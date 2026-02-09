Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Jorge Almirón cambiará de arquero para el cotejo que Central tiene que jugar el miércoles en Santa Fe y Jorge Broun volverá al arco.

La alineación de Central de cara al partido que tiene que jugar el miércoles desde las 19 en cancha de Unión contra Sportivo Belgrano de San Francisco en su debut en la Copa Argentina, tendrá un cambio en la valla. Jorge Broun ocupará el lugar de Jeremías Ledesma, quien atajó los cuatro cotejos del Apertura 2026.

De esta forma Fatura volverá al arco canalla y comenzará la cuenta regresiva para transformarse en el arquero con más partidos en la historia del club. Cuenta con 274 partidos en la institución y le faltan solamente diez cotejos para alcanzar a Edgardo Andrada, quien tuvo 284 cotejos en el arco auriazul.

A pesar de la gran cantidad de partidos que acumula Broun en la primera de Central, solo cuenta con seis series en la Copa Argentina de las cuales ganó 4 y perdió dos.

Su primera vez en esta competición fue en la edición 2011/12 cuando el equipo de Juan Antoni Pizzi venció 1 a 0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Luego, en la Copa Argentina 2023, estuvo en el arco frente a Central Norte de Salta cuando ganaron los canallas 4 a 1 y en la derrota por 1 a 0 versus Chaco For Ever.

En la edición 2024 atajó contra Douglas Haig de Pergamino cuando empataron 1 a 1 y los de Miguel Russo se impusieron por penales por 4 a 3. Fue la figura en la definición ya que atajó dos penales: a Emanuel Díaz y a Agustín Stancato.

Finalmente estuvo en los dos juegos de 2025: contra Los Andes 1 a 0 y versus Unión 0-0 cuando los auriazules cayeron 3 a 1 desde el punto del penal.

El árbitro contra Sportivo Belgrano

Leandro Rey Hilfer será el encargado de impartir justicia en el cotejo entre los canallas y La Verde en la Copa Argentina. Estará acompañado por Adrián Delbarba e Iván Aliende como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Alejandro Porticella. Vale aclarar que en esta fase de Copa Argentina no hay VAR.