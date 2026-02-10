El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los choferes de colectivos Tras una reunión con el municipio, se firmó el incremento salarial que se equipara con lo suscripto en el Aérea Metropolitna de Buenos Aires. Así, no habrá paro en el servicio de colectivos urbanos e interurbanos 10 de febrero 2026 · 17:52hs

La Uta advierte sobre un posible paro de colectivos el miércoles 11 de febrero

Tras la reunión que en horas de este martes a la tarde mantuvieron el coordinador general de Gabinete municipal, Rogelio Biazzi, con las autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario, el funcionario municipal adelantó a La Capital que el transporte urbano e interurbano de pasajeros será normal a lo largo de todo este miércoles. De esta manera, se firmó el acuerdo paritario con los choferes rosarinos al equiparar el incremento del monto salarial con lo suscripto en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

"Cerramos un acuerdo paritario con la UTA Rosario y se garantiza el servicio de colectivos", dijo Biazzi a este diario. La confirmación surge tras el encuentro del coordinador general de Gabinete del intendente Pablo Javkin con el titular del sindicado en Rosario, Sergio Mancini. "Insisto, el transporte será normal este miércoles tras haberse firmado el acuerdo de recomposición salarial", enfatizó Biazzi.

Fue una tarde agitada para el transporte. Esta cumbre Intendencia-UTA había comenzado pasadas las 16.30 y se extendió a lo largo de la tarde. Luego sobrevino una asamblea de afiliados a UTA Rosario. Todo ello, con la incertidumbre de miles de usuarios y gran parte de la población a la expectativa sobre cómo resolverá su movilidad este miércoles. Es que la UTA a nivel nacional activó un paro de actividades en el interior del país tras el fracaso de las negociaciones. Finalmente y con al confirmación reinó la calma.

Cabe recordar que el gremio a nivel nacional instó a todos los empresarios del interior del país, a cumplir con la pauta salarial acordada previamente en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Caso contrario, quedaba lanzada la medida de fuerza para este miércoles en aquellos distritos que incumplan con el acuerdo de aumento de haberes.

Por de pronto, en Santa Fe capital, la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) no logró destrabar el conflicto por lo que a las cero hora de este miércoles habrá un paro total de actividades, que involucra al servicio urbano e interurbano santafesino.