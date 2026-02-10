Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"
César Sena, pareja de Cecilia en aquel entonces, fue encontrado culpable por el homicidio agravado por el vínculo y sus padres como partícipes primarios
10 de febrero 2026·14:23hs
La Justicia de Chaco condenó a prisión perpetua a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio deCecilia Strzyzowski, cometido el 2 de junio de 2023 en Resistencia. A César se le atribuye ser el autor del crimen, mientras que Emerenciano y Marcela, sus padres, fueron considerados partícipes primarios.
La jueza Dolly Fernández presidió el juicio que contó con jurados populares. Este lunes se leyó el veredicto y los integrantes del “Clan Sena”, como se conoció a esta familia tras el atroz femicidio, cumplirán cadena perpetua.
Además, fueron condenados otras tres personas con penas de dos a cinco años, según cada caso. La única persona absuelta, entre las imputadas, fue Griselda Reinoso, que recuperó su libertad inmediatamente después de finalizada la última audiencia.
Cecilia Strzyzowski era la pareja de César Sena, que la asesinó entre las 12.16 y las 13.01 del 2 de junio de 2023. Para cometer el crimen necesitó de la ayuda de sus padres: Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
Según la jueza Fernández, César Sena fue hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Por su parte, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron considerados partícipes primarios penalmente responsables del mismo delito.
Tras la lectura de las condenas al Clan Sena siguieron el resto de los implicados. Gustavo Obregón, chofer y asistente privado de la familia, fue condenado por encubrimiento agravado a cinco años y diez meses de prisión.
Misma condena para Fabiana González, secretaria de la familia, que pasará cinco años en prisión. En tanto, Gustavo Melgarejo, casero del campo donde ocurrió el crimen, recibió una pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso, por encubrimiento simple. Para Melgarejo también se incluyó una serie de pautas de conducta entre ellas fijar residencia y no ausentarse sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio.
El femicidio de Cecilia Strzyzowski
Las seis personas condenadas, y la única absuelta, llegaron al banquillo de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, de 28 años. El 2 de junio, la mujer fue vista por última vez y tras semanas de búsqueda, la Fiscalía logró determinar cómo fue el femicidio en la casa de la familia Sena.
Según determinaron los fiscales, Cecilia murió entre las 12.16 y las 13.01 del jueves 2 de junio. O sea, en una franja de 45 minutos. Esa franja horaria surgió del análisis de las cámaras de seguridad, los registros de las antenas de celular y de los testimonios recabados a lo largo de toda la pesquisa.
Según se pudo constatar, Cecilia ingresó a la casa de César Sena a las 9.15. Llegó engañada. El novio le iba a proponer empezar de cero en Ushuaia, lejos de su familia. Desde ese entonces, no volvió a salir. En cambio, los Sena registraron varios ingresos y regresos a la propiedad.
A las 12.16, Emerenciano y Marcela ingresaron a la casa y hasta las 13.01 no hubo movimientos en el exterior. Cuando César salió solo y con el celular de Cecilia entre sus pertenencias.
Los investigadores encontraron sangre en una habitación en el centro de la casa de los Sena. La Fiscalia, supone, que el móvil del femicidio no habría sido otro que quitar a Cecilia de la vida de César.
Tras las sospechas de la familia de Cecilia, con intentos truncos para comunicarse, se inició una investigación que rápidamente apuntó contra los Sena. Todo quedó confirmado cuando el 3 de julio de 2023 confirmaron que encontraron restos quemados de Cecilia en el patio de los Sena.
Noticias relacionadas
La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta
Las protestas en la Policía de Santa Fe generaron 20 pases a disponibilidad
Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario
Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina
La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente
Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario
Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"
Lo último
La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses
Central tiene mejores inicios en la Copa Argentina, pero también algunos porrazos
Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas millonarias en la autopista a Buenos Aires
Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas millonarias en la autopista a Buenos Aires
Dos automovilistas fueron detectados manejando alcoholizados y con menores de edad en el vehículo durante operativos en el peaje Zárate. Les retuvieron la licencia y enfrentan multas de hasta $1,8 millón
Economía
La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses
LA REGION
Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION
Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
Policiales
Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Información General
Tres años de prisión para el anestesista que se distrajo con el celular y causó la muerte de un nene de 4 años
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina
La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente
Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario
Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"
Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza
Ovación
Ovación
Provincial dio un paso en falso en la Liga Argentina de Básquet, pero sigue como líder en su Conferencia
Provincial dio un paso en falso en la Liga Argentina de Básquet, pero sigue como líder en su Conferencia
El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente
Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo
Policiales
Policiales
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"
Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto
La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta
La Ciudad
LA CIUDAD
Corrupción en Discapacidad: "Vamos a seguir acompañando a los que se caen del sistema"
Gremios salieron a la calle en Rosario para rechazar la reforma laboral del gobierno nacional
Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas
Policiales
La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente
Economía
El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
La Ciudad
En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad
"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
Información General
Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Ovación
Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina
Ovación
Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra
LA CIUDAD
La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
Información General
Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
POLICIALES
Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
La CIudad
"Alerta a las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
Información General
Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
El Mundo
Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes
Ovación
El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne
Política
Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado
La Ciudad
Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
Policiales
Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
La Ciudad
Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
Política
Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
POLICIALES
Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur