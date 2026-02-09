La Capital | Policiales | Parque Oeste

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Según la acusación, Martín G. y Valentina U. llevaron bajo engaño a Yair González hasta la canchita de fútbol y allí lo mataron. Quedaron en prisión preventiva

9 de febrero 2026 · 19:20hs
Los sospechosos por el crimen de Yair González fueron apresados por la TOE en un allanamiento realizado en Parque Oeste.

Los sospechosos por el crimen de Yair González fueron apresados por la TOE en un allanamiento realizado en Parque Oeste.

Un hombre y una mujer fueron imputados como coautores del homicidio de Yair Thiago González, un chico de 16 años acribillado el 2 de enero en Parque Oeste. Martín Nicolás G. y Valentina Sofía U. quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.

En la misma audiencia también fue imputado Agustín Fernando U. por una balacera al parecer vinculada con la trama del crimen de Yair. Al igual que a los dos sospechosos del crimen, a este hombre el juez de Garantías Alejandro Negroni también le dictó la medida cautelar por el plazo legal máximo.

Crimen en Parque Oeste

Yair fue asesinado de dos balazos el 2 de enero en una canchita de fútbol del club Libertad, en Riobamba al 5900. Un hombre que trabajaba allí lo encontró con al menos un balazo en la cabeza.

El pibe había sido baleado dos veces en noviembre de 2024 y ese dato inscribió su asesinato, en principio, en el marco de disputas barriales por la venta minorista de drogas en la zona de Parque Oeste.

Según la imputación del fiscal Ignacio Hueso, González fue asesinado alrededor de las 2.40 del viernes 2 de enero en el marco de una planificación previa. Esa madrugada, según la acusación, Martín Nicolás G. y Valentina Sofía U. se encontraron en Cerrito y Liniers con Yair. Luego de unos minutos llevaron al adolescente engañado hasta el club Libertad y una vez en el interior del predio le efectuaron “al menos dos disparos de arma de fuego con claras y evidentes intenciones de causar su muerte”.

El chico recibió dos impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar. Luego de cometer el crimen los atacantes huyeron a gran velocidad. En ese marco Martín G. entró a su casa para cambiarse la ropa y volvió junto con al menos otras cuatro personas todavía no identificadas al lugar donde se habían encontrado con la víctima.

Los sospechosos fueron apresados la semana pasada en un allanamiento realizado en una casa de Pedro Lino Funes al 2300. Ese mismo día fue apresado Agustín U., buscado por balaceras en la zona al parecer vinculadas al crimen de Yair.

La fiscalía le achacó a Agustín U. una balacera perpetrada la noche del pasado 11 de enero, alrededor de las 22.30, contra el frente de una casa deTeniente Agnetta al 2700. En complicidad con otro hombre hasta ahor no identificado, Agustín U. disparó al menos cinco veces contra la vivienda en cuestión con una pistola 9 milímetros.

