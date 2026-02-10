La Capital | Zoom | Sabrina Rojas

La confesión de Sabrina Rojas sobre su relación con Luciano Castro: "Viví momentos de locura, sufrí mucho"

Tras finalIzar el ciclo como conductora, la modelo habló sin filtros en "Sálvese quien pueda" y expuso cómo vivió su vínculo

10 de febrero 2026 · 14:18hs
Sabrina Rojas dio detalles sobre su relación con Luciano Castro 

Sabrina Rojas dio detalles sobre su relación con Luciano Castro 

En medio de los escándalos que rodean a Luciano Castro y Griselda Siciliani, luego de la confirmación del romance y el descubrimiento de una infidelidad a través de audios filtrados en redes sociales, Sabrina Rojas, ex pareja del actor, continúa confesándose sobre su antigua relación. En diálogo con Yanina Latorre, la modelo dio detalles sobre su vínculo con Castro, a cinco años de su separación.

Cabe recordar que la modelo se encuentra en el centro de la escena mediática desde que comenzó a conducir su programa en América, “Esto pasó en América”. Este trabajo la llevó a tener mayor presencia en los medios y a mostrarse en un rol cada vez más consolidado como conductora y figura mediática.

En ese sentido, durante el último mes se encargó de reemplazar a Yanina Latorre en “Sálvese quien pueda”, mientras la conductora se encontraba de vacaciones. Con el regreso de Latorre al ciclo, Sabrina dejó el rol de conductora y pasó a ser entrevistada por la mediática.

En la conversación, compartió detalles íntimos sobre su relación con Luciano Castro y sobre su nuevo horizonte profesional dentro del mundo de la televisión y los medios.

>> Leer más: Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: "Siento que me casé con un boludo"

Qué dijo Sabrina Rojas sobre Luciano Castro

En el regreso de Yanina Latorre a la conducción de "Sálvese quien pueda", la periodista abrió el programa agradeciéndole a Sabrina Rojas por su trabajo durante su ausencia. “La rompiste, hiciste que yo fuera feliz”, le dijo.

Luego de los elogios, Latorre preguntó sin filtros: “¿No sentís que desde que te separaste de Luciano sos otra?”. “Estaba apagada. Yo renací. Antes estaba pendiente del otro, porque el otro necesitaba otra atención. Yo lo materna”, confesó Rojas.

Fue en ese momento cuando Yanina aportó un dato que recordaba sobre el momento en el que la modelo estaba en pareja con el actor. Según detalló a Castro no le gustaba que Sabrina sea mediática y hable en los medios. "Él venía a LAM y miraba y estaba detrás de cámaras”, señaló.

Sabrina no lo negó. Y sumó: “Él no me acompañaba a ningún lado. Yo vivía la vida sola. Vivía con él en casa, pero vivía sola, porque era muy ermitaño, no le gustaba salir a la vida”.

También reconoció que durante años midió su exposición pública: “Es verdad que cada vez que yo daba una nota siempre pensaba en él. No era la verborragia que soy ahora”.

En ese sentido, confesó que la personalidad de Castro la “sobrepasaba”. “Él era muy protagonista. Él era el galán y a mí me salía un laburo y era como: ‘¿Eso vas a hacer?’. Me lo tiraba abajo”, aseguró.

Ante la pregunta de Yanina Latorre sobre su vínculo, la modelo confesó que sufrió mucho. “No te puedo explicar, una cosa corporal. Me ha hecho vivir momentos de felicidad, de mucha angustia y de mucha locura. Yo viví una novela. Sufrí mucho con Lu”, afirmó Sabrina.

“¿Viviste un calvario?”, insistió la conductora. Rojas no dijo ni sí ni no, pero fue clara: “He vivido momentos de locura. He sostenido mucho”.

Ante la pregunta de si se trataba de un perfil mujeriego o inseguro, Sabrina respondió: “Tiene que ver con el ego, el demostrar. Es tanto. Porque es demasiado y amando mucho, porque yo le creo que él me amó mucho y creo que ama mucho a esa mujer. Y también tiene que ver algo con la impunidad, sentirse impune”.

Embed

>> Leer más: Luciano Castro confirmó su separación con Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

Noticias relacionadas
La casita, un escenario recurrente en los shows de Bad Bunny

Orgullo nacional: "La casita" de Bad Bunny en el Super Bowl fue diseñada por un argentino

Una lista de plataformas de streaming que ofrecen contenido gratuito 

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Aseguran que Úrsula Corberó dio a luz a su priemr hijo

Nació el primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín

Después del fin de semana largo de noviembre, queda poco para un nuevo feriado en Argentina que traerá un día extra de descanso.

Fin de semana largo de carnaval 2026: qué días son feriados y cómo se cobra

Ver comentarios

Las más leídas

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Lo último

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

Central tiene mejores inicios en la Copa Argentina, pero también algunos porrazos

Central tiene mejores inicios en la Copa Argentina, pero también algunos porrazos

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas millonarias en la autopista a Buenos Aires

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas millonarias en la autopista a Buenos Aires

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas millonarias en la autopista a Buenos Aires

Dos automovilistas fueron detectados manejando alcoholizados y con menores de edad en el vehículo durante operativos en el peaje Zárate. Les retuvieron la licencia y enfrentan multas de hasta $1,8 millón
Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas millonarias en la autopista a Buenos Aires
La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Tres años de prisión para el anestesista que se distrajo con el celular y causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que se distrajo con el celular y causó la muerte de un nene de 4 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Ovación
Provincial dio un paso en falso en la Liga Argentina de Básquet, pero sigue como líder en su Conferencia
Ovación

Provincial dio un paso en falso en la Liga Argentina de Básquet, pero sigue como líder en su Conferencia

Provincial dio un paso en falso en la Liga Argentina de Básquet, pero sigue como líder en su Conferencia

Provincial dio un paso en falso en la Liga Argentina de Básquet, pero sigue como líder en su Conferencia

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Policiales
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el Clan Sena
Policiales

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

La Ciudad
Corrupción en Discapacidad: Vamos a seguir acompañando a los que se caen del sistema
LA CIUDAD

Corrupción en Discapacidad: "Vamos a seguir acompañando a los que se caen del sistema"

Gremios salieron a la calle en Rosario para rechazar la reforma laboral del gobierno nacional

Gremios salieron a la calle en Rosario para rechazar la reforma laboral del gobierno nacional

Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente
Policiales

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
Economía

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Información General

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Información General

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Alerta a las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
Información General

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes
El Mundo

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne
Ovación

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado
Política

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
Policiales

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
Política

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur