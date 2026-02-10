La confesión de Sabrina Rojas sobre su relación con Luciano Castro: "Viví momentos de locura, sufrí mucho"

Tras finalIzar el ciclo como conductora, la modelo habló sin filtros en "Sálvese quien pueda" y expuso cómo vivió su vínculo

En medio de los escándalos que rodean a Luciano Castro y Griselda Siciliani , luego de la confirmación del romance y el descubrimiento de una infidelidad a través de audios filtrados en redes sociales, Sabrina Rojas , ex pareja del actor, continúa confesándose sobre su antigua relación. En diálogo con Yanina Latorre, la modelo dio detalles sobre su vínculo con Castro, a cinco años de su separación.

Cabe recordar que la modelo se encuentra en el centro de la escena mediática desde que comenzó a conducir su programa en América , “Esto pasó en América”. Este trabajo la llevó a tener mayor presencia en los medios y a mostrarse en un rol cada vez más consolidado como conductora y figura mediática.

En ese sentido, durante el último mes se encargó de reemplazar a Yanina Latorre en “Sálvese quien pueda” , mientras la conductora se encontraba de vacaciones. Con el regreso de Latorre al ciclo, Sabrina dejó el rol de conductora y pasó a ser entrevistada por la mediática.

En la conversación, compartió detalles íntimos sobre su relación con Luciano Castro y sobre su nuevo horizonte profesional dentro del mundo de la televisión y los medios.

>> Leer más: Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: "Siento que me casé con un boludo"

Qué dijo Sabrina Rojas sobre Luciano Castro

En el regreso de Yanina Latorre a la conducción de "Sálvese quien pueda", la periodista abrió el programa agradeciéndole a Sabrina Rojas por su trabajo durante su ausencia. “La rompiste, hiciste que yo fuera feliz”, le dijo.

Luego de los elogios, Latorre preguntó sin filtros: “¿No sentís que desde que te separaste de Luciano sos otra?”. “Estaba apagada. Yo renací. Antes estaba pendiente del otro, porque el otro necesitaba otra atención. Yo lo materna”, confesó Rojas.

Fue en ese momento cuando Yanina aportó un dato que recordaba sobre el momento en el que la modelo estaba en pareja con el actor. Según detalló a Castro no le gustaba que Sabrina sea mediática y hable en los medios. "Él venía a LAM y miraba y estaba detrás de cámaras”, señaló.

Sabrina no lo negó. Y sumó: “Él no me acompañaba a ningún lado. Yo vivía la vida sola. Vivía con él en casa, pero vivía sola, porque era muy ermitaño, no le gustaba salir a la vida”.

También reconoció que durante años midió su exposición pública: “Es verdad que cada vez que yo daba una nota siempre pensaba en él. No era la verborragia que soy ahora”.

En ese sentido, confesó que la personalidad de Castro la “sobrepasaba”. “Él era muy protagonista. Él era el galán y a mí me salía un laburo y era como: ‘¿Eso vas a hacer?’. Me lo tiraba abajo”, aseguró.

Ante la pregunta de Yanina Latorre sobre su vínculo, la modelo confesó que sufrió mucho. “No te puedo explicar, una cosa corporal. Me ha hecho vivir momentos de felicidad, de mucha angustia y de mucha locura. Yo viví una novela. Sufrí mucho con Lu”, afirmó Sabrina.

“¿Viviste un calvario?”, insistió la conductora. Rojas no dijo ni sí ni no, pero fue clara: “He vivido momentos de locura. He sostenido mucho”.

Ante la pregunta de si se trataba de un perfil mujeriego o inseguro, Sabrina respondió: “Tiene que ver con el ego, el demostrar. Es tanto. Porque es demasiado y amando mucho, porque yo le creo que él me amó mucho y creo que ama mucho a esa mujer. Y también tiene que ver algo con la impunidad, sentirse impune”.

Embed

>> Leer más: Luciano Castro confirmó su separación con Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"