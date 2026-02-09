La Capital | Economía | Pymes

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

Un informe de Apyme advierte por tasas de interés asfixiantes, en un escenario que ya provocó el cierre de unas 2.000 empresas en Santa Fe

9 de febrero 2026 · 20:46hs
Riesgo en las pymes. La dirigencia de Apyme hizo un paralelismo con el proceso de desindustrialización vivido en los 90.

Riesgo en las pymes. La dirigencia de Apyme hizo un paralelismo con el proceso de desindustrialización vivido en los 90.

El panorama de las pequeñas y medianas empresas en la región atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años, atravesado por un proceso acelerado de desfinanciamiento que pone en riesgo la continuidad de miles de unidades productivas. Así lo advierte el último informe elaborado por el Departamento de Investigaciones de Apyme Región Rosario, que da cuenta de un deterioro financiero profundo en las pymes, cuyo síntoma más visible es la fuerte suba de los cheques rechazados por falta de fondos. Todo se da en un contexto marcado por la caída del consumo, la apertura comercial y tasas de interés que resultan incompatibles con la dinámica productiva

Juan José Sisca, presidente de Apyme Rosario, sostiene que el crédito dejó de cumplir su rol histórico como herramienta de fomento para transformarse en un recurso de emergencia. “Hoy las pymes no toman crédito para invertir, innovar o ampliar capacidad, porque no hay demanda. La mitad de las máquinas están paradas, literalmente tapadas con una lona”, describió.

En ese escenario, el endeudamiento se utiliza únicamente para cubrir gastos corrientes o cancelar compromisos previos, lo que deriva en una acumulación de pasivos que el dirigente define como una “deuda impagable”, con un paralelismo directo con el proceso de desindustrialización y exclusión vivido durante la década del 90.

Uno de los datos que más alarma al sector es la duplicación de los cheques rechazados sin fondos suficientes registrada en el último período. Para las pequeñas empresas, el cheque a fecha no es solo un medio de pago, sino el principal instrumento de crédito comercial ante la virtual imposibilidad de acceder al financiamiento bancario tradicional. Cuando ese mecanismo se corta, se agota el último recurso disponible para sostener la compra de materias primas e insumos básicos.

El informe de Apyme muestra que esta asfixia financiera se ve agravada por una política de tasas de interés reales positivas y elevadas, que no guarda relación con los ciclos productivos y dificulta cualquier intento de recomposición de las cuentas empresarias.

Las estadísticas oficiales que respaldan el relevamiento reflejan un fuerte retroceso del entramado productivo. En la provincia de Santa Fe, alrededor de 2.000 empresas cerraron sus puertas en los últimos dos años, con la consecuente pérdida de unos 15.000 puestos de trabajo registrados. Sisca subrayó que se trata de datos provenientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del sistema de seguridad social, lo que permite dimensionar la magnitud real del fenómeno. Los números en rojo no paran, para 2026 desde Apyme ya observan que empeoran las cifras.

En ese sentido, preciso que a nivel nacional, entre octubre de 2023 y octubre de 2025, el empleo registrado se redujo en casi 572.000 personas, con caídas no solo en el empleo asalariado privado, sino también entre autónomos y monotributistas, lo que confirma el alcance transversal de la crisis.

>> Leer más: Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno

En Rosario, el impacto resulta particularmente severo. El indicador de facturación total de los locales habilitados muestra una caída sostenida en términos reales durante gran parte de 2025. La industria manufacturera acumuló una retracción del 8,8 % hasta octubre, mientras que el comercio registró una baja del 4,5 % en el mismo período. Estos números ubican al Gran Rosario como el tercer aglomerado urbano del país con mayor tasa de desocupación, que alcanzó el 8,9 % en el tercer trimestre de 2025, según datos oficiales provinciales.

Industria en jaque

Desde Apyme vinculan este escenario a un modelo económico que prioriza la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal por sobre el desarrollo productivo. El informe señala que la ausencia de políticas sectoriales, el desfinanciamiento de programas de apoyo, la paralización de la infraestructura económica y una apertura comercial sin resguardos colocaron a las pymes en una situación de competencia desigual frente a productos importados. A ello se suma el impacto del retiro de subsidios a las tarifas y la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, factores que erosionaron el mercado interno del que depende el 97,8 % de las unidades económicas del país y más del 76 % del empleo privado registrado.

Para Sisca, sin un cambio de rumbo que contemple la defensa del trabajo nacional, el acceso al crédito productivo y la recuperación del consumo interno, el círculo vicioso de cierres y despidos seguirá profundizándose. “Si no se fortalece el entramado pyme, que es el corazón del empleo y de la producción, el 2026 va a encontrar al sector en una situación de extrema vulnerabilidad”, advirtió, al tiempo que reclamó una estrategia económica que vuelva a poner en el centro a la producción y al mercado interno como motores del crecimiento.

Noticias relacionadas
El pago anticipado de la TGI de todo 2026 llega con un descuento del 15%.

Descuentos por pago anticipado anual de TGI, inmobiliario y patente: el paso a paso del trámite

La controversia reciente entre el Gobierno y el Grupo Techint funciona como un caso testigo.

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Los técnicos creen en la independencia y la objetividad del Indec.

Indec en tensión: los números de la discordia

Ceso advierte que desde la puesta en marcha de las bandas cambiarias la inflación volvió a acelerarse y se estabilizó en 2 y 3%. 

Equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Lo último

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

El asesinato de Candela Romero, de 16 años, ocurrió en 2022 en barrio Antártida Argentina. Tres acusados comenzaron a ser juzgados
La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente
En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno
Economía

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Ovación
Morning Star: juntos a la par van en busca del sueño en la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star: juntos a la par van en busca del sueño en la Copa Federación

Morning Star: juntos a la par van en busca del sueño en la Copa Federación

Morning Star: juntos a la par van en busca del sueño en la Copa Federación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Newells tendrá una semana de varias pruebas, pero con la urgencia de vencer a Riestra

Newell's tendrá una semana de varias pruebas, pero con la urgencia de vencer a Riestra

Policiales
Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: No fue inexplicable y no quedará impune

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: "No fue inexplicable y no quedará impune"

La Ciudad
En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Un proyecto rosarino de acción social llegó al Papa León XIV: de qué trata la Liga Comunitaria de Fútbol

Un proyecto rosarino de acción social llegó al Papa León XIV: de qué trata la Liga Comunitaria de Fútbol

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros
Política

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros

Es una captación del sector militar: sigue la polémica por el traspaso del sable
Política

"Es una captación del sector militar": sigue la polémica por el traspaso del sable

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo
La Ciudad

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 
Policiales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Información General

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino
Política

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera
La Ciudad

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico