí la cebolla y la batata fueron las que menos aumentaron, mientras que la manzana roja creció un 108.2%, el tomate un 62.8% y la banana un 40.3%.