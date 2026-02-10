Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

César Sena, pareja de Cecilia en aquel entonces, fue encontrado culpable por el homicidio agravado por el vínculo y sus padres como partícipes primarios

La Justicia de Chaco condenó a prisión perpetua a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski , cometido el 2 de junio de 2023 en Resistencia. A César se le atribuye ser el autor del crimen, mientras que Emerenciano y Marcela, sus padres, fueron considerados partícipes primarios.

La jueza Dolly Fernández presidió el juicio que contó con jurados populares. Este lunes se leyó el veredicto y los integrantes del “Clan Sena” , como se conoció a esta familia tras el atroz femicidio, cumplirán cadena perpetua.

Además, fueron condenados otras tres personas con penas de dos a cinco años, según cada caso . La única persona absuelta, entre las imputadas, fue Griselda Reinoso , que recuperó su libertad inmediatamente después de finalizada la última audiencia.

Condenados

Cecilia Strzyzowski era la pareja de César Sena, que la asesinó entre las 12.16 y las 13.01 del 2 de junio de 2023. Para cometer el crimen necesitó de la ayuda de sus padres: Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Según la jueza Fernández, César Sena fue hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron considerados partícipes primarios penalmente responsables del mismo delito.

Tras la lectura de las condenas al Clan Sena siguieron el resto de los implicados. Gustavo Obregón, chofer y asistente privado de la familia, fue condenado por encubrimiento agravado a cinco años y diez meses de prisión.

Misma condena para Fabiana González, secretaria de la familia, que pasará cinco años en prisión. En tanto, Gustavo Melgarejo, casero del campo donde ocurrió el crimen, recibió una pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso, por encubrimiento simple. Para Melgarejo también se incluyó una serie de pautas de conducta entre ellas fijar residencia y no ausentarse sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski

Las seis personas condenadas, y la única absuelta, llegaron al banquillo de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, de 28 años. El 2 de junio, la mujer fue vista por última vez y tras semanas de búsqueda, la Fiscalía logró determinar cómo fue el femicidio en la casa de la familia Sena.

Según determinaron los fiscales, Cecilia murió entre las 12.16 y las 13.01 del jueves 2 de junio. O sea, en una franja de 45 minutos. Esa franja horaria surgió del análisis de las cámaras de seguridad, los registros de las antenas de celular y de los testimonios recabados a lo largo de toda la pesquisa.

Según se pudo constatar, Cecilia ingresó a la casa de César Sena a las 9.15. Llegó engañada. El novio le iba a proponer empezar de cero en Ushuaia, lejos de su familia. Desde ese entonces, no volvió a salir. En cambio, los Sena registraron varios ingresos y regresos a la propiedad.

A las 12.16, Emerenciano y Marcela ingresaron a la casa y hasta las 13.01 no hubo movimientos en el exterior. Cuando César salió solo y con el celular de Cecilia entre sus pertenencias.

Los investigadores encontraron sangre en una habitación en el centro de la casa de los Sena. La Fiscalia, supone, que el móvil del femicidio no habría sido otro que quitar a Cecilia de la vida de César.

Tras las sospechas de la familia de Cecilia, con intentos truncos para comunicarse, se inició una investigación que rápidamente apuntó contra los Sena. Todo quedó confirmado cuando el 3 de julio de 2023 confirmaron que encontraron restos quemados de Cecilia en el patio de los Sena.