Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

El delantero de Newell's se expresó en el mismo sentido que la mayoría y dijo que deben estar atentos a no cometer errores puntuales

Hernán Cabrera

9 de febrero 2026 · 20:45hs
El gol de Michael Hoyos con la camiseta de Newells

El gol de Michael Hoyos con la camiseta de Newell's, ante Independiente. El delantero habló de los errores a corregir.

En Newell’s el discurso fue el mismo luego de la derrota ante Defensa y Justicia. Apuntan más a situaciones individuales, a desconcentraciones puntuales, más que a un juego que le cuesta alumbrar. Y Michael Hoyos estuvo en la misma sintonía.

El delantero dijo: “Estamos calientes por el resultado, si vamos a las estadísticas creo que Defensa y Justicia llegó tres veces, por tres errores nuestros”, explicó tras la tercera derrota en cuatro presentaciones.

Casi como un mensaje al unísono de todo el plantel y cuerpo técnico, encuentran el justificativo de este pésimo arranque en los errores propios: “Hoy los detalles están jugando en contra de nosotros y la estamos pagando caro. Hay que ajustar, agachar la cabeza, seguir trabajando. Tenemos que estar convencidos que podemos dar vuelta este momento”.

“Después del partido en el vestuario hubo silencio, porque estábamos recalientes. Entendemos el presente, que tenemos que salir de esta situación y lo vamos a lograr. Todos unidos, todos juntos, corrigiendo lo que no está saliendo estos últimos partidos que son los detalles, vamos a salir”, detalló el exdelantero de Independiente Del Valle sobre cómo se vivió puertas adentro la caída ante el Halcón de Varela.

En Newell's no se puede perder más tiempo

No hay mucho tiempo para reflexionar ni lamentarse, Hoyos sabe que los encuentros que vienen pueden marcar el futuro. “Dejamos que el rival nos lastime, no por mérito de ellos sino por errores que estamos cometiendo. Hay que cambiar el chip a partir del lunes y pensar en Riestra, donde tenemos que ir a ganar”, aseguró.

Lo fundamental para el centrodelantero es mantenerse unidos como grupo y fortalecerse puertas adentro, para poder lograr las victorias que les den paz en este presente: “Hay errores de nosotros mismos que podemos corregir, hay que levantarse rápidamente y no dejar que una equivocación nos condene el partido. Debemos estar unidos como grupo y sacar esto adelante”.

Es cierto que ante Talleres, en el debut, se dejó que Roger Martínez cabecee solito en el área leprosa cuando el partido estaba controlado y que al toque Bruno Cabrera se hizo echar infantilmente. También que el rechazo de Gabriel Arias al remate de Miljevic ante Independiente fue débil y Gabriel Avalos puso el 1 a 0.

También que ante Boca se perdió mal la pelota en mitad de cancha con el equipo saliendo, en un pase de Jerónimo Gómez Mattar que lo encontró mal parado a Facundo Guch, que de espaldas no controló bien y Lautaro Blanco se la robó, para terminar definiendo ante la salida de Arias.

Y ni hablar ante Defensa y Justicia, cuando Newell’s era levemente superior sin lastimar y Martín Luciano se mandó una macana que derivó en el primero del Halcón.

Pero también es cierto que hasta el momento no mostró una propuesta colectiva ofensiva clara, ni asociaciones que le permitan tener más y mejores chances. Solo la reacción en desventaja pareció sacar lo mejor del equipo de Orsi-Gómez. Ahora será necesario cambiar la ecuación ante Riestra, el próximo lunes a las 19 en el Guillermo Laza.

