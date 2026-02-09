Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

La Capital | La Ciudad | Rosario

La Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario advirtió maniobras fraudulentas en la venta de entradas para espectáculos

9 de febrero 2026 · 14:46hs
La Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario advirtió sobre la circulación de maniobras fraudulentas vinculadas a la compra de entradas para recitales, eventos deportivos y espectáculos culturales, una problemática que suele intensificarse en ventas online y reventas informales.

“En la Oficina venimos recibiendo consultas vinculadas a compras de entradas realizadas por fuera de los canales oficiales. Son situaciones que se repiten y que también se visibilizan públicamente, por eso insistimos en reforzar algunas recomendaciones básicas antes de comprar”, explicó la jefa del organismo, Nadia Amalevi.

Desde el organismo señalaron que muchas de estas situaciones se originan en la compra de tickets a través de sitios no oficiales, publicaciones engañosas en buscadores o redes sociales, y operaciones realizadas sin posibilidad de verificación posterior.

Las recomendaciones

En ese sentido, Amalevi remarcó: “La recomendación principal es adquirir siempre las entradas en sitios oficiales o plataformas de reventa autorizadas. El QR por sí solo no garantiza que una entrada sea válida: puede estar duplicado o haber sido vendido a más de una persona”.

Desde la Oficina detallaron que es habitual que el primer resultado que aparece en una búsqueda web no sea el sitio oficial del evento, sino páginas de reventa que pueden inducir a error. También alertaron sobre precios llamativamente bajos o excesivamente altos, errores de ortografía, diferencias en el diseño del ticket o inconsistencias en la fecha, el horario o la sede del espectáculo.

Otro punto a tener en cuenta es la titularidad de la compra. Se recomienda evitar el uso de tarjetas de terceros, ya que en algunos eventos se solicita que quien retira o valida la entrada sea el titular del medio de pago. Si otra persona compra el ticket, debe ser alguien de confianza para evitar inconvenientes posteriores.

Además, se recordó que las entradas digitales deben poder visualizarse y gestionarse desde la aplicación oficial del sistema de venta, y no únicamente mediante un PDF, imagen o captura de pantalla enviada por mensajería.

Ante dudas o situaciones irregulares, las y los consumidores pueden acercarse a la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios para recibir asesoramiento y acompañamiento, ubicada en Córdoba 852, de lunes a viernes de 8.30 a 16, o comunicarse al 0800 666 8845.

