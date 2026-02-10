La Capital | La Ciudad | protesta

Protesta policial en Rosario: se frustró la reunión con el gobierno provincial y crece la tensión

El encuentro anunciado entre funcionarios de Santa Fe y el abogado que representa a los policías autoconvocados no se concretó. La falta de diálogo inmediato reavivó la protesta frente a la Jefatura, con cortes de tránsito con móviles y un conflicto que ya tiene derivaciones administrativas y penales.

10 de febrero 2026 · 19:46hs
Postales de la protesta frente a Jefatura de Policía de Rosario.

Postales de la protesta frente a Jefatura de Policía de Rosario.

La expectativa de una mesa de diálogo capaz de descomprimir el conflicto policial en Rosario volvió a frustrarse este martes. Tras una jornada marcada por idas y vueltas, la reunión anunciada entre autoridades del gobierno provincial y el abogado Gabriel Sarla, representante de los efectivos que impulsan el reclamo, finalmente no se concretó en el horario previsto. Lejos de apaciguar el escenario, la indefinición reactivó la protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II y profundizó un clima de tensión que ya desbordó el plano gremial.

Desde temprano, todo indicaba que el canal de diálogo podía restablecerse. El encuentro había sido anunciado para la tarde en la sede de Gobierno en Rosario, con el objetivo de destrabar un conflicto abierto desde hace varios días, con epicentro en la ciudad y repercusiones en la capital provincial. Sin embargo, la reunión fue primero reprogramada y luego envuelta en una nebulosa que terminó por alimentar el malestar en la calle.

Una reunión anunciada que nunca llegó

En rigor, la cita estaba pautada inicialmente para las 15. Con el correr de las horas, las gestiones del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, entre ellas contactos con Maximiliano Pullaro, derivaron en una postergación. Desde el gobierno provincial explicaron a La Capital que el cónclave se realizaría a las 18.30, pero en el medio surgieron rispideces que complicaron el escenario.

Cerca de las 17, el regreso de Sarla a la esquina de Ovidio Lagos y Lamadrid —donde se concentran los policías autoconvocados— alteró nuevamente la zona. Algunos móviles volvieron a interrumpir el tránsito como señal de protesta, en una escena que se había repetido durante la mañana.

“Se pudo establecer una conversación con la secretaria del ministro”, relató el abogado a los medios presentes. “No hubo propuesta porque no pudimos hablar con el ministro, que estaba reunido con el gobernador. No hubo ninguna oferta”, agregó. Y fue más allá: “Si se comunican habrá una reunión. Pero lo tiene que hacer el ministro personalmente”. Sarla aclaró además que él no negocia, sino que traslada propuestas y que las decisiones finales quedan en manos de los propios policías.

Desde el Ministerio de Seguridad respondieron con firmeza. “A las 18.30 es la reunión. Había quedado que venía”, señalaron fuentes oficiales consultadas por este diario. Las declaraciones cruzadas no cayeron bien en el Ejecutivo y terminaron por enrarecer aún más una negociación que, si bien no fue formalmente dada de baja, quedó suspendida en un clima de desconfianza mutua.

Protesta policial y despliegue en la calle

Mientras el diálogo se dilataba, la protesta se profundizó en Rosario. Sin llegar a un acuartelamiento, los efectivos plantearon un corte de crédito laboral y utilizaron móviles oficiales para visibilizar el reclamo. La presencia de patrulleros detenidos frente a la Jefatura y el uso del espacio público como escenario del conflicto encendieron alarmas en el gobierno provincial.

En una conferencia de prensa, el Ejecutivo expuso su postura. “Estas acciones ilícitas y violencia entendemos que quieren golpear la política de seguridad exitosa, le guste a quien le guste. Esta es la política que, junto al gobierno nacional, está bajando el delito y la violencia. Acá trazamos la raya”, sostuvieron desde la cartera de Seguridad.

La tensión no fue un hecho aislado. La noche del lunes, lo que comenzó como una movilización ruidosa de policías, familiares y allegados frente a la Unidad Regional II terminó con enfrentamientos entre manifestantes y otros efectivos que intentaban desactivar la protesta. A pedido de las autoridades, la intervención policial derivó en una masiva convocatoria: cerca de 50 móviles y decenas de motocicletas cortaron el tránsito en la zona.

Los anuncios que no descomprimieron el conflicto

El trasfondo del reclamo viene acumulándose desde hace semanas. La semana pasada, el gobierno provincial anunció una batería de medidas para distintos grupos de la Policía de Santa Fe, que incluyeron un plus no remunerativo y un plan de alojamiento para efectivos con desarraigo. Para los sectores movilizados, esos beneficios no implicaron una recomposición del salario real.

Según Sarla, el eje del conflicto es la política salarial. El letrado sostuvo que no hubo un aumento de sueldo, sino un adicional no remunerativo que alcanza sólo a una parte del personal. “No es lo que se está pidiendo. Se reclama un incremento salarial para la totalidad de la policía y no para unos pocos”, planteó, al remarcar que ese tipo de sumas no impacta en el salario básico, los adicionales ni las jubilaciones.

A ese punto se suman reclamos por condiciones laborales que los propios efectivos describen como insostenibles: extensas jornadas, falta de descanso adecuado y la necesidad de recurrir a servicios adicionales para completar ingresos. También aparecen demandas vinculadas a la salud mental del personal, un aspecto que cobró especial relevancia tras la muerte de Oscar Valdez, suboficial de 32 años conocido como “Chimi”, que atravesaba problemas de salud mental y se encontraba con carpeta médica.

La respuesta del gobierno y el endurecimiento del discurso

El Ejecutivo provincial endureció el tono frente a la protesta. Cococcioni apuntó a “sectores desplazados de la Policía de Santa Fe” como instigadores del conflicto y sostuvo que, sobre un reclamo inicialmente legítimo, “se fueron montando determinados grupos a partir de intereses particulares” que derivaron en acciones violentas y antijurídicas.

El ministro advirtió que se paralizaron móviles frente a la Jefatura y que algunos efectivos incurrieron en abandono de servicio, un comportamiento que —según señaló— cruza el umbral del delito. “Utilizar a la institución y sus funcionarios para minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó es cruzar una línea que no dejaremos pasar ni consentir”, afirmó.

Como consecuencia, el jefe de la Policía labró al menos 20 sanciones administrativas. Esos funcionarios fueron pasados a disponibilidad y se les retiró el arma reglamentaria. En paralelo, el gobierno anunció que dará intervención al Ministerio Público de la Acusación para que evalúe posibles responsabilidades penales.

“Es una fuerza de seguridad, no es un club o asociación de amigos. Se espera disciplina interna porque la gente le confía un arma, un chaleco, un patrullero y un uniforme para que defienda el imperio de la ley y no para socavarlo”, cerró Cococcioni.

Investigación penal en marcha

En ese marco, el MPA inició una investigación penal preparatoria contra al menos 20 agentes policiales por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, a partir de los hechos ocurridos durante la madrugada del martes en las inmediaciones de la Jefatura de Rosario.

La actuación judicial se activó tras un informe elevado por el área de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad a la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción, donde se consignaron presuntas irregularidades durante la protesta. Según las actuaciones preliminares, parte del personal involucrado no habría cumplido con el servicio al que estaba asignado, lo que abrió la puerta a la intervención penal, más allá de las sanciones administrativas ya dispuestas.

La investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia y Turno y de la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Desde el organismo judicial aclararon que se analizará específicamente si la conducta del personal comprometió la seguridad pública. “Particularmente, se evaluará si se produjo algún hecho delictivo que pudo haberse evitado con la normal prestación del servicio”, indicaron, sin descartar una ampliación de responsabilidades si se comprueba un daño concreto derivado del abandono de funciones.

Noticias relacionadas
Integrantes de la Policía de Santa Fe iniciaron una protesta el martes 10 de febrero de 2026 con patrulleros apostados frente a la Jefatura de la Unidad Regional II.

Las protestas en la Policía de Santa Fe generaron 20 pases a disponibilidad

protesta en la jefatura de policia de rosario

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Agentes de la policía de Santa Fe protestaron en la Unidad Regional II de Rosario

La reunión entre la provincia y policías aún no se realizó: volvió la protesta frente a la Jefatura

La Uta advierte sobre un posible paro de colectivos el miércoles 11 de febrero

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

Ver comentarios

Las más leídas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Lo último

Protesta policial en Rosario: se frustró la reunión con el gobierno provincial y crece la tensión

Protesta policial en Rosario: se frustró la reunión con el gobierno provincial y crece la tensión

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

La reunión entre la provincia y policías aún no se realizó: volvió la protesta frente a la Jefatura

La reunión entre la provincia y policías aún no se realizó: volvió la protesta frente a la Jefatura

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

Tras una reunión con el municipio, se firmó el incremento salarial que se equipara con lo suscripto en el Aérea Metropolitna de Buenos Aires. Así, no habrá paro en el servicio de colectivos. Nación dictó la conciliación obligatoria para el resto del país.
El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros
Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato
Policiales

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas
La ciudad

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Ovación
La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

Vóley: Sonder juega y no perdona, ni de local ni de visitante, y en ninguna de las dos ligas

Vóley: Sonder juega y no perdona, ni de local ni de visitante, y en ninguna de las dos ligas

Un director técnico rosarino fue emplazado a ganar cuatro partidos para seguir como entrenador del equipo

Un director técnico rosarino fue emplazado a ganar cuatro partidos para seguir como entrenador del equipo

Policiales
Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato
Policiales

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el Clan Sena

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

La Ciudad
Protesta policial en Rosario: se frustró la reunión con el gobierno provincial y crece la tensión
La Ciudad

Protesta policial en Rosario: se frustró la reunión con el gobierno provincial y crece la tensión

La reunión entre la provincia y policías aún no se realizó: volvió la protesta frente a la Jefatura

La reunión entre la provincia y policías aún no se realizó: volvió la protesta frente a la Jefatura

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

Corrupción en Discapacidad: Vamos a seguir acompañando a los que se caen del sistema

Corrupción en Discapacidad: "Vamos a seguir acompañando a los que se caen del sistema"

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente
Policiales

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
Economía

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Información General

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Información General

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Alerta a las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
Información General

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes
El Mundo

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne
Ovación

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado
Política

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
Policiales

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
Política

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil