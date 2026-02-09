La Capital | Ovación | Fórmula 1

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

El hermano del heptacampeón Michael Schumacher estaría planeando una boda de tres días en una exclusiva ciudad costera francesa

9 de febrero 2026 · 23:13hs
El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher, hermano del siete veces campeón mundial Michael Schumacher, se casará con su novio Etienne Bousquet-Cassagne y estaría planeando una boda de tres días en una exclusiva ciudad costera francesa.

Ralf Schumacher, quien corrió en las escuderías Jordan, Williams y Toyota entre 1997 y 2007, contó que desde julio de 2024 está de novio con Bousquet-Cassagne, 14 años menor que el expiloto.

De acuerdo con el diario alemán Bild, la pareja está planeando para mayo una boda de tres días en Saint-Tropez, ciudad donde residen habitualmente.

Schumacher, de 50 años, recibió las felicitaciones de su exesposa, Cora-Caroline Brinkmann, pese a que desde la separación ella le hizo numerosas críticas públicas.

"Mi pareja Steven y yo le deseamos a Ralf y Etienne todo lo mejor y mucha felicidad", publicó la mujer en redes sociales, quien hace un tiempo afirmó que no está en contacto con Ralf ni con el hijo de ambos, David.

Noticias relacionadas
El piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, apareció en un palco durante el Super Bowl junto a Kim Kardashian.

La Fórmula 1, protagonista del Super Bowl: el romance de Hamilton y el lanzamiento de Cadillac

Mercedes aparecía como principal candidato a dominar la Fórmula 1 en este 2026.

Fórmula 1: un cambio de reglamentación podría afectar a Alpine y Mercedes

Los pilotos de la Fórmula 1 firman multimillonarios contratos con sus respectivas escuderías.

Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales

El A526 de Alpine buscará dar pelea en la Fórmula 1 en este 2026, con Colapinto como titular.

Caliente previa de la F1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza

Ver comentarios

Las más leídas

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Lo último

El tiempo en Rosario: martes sin precipitaciones y otra vez con calor

El tiempo en Rosario: martes sin precipitaciones y otra vez con calor

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Todo lo que hay que saber de los test de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Baréin

Todo lo que hay que saber de los test de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Baréin

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

El asesinato de Candela Romero, de 16 años, ocurrió en 2022 en barrio Antártida Argentina. Tres acusados comenzaron a ser juzgados
La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente
En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno
Economía

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Ovación
Todo lo que hay que saber de los test de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Baréin
Ovación

Todo lo que hay que saber de los test de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Baréin

Todo lo que hay que saber de los test de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Baréin

Todo lo que hay que saber de los test de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Baréin

Newells ya empezó a trabajar con la mente en Deportivo Riestra, que está igual de urgido

Newell's ya empezó a trabajar con la mente en Deportivo Riestra, que está igual de urgido

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Policiales
Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: No fue inexplicable y no quedará impune

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: "No fue inexplicable y no quedará impune"

La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes sin precipitaciones y otra vez con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes sin precipitaciones y otra vez con calor

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Un proyecto rosarino de acción social llegó al Papa León XIV: de qué trata la Liga Comunitaria de Fútbol

Un proyecto rosarino de acción social llegó al Papa León XIV: de qué trata la Liga Comunitaria de Fútbol

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
Policiales

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
Política

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros
Política

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros

Es una captación del sector militar: sigue la polémica por el traspaso del sable
Política

"Es una captación del sector militar": sigue la polémica por el traspaso del sable

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo
La Ciudad

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 
Policiales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Información General

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino
Política

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera
La Ciudad

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico