Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

La aerolínea opera 16 vuelos semanales a Cuba. American Airlines dijo que por el momento mantendrá sus vuelos

9 de febrero 2026 · 20:14hs
Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

Air Canada, la aerolínea más grande de Canadá, anunció la suspensión de sus vuelos a Cuba debido a la falta de combustible de aviación en la isla, en un contexto marcado por los esfuerzos de Estados Unidos para cortar los suministros de petróleo al país.

La compañía anunció la interrupción del servicio este lunes, aunque continuará operando vuelos especiales (“vuelos ferry”) para recoger a unos 3.000 pasajeros que se encuentran actualmente en Cuba y trasladarlos de regreso a Canadá.

“Para los vuelos restantes, Air Canada cargará combustible adicional y hará escalas técnicas, de ser necesario, para reabastecerse en el trayecto de regreso”, dijo la aerolínea, que opera un promedio de 16 vuelos semanales a Cuba.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, en 2025 el país recibió a más de 754.000 visitantes canadienses, una cifra superior a la de cualquier otra nación.

La decisión de Air Canada se produce después de que las autoridades cubanas emitieran el domingo un Aviso a las Misiones Aéreas (Notam), en el que advirtieron a las aerolíneas que no habría combustible para aviones disponible entre el 10 de febrero y el 11 de marzo.

American Airlines, una de las varias aerolíneas estadounidenses que mantienen vuelos a Cuba, señaló que sigue de cerca la situación y que, por el momento, mantendrá su programación habitual de hasta 11 vuelos diarios hacia la isla. “Nuestros aviones que operan vuelos a Cuba pueden transportar suficiente combustible para cubrir el viaje de regreso”, afirmó la portavoz Laura Masvidal.

La escasez de combustible en Cuba se intensificó después de que Estados Unidos interrumpiera los envíos de petróleo procedentes de Venezuela tras la salida del poder del presidente de Nicolás Maduro, capturado por el gobierno de Donald Trump, que además amenazó con imponer aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo que la presión ejercida por Estados Unidos ya tiene efectos negativos en la economía del país.

Una extraña teoría, nacida a partir de los archivos del Caso Epstein, vincula al presidente Donald Trump con una serie de sucesos inverosímiles

La teoría conspirativa que afirma que Trump murió y fue reemplazado por un argentino: de qué trata

Magis TV: la app que ofrece series y películas gratis, pero cuya descarga podría ser peligrosa para los usuarios

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Cómo quedarán los haberes mensuales para febrero según cada asignación

Calendario de pagos de febrero en Ansés: cuándo cobro y los montos de cada asiganción

Alejandro Pereyra interpretó las estrofas del himno nacional argentino de una manera especial

El himno nacional en las Islas Malvinas: el conmovedor video de un argentino y su bandoneón

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

El asesinato de Candela Romero, de 16 años, ocurrió en 2022 en barrio Antártida Argentina. Tres acusados comenzaron a ser juzgados
En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Policiales

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno
Economía

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Morning Star: juntos a la par van en busca del sueño en la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Newells tendrá una semana de varias pruebas, pero con la urgencia de vencer a Riestra

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: No fue inexplicable y no quedará impune

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Un proyecto rosarino de acción social llegó al Papa León XIV: de qué trata la Liga Comunitaria de Fútbol

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial
La Ciudad

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros
Política

Es una captación del sector militar: sigue la polémica por el traspaso del sable
Política

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo
La Ciudad

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 
Policiales

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

Por Matías Petisce
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Información General

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio
Policiales

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino
Política

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte
Policiales

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
La Ciudad

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Ovación

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

