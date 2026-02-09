La Capital | Política | Diego Spagnuolo

Procesaron a Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, por presuntas coimas y fraude al Estado

El juez Casanello lo acusó de liderar una asociación ilícita. Otros 18 fueron procesados en el caso que salpica al entorno de Milei

9 de febrero 2026 · 16:56hs
Diego Spagnuolo y el presidente Javier Milei

Diego Spagnuolo y el presidente Javier Milei, antes de que estalle la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por liderar una presunta asociación ilícita que habría desfalcado al organismo mediante un sistema de sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos de alto costo. La decisión judicial alcanza también a otros 18 acusados, entre funcionarios y empresarios vinculados a droguerías proveedoras del Estado.

El caso explotó tras la filtración de audios en los que Spagnuolo, abogado personal del presidente Javier Milei y uno de sus hombres de mayor confianza, mencionaba un presunto sistema de "retornos del 8 %" que involucraría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Diego Spagnuolo y el círculo íntimo de Milei

Spagnuolo no era un funcionario menor en la administración libertaria. Militante de La Libertad Avanza desde 2021, cuando fue candidato a diputado en la lista que encabezó Milei, el abogado llegó a la Andis por designación directa del presidente. Los registros oficiales revelan que visitó la Quinta de Olivos 38 veces entre enero de 2024 y marzo de 2025, convirtiéndose en la cuarta persona con más ingresos a la residencia presidencial.

Formaba parte del selecto grupo de economistas y amigos que compartían domingos de ópera con el mandatario. Incluso, en noviembre de 2024 coincidió en Olivos con Mauricio Novelli, el trader involucrado en el caso $LIBRA, según consta en los registros oficiales.

"Me están desfalcando la agencia"

En los audios que le atribuyen, Spagnuolo aparece alertando sobre irregularidades en su propio organismo. "Me están desfalcando la agencia", dice, y menciona que el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel Garbellini, "tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba", en clara alusión a que esa presunta recaudación ilegal llegaría a funcionarios superiores.

>> Leer más: Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad de la causa

Según su versión, habría advertido al presidente sobre estos hechos de corrupción. Sin embargo, tras la difusión de las grabaciones, tanto él como Garbellini fueron apartados de sus cargos.

La acusación del fiscal

El fiscal Franco Picardi fue contundente al solicitar la detención de los imputados. Describió a la ANDIS —organismo que debe diseñar políticas de inclusión para personas con discapacidad— como "el centro de operaciones de diversas actividades ilícitas" durante la actual gestión.

"La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia", sostuvo Picardi en su dictamen de noviembre de 2025.

El fiscal denunció un esquema que incluía compras discrecionales direccionadas hacia proveedores vinculados con funcionarios, intervención de personas ajenas al organismo que decidían pagos mediante manipulación del sistema interno (SIIPFIS), adjudicación de medicamentos con sobreprecios y pago de coimas a autoridades de la agencia.

Los delitos imputados

Casanello procesó a Spagnuolo sin prisión preventiva como jefe de asociación ilícita y autor de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude contra el Estado y cohecho pasivo. El juez determinó que el exfuncionario "permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios" para beneficiar a determinadas droguerías, "a cambio de diversos beneficios económicos indebidos".

También fueron procesados Daniel Garbellini (por los mismos delitos, excepto cohecho), Miguel Ángel Calvete (vinculado a las droguerías proveedoras) y Pablo Atchabahian, quien había ocupado el cargo de Garbellini entre 2018 y 2019.

>> Leer más: Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Entre los 19 procesados figuran además exdirectivos de Andis como Diego D'Gianom y Roger Edgar Grant; la exfuncionaria Luciana Ferrari; y representantes de droguerías como Andrés Arnaudo (Génesis), Silvana Escudero (New Farma) y Alejandro Fuentes Acosta (Floresta), entre otros.

El juez ordenó además citar a indagatoria a otros seis imputados y a las personas jurídicas de cuatro droguerías, y dispuso medidas preventivas sobre las empresas involucradas en la investigación.

El enigma "Lule" Menem

Eduardo "Lule" Menem, mencionado en los audios atribuidos a Spagnuolo, es primo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y brazo derecho de Karina Milei en el armado político de La Libertad Avanza. Como subsecretario de Gestión Institucional, depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia que conduce la hermana del mandatario.

Con un pasado como secretario privado de Eduardo Menem en la década de 1990 y posterior colaborador de Carlos Menem en el Senado, Lule declaró un patrimonio de 4,8 millones de pesos, un 30 % menos que en 2023, compuesto únicamente por ahorros en pesos, créditos a favor con la Afip y una camioneta Hyundai Tucson sin valoración.

Noticias relacionadas
María Inés Rodríguez, exdirectora del Museo Histórico Nacional

"Es una captación del sector militar": sigue la polémica por el traspaso del sable

El decreto busca incentivar que los argentinos usen los dólares del colchón

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal: cuáles son los principales aspectos de la medida

La UOM moviliza en Rosario en la previa al tratamiento de la reforma laboral

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni

De la medalla a las canas verdes

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Lo último

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

El asesinato de Candela Romero, de 16 años, ocurrió en 2022 en barrio Antártida Argentina. Tres acusados comenzaron a ser juzgados
La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente
En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno
Economía

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Ovación
Morning Star: juntos a la par van en busca del sueño en la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star: juntos a la par van en busca del sueño en la Copa Federación

Morning Star: juntos a la par van en busca del sueño en la Copa Federación

Morning Star: juntos a la par van en busca del sueño en la Copa Federación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Newells tendrá una semana de varias pruebas, pero con la urgencia de vencer a Riestra

Newell's tendrá una semana de varias pruebas, pero con la urgencia de vencer a Riestra

Policiales
Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: No fue inexplicable y no quedará impune

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: "No fue inexplicable y no quedará impune"

La Ciudad
En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Un proyecto rosarino de acción social llegó al Papa León XIV: de qué trata la Liga Comunitaria de Fútbol

Un proyecto rosarino de acción social llegó al Papa León XIV: de qué trata la Liga Comunitaria de Fútbol

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros
Política

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros

Es una captación del sector militar: sigue la polémica por el traspaso del sable
Política

"Es una captación del sector militar": sigue la polémica por el traspaso del sable

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo
La Ciudad

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 
Policiales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Información General

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino
Política

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera
La Ciudad

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico