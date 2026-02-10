Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina El Canalla quiere comenzar el torneo con un paso firme en Santa Fe, donde está invicto bajo este formato. En esta nota los detalles del partido 10 de febrero 2026 · 10:47hs

Rosario Central se enfrenta a Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, en el estadio 15 de Abril de Santa Fe por los 32avos de final de la Copa Argentina. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Verde de este miércoles por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Sportivo Belgrano El partido de los 32avos de final entre Central y Sportivo Belgrano se disputará este miércoles 11 de febrero a las 19 en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, mientras que Adrián Delbarba e Iván Aliende se presentarán como asistentes de línea. El cuarto juez designado será Alejandro Porticella.

Dónde ver Central vs. Sportivo Belgrano La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Verde será a través de TyC Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (43) Este será el primer enfrentamiento oficial entre Rosario Central y Sportivo Belgrano de San Francisco. Marcelo Bustamante / La Capital >> Leer más: El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

Posibles formaciones de Central y Sportivo Belgrano Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo o Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón. Sportivo Belgrano: El entrenador Sergio Maza no dio indicios del once titular de La Verde.