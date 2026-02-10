La Capital | Ovación | Central

Central: cuántos cambios de mínima tiene en mente Almirón para el partido por la Copa Argentina

El entrenador canalla realizaría unas cuantas variantes para enfrentar a Sportivo Belgrano. Tres que fueron titulares en Mar del Plata no viajan

Por Elbio Evangeliste

10 de febrero 2026 · 20:43hs
Jorge Almirón mete mano en el equipo y apuesta a un Central ofensivo para enfrentar a Sportivo Belgrano 

El equipo de Central que jugará este miércoles por la Copa Argentina frente a Sportivo Belgrano, por los 32avos de final, viene con algunos posibles cambios, aunque el entrenador Jorge Almirón mantiene la base titular porque entiende la importancia que tiene este partido en Arroyito.

Lo primero que se supo fue que Jorge Broun iba a ser titular después de los cuatro partidos del torneo Apertura en los que atajó Jeremías Ledesma, quien tiene una molestia y por eso no figura ni siquiera en la lista de concentrados.

Más allá de algunas dudas que hay sobre el equipo titular, lo que parece un hecho es el debut de Gastón Ávila, quien recién pudo estar a disposición del técnico en el choque frente a Aldosivi, aunque no ingresó.

Un central que se queda afuera

Es que Facundo Mallo tampoco fue convocado por Almirón, por lo que se descuenta que Ignacio Ovando iría como primer marcador central y el Gato Ávila sería su acompañante en la zaga central.

>>Leer más: La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

Fatu Broun vuelve a la titularidad en Central. Será su primer partido en lo que va del año.

Donde habría que esperar es en el lateral izquierdo, para ver por quién se decide el DT canalla, donde Agustín Sández y Alexis Soto pelean por el puesto.

Algo similar ocurre en la mitad de la cancha, más precisamente sobre el carril derecho. Es que hay chances de que Enzo Giménez se mantenga entre los once, pero también que aparezca la posibilidad para Federico Navarro.

La chance de Julián Fernández

Otra de las variantes seguras que habrá en relación al partido en Mar del Plata es el ingreso de Julián Fernández en lugar de Gaspar Duarte, quien tampoco figura en la lista de los convocados.

>>Leer más: Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

De esta forma, el probable de Central para enfrentar al conjunto cordobés sería con Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández o Alexis Soto; Enzo Giménez o Federico Navarro; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Alejo Veliz y Julián Fernández.

Después de hacer mucha fuerza para llegar como refuerzo, el Gato Ávila tendrá la chance de jugar su primer partido.

Los concentrados del Canalla

Entre los concentrados no aparecen Ledesma, Mallo ni Duarte, por eso se darán los ingresos en la nómina de Leandro Sosa, Luca Raffin y Fabricio Oviedo.

Los futbolistas que Almirón llevó a la capital de la provincia son: Jorge Broun, Leandro Sosa, Emanuel Coronel, Enzo Giménez, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Facundo Güich, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Paolo Giaccone, Guillermo Fernández, Giovanni Cantizano, Santiago Segovia, Fabricio Oviedo, Maximiliano Lovera, Julián Fernández, Ángel Di María, Enzo Copetti y Alejo Veliz.

