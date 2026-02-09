El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher, hermano del siete veces campeón mundial Michael Schumacher, se casará con su novio Etienne Bousquet-Cassagne y estaría planeando una boda de tres días en una exclusiva ciudad costera francesa.
Ralf Schumacher, quien corrió en las escuderías Jordan, Williams y Toyota entre 1997 y 2007, contó que desde julio de 2024 está de novio con Bousquet-Cassagne, 14 años menor que el expiloto.
De acuerdo con el diario alemán Bild, la pareja está planeando para mayo una boda de tres días en Saint-Tropez, ciudad donde residen habitualmente.
Schumacher, de 50 años, recibió las felicitaciones de su exesposa, Cora-Caroline Brinkmann, pese a que desde la separación ella le hizo numerosas críticas públicas.
"Mi pareja Steven y yo le deseamos a Ralf y Etienne todo lo mejor y mucha felicidad", publicó la mujer en redes sociales, quien hace un tiempo afirmó que no está en contacto con Ralf ni con el hijo de ambos, David.