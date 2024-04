"Grey's Anatomy" tendrá temporada 21: por qué esta serie es un clásico de su época

Creada por Shonda Rhimes, “Grey’s Anatomy” podría haber sido una más de las decenas de series que se estrenan por año, generan entusiasmo, a veces furor y después de un tiempo cumplen su ciclo. Pero no fue el caso de la producción protagonizada por Ellen Pompeo, en el rol protagónico de Meredith Grey. Con casi veinte años de historia (el pasado 27 de marzo cumplió diecinueve), y con la vigésima temporada al aire, logró reinventarse muchas veces, renovar su vigencia y sostener un público fiel. En este contexto, repasamos algunas claves para entender la continuidad de uno de los productos televisivos claves de este ciclo.

Y no es sólo Meredith, quien desde la temporada 19 se bajó del protagónico (aunque sigue con apariciones frecuentes, como voz en off narrativa y como productora), el punto de referencia en la permanencia. Otros miembros del elenco, como Chandra Wilson en el rol de la doctora Miranda Bailey, y James Pickens Jr. como el doctor Richard Webber, también están desde el comienzo, y no dan señales de irse. Varios más estuvieron o están hace más de diez años interpretando a un mismo, entrañable, personaje. El vínculo del público con sus devenires hace que sea difícil abandonar el barco y siga enganchado.

Las claves del éxito de Grey's Anatomy

Por otro lado, otro punto fuerte de “Grey’s” fue su implacable capacidad de sorpresa, dentro de un formato más o menos estable. Cada capítulo tiene una lógica similar, donde uno o varios casos clínicos toman centralidad, y van influyendo en la vida personal de los médicos. Dentro de este esquema, a lo largo de las veinte temporadas pasó absolutamente de todo.

Los casos médicos más raros e insólitos desafiaron al destacado equipo del Grey Sloan, quienes a su vez transitaron en carne propia tragedias, enfermedades y embrollos afectivos varios. Accidentes aéreos y viales varios, catástrofes climáticas, y hasta ataques violentos fueron algunos de los retos que enfrentaron en sus vidas insólitamente afectadas por eventos extraordinarios. En este sentido, la serie construyó su propio verosímil para sostener la tensión dramática, y no sólo funcionó sino que se convirtió en una fortaleza. Un factor “Juego de tronos”, antes de que “Juego de tronos” siquiera existiera, mantuvo siempre en vilo a la audiencia de “Grey's”: la sensación de que cualquier personaje puede morir o sufrir una tragedia en cualquier momento.

El romance es otra de las claves narrativas de la serie. La historia de amor entre Meredith y Derek Shepard atravesó todas las temporadas, desde el principio hasta la salida del actor Patrick Dempsey, al final de la número once. De forma satelital, muchísimos otros amores y desamores, con triángulos incluidos, entre miembros del equipo médico sirvieron de cimiento para el elemento melodramático, otra clave de “Grey’s”. Hay que hacer un mapa conceptual para visualizar los cruces afectivos y familiares de los personajes, que a esta altura son una gran familia ensamblada.

Hay también en Estados Unidos una tradición de longevidad vinculada a las series médicas. En primer lugar, la telenovela "General Hospital" ronda las sesenta temporadas y supera los quince mil episodios, además de sostener el récord como la serie con más años ininterrumpidos al aire (desde su estreno en 1963).

Por otra parte, “ER Emergencias” fue un antecesor clave para “Grey’s”. Aunque ambas llegaron a estar al aire al mismo tiempo, la serie que tuvo quince temporadas (y a actores como George Clooney o Juliana Marguiles en sus filas) marcó un diferencial de calidad televisiva en los años noventa. Sentó un precedente de cómo hacer una serie dramática de alto nivel dentro de una misma locación, recurriendo a los casos médicos, el desarrollo de sus personajes y los problemas propios de un hospital, en ese caso uno público de Chicago.

Grandes actuaciones, un despliegue técnico destacado y una narrativa precisa fueron algunas de las claves de su éxito. “Grey’s” tomó algunas cosas fundamentales de “ER”, sobre todo el piso de calidad técnica y narrativa, que diferencia a ambas ampliamente de productos como “General Hospital”, y que le permitió incorporar escenas de acción casi de película.

Finalmente, otra virtud de “Grey’s” para mantener su vitalidad, sobre todo en los últimos años, fue incorporar la realidad de Estados Unidos y el mundo a la trama de ficción. La temporada 17, estrenada en noviembre de 2020, se dedicó entera a la pandemia del Covid-19, y a mostrar cómo afectó la vida de los profesionales de la salud. Más recientemente, cuestiones como la violencia institucional racista, y la falta de acceso al aborto (desde la caída en 2022 del fallo judicial que lo legalizaba en todo el país) fueron algunas cuestiones que aparecieron en la narrativa de la serie.

Un equilibrio sostenido entre drama, melodrama, romance y humor hace que, veinte años después de su lanzamiento, “Grey’s Anatomy” siga renovándose y reinventándose para afianzarse como un clásico de su época.