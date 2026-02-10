La Capital | Ovación | Central

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

El Canalla quiere comenzar el torneo con un paso firme en Santa Fe, donde está invicto bajo este formato. En esta nota los detalles del partido

10 de febrero 2026 · 10:47hs
Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Rosario Central se enfrenta a Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe por los 32avos de final de la Copa Argentina. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Verde de este miércoles por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Sportivo Belgrano

El partido de los 32avos de final entre Central y Sportivo Belgrano se disputará este miércoles 11 de febrero a las 19 en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, mientras que Adrián Delbarba e Iván Aliende se presentarán como asistentes de línea. El cuarto juez designado será Alejandro Porticella.

Dónde ver Central vs. Sportivo Belgrano

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Verde será a través de TyC Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (43)
Este será el primer enfrentamiento oficial entre Rosario Central y Sportivo Belgrano de San Francisco.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre Rosario Central y Sportivo Belgrano de San Francisco.

>> Leer más: El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

Posibles formaciones de Central y Sportivo Belgrano

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo o Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Sportivo Belgrano: El entrenador Sergio Maza no dio indicios del once titular de La Verde.

Noticias relacionadas
Jorge Broun volvería al arco de Central en la Copa Argentina.

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central está invicto en la cancha de Unión bajo el formato actual de la Copa Argentina.

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

El saludo antes de empezar el juego en Mar del Plata. Central mostró buenos momentos y otros no tanto ante Aldosivi que lo obligan a considerarlos.

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

Ivana Garcilazo tenía 32 años. Murió al ser atacada a piedrazos en Mointevideo y Ovidio Lagos cuando regresaba en moto de un clásico.

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

