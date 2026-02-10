La Capital | La Ciudad | lluvias

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Las lluvias llegarán en las próximas horas y marcarán el inicio de varios días de inestabilidad que podrían extenderse hasta el fin de semana

10 de febrero 2026 · 10:18hs
Rosario vivirá una semana inestable marcada por lluvias de diversa intensidad.

Marcelo Bustamante / La Capital

Rosario vivirá una semana inestable marcada por lluvias de diversa intensidad.

El calor volvió a Rosario tras las lluvias que marcaron el pulso del inicio de la semana. Si bien muchos pensaron que este iba a ser el inicio de la vuelta con todo del verano, lo cierto es que a pocas horas de que vuelva a salir el sol, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para casi toda la provincia.

Para este martes, el SMN pronosticó cielo algo nublado con una máxima de 33º que, con el correr de las horas, elevó a 34º. Luego de una jornada inestable como la del lunes y con el regreso del sol, era de esperarse que los termómetros muestren cifras por encima de los 30 grados, teniendo en cuenta que el domingo también fue caluroso.

Desde este miércoles, se espera que inicie una seguidilla de días inestables en Rosario con un alerta amarillo por tormentas que contempla a toda la provincia, con excepción de los departamentos General López y Caseros.

Alerta amarillo por tormentas para Rosario

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para la madrugada de este miércoles en Rosario, aunque el tiempo tendría una leve mejoría durante el resto de la jornada.

El reporte del organismo nacional señala que toda la provincia, a excepción de los departamentos General López y Caseros, se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Y agrega: "Estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", finaliza el informe.

lluvia tormenta alerta

En tanto, se espera que la temperatura mínima este miércoles sea de 22º y que la máxima no supere los 31º, mientras que el cielo se despejará durante la mañana y la tarde, aunque las nubes podrían volver hacia la noche.

Inestabilidad y descenso de temperatura

Este panorama dejará terreno propicio para que las lluvias vuelvan a replicarse los días siguientes y para que se dé un descenso de temperatura. La observadora meteorológica Vanessa Balchunas explicó, en su informe diario para LT8, que "la inestabilidad se extendería hacia la primera parte del jueves, donde podríamos tener algún alerta amarillo por acumulados de más de 20 milímetros en algunos sectores".

Para el jueves, se esperan tormentas aisladas durante todo el día, con una temperatura mínima de 20º y una máxima de 30º. Hacia el viernes, los termómetros seguirán mostrando una baja en sus registros máximos y que no pase de 30 grados (se espera que llegue a 29º), con cielo parcialmente nublado.

"Habrá una leve mejoría hacia el viernes, pero la probabilidad de lluvias dispersas se mantiene, muy leve, para viernes y sábado", apuntó Balchunas.

El sábado, en el inicio del fin de semana largo de carnaval, la temperatura mostrará su descenso más pronunciado, cuando la mínima se ubique en 18º y la máxima no pase de 26º.

>> Leer más: Lluvias durante el fin de semana largo: qué dice el pronóstico

Recomendaciones ante un alerta amarillo

Ante el anuncio de un alerta amarillo por tormentas, desde la Municipalidad solicitan no circular por la calle durante el evento, salvo que sea necesario. Además, remarcaron "tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública".

"Se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil", indicaron desde el municipio. También, se pueden realizar reclamos por el MuniBot, el chatbot del municipio vía WhatsApp al 3415440147.

A su vez, aconsejaron tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios
