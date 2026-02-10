Corrupción en Discapacidad: "Vamos a seguir acompañando a los que se caen del sistema"

Personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios en una de las manifestaciones en reclamo por la ley de emergencia para el sector

“Enojo, impotencia, bronca, angustia”, fueron las palabras escogidas por el director de Discapacidad de la Municipalidad de Rosario , Maximiliano Marc, al definir sus sensaciones tras conocerse ayer el fallo del juez Sebastián Cassanelo en el que se imputó a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por cargos de corrupción y defraudación al Estado .

El funcionario municipal destacó que la resolución judicial implica “un hecho muy grave”, y destacó la tarea “de acompañar a la gente que se va cayendo del sistema”.

En la resolución judicial conocida ayer Spagnuolo, quien es una de las personas más cercanas al presidente Javier Milei, es acusado de ser el jefe de una asociación ilícita montada en torno al organismo que debía velar por los fondos para las personas con discapacidad y también abarca a otras 18 personas vinculadas a distintos estamentos del organismo nacional.

En declaraciones a LT8, Marc subrayó que más allá de ser funcionario a cargo del área de Discapacidad del municipio, también él es una persona con discapacidad, y subrayó que “en el contexto en que se da este robo y vaciamiento de la Andis, es gravísimo. Desde que empezó el reclamo por la actualización de los aranceles, tratamos de atender las demandas de todas las familias, con una escucha muy importante y corriendo todos los barrios, llegando a lugares donde no puede ir la gente y generando acciones para genera tranquilidad”.

“Acompañamos a todas esas familias en la angustia y la incertidumbre, viendo desde qué forma desde el municipio vamos duplicando los esfuerzos para contener a la gente que de a poco va cayendo del sistema. Por un lado, son los prestadores de servicios que cierran sus puertas y son fuentes de trabajo que se pierden. Y por el otro, son familias o personas con discapacidad que se quedan sin sus terapias, que son fundamentales para que puedan seguir trabajando con independencia y tengan autonomía”, destacó Marc.

>> Leer más: Procesaron a Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, por presuntas coimas y fraude al Estado

El problema, agregó el funcionario, “es que la sábana va quedando cada vez más corta, porque hay cada vez más gente a la que ir abrazando. Estoy convencido que la salida de esto es colectiva. Trabajamos a la par de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, con los representantes de los prestadores y los centros terapéuticos, viendo como entre todos podemos generar acciones para contener a todas estas personas”.

Nomencladores atrasados un 600 %

“El gobierno tira al máximo de la soga. Los nomencladores tienen un atraso del 600 por ciento si se toman las últimas cuatro gestiones nacionales. No hay espalda para sostener los aumentos. La Andis, hasta el año 2019, era el cuarto presupuesto de los ministerios a nivel nacional. Es una caja muy grande, que abarcaba pensiones, salud, temas sociales, entre otros. No es una cuestión de financiamiento o de costos, porque los fondos están garantizados. El tema es dónde se colocan esos fondos”, agregó.

Marc sostuvo que desde el municipio se detectó “un aumento en la demanda de asistencia de gente, que se ha quedado sin cobertura social o tiene una prepaga que le cubre. Y tenemos que salir a dar una respuesta no solo a la cuestión de la financiación sino también para encontrar los cupos porque todos los espacios funcionan al límite de gente”.