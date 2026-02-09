La Capital | La Ciudad | lluvias

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Algunos expertos anticipan probabilidades de lluvia y tormentas en distintas zonas de Santa Fe. El cielo nublado será el gran protagonista

9 de febrero 2026 · 11:53hs
Las lluvias estarán presentes en Rosario durante el fin de semana largo

Virginia Benedetto / La Capital

Las lluvias estarán presentes en Rosario durante el fin de semana largo

Los rosarinos iniciaron la semana motivados por la inminente llegada del primer fin de semana extra largo del año, que se extenderá desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, por los dos feriados de Carnaval. De cara al descanso extendido, la pregunta clave gira en torno al tiempo: ¿habrá lluvias durante estas mini vacaciones? ¿Cuándo?

Según advierte el Servicio Meteorológico Nacional, acaba de comenzar una semana que efectivamente estará signada por las nubes y las lluvias. Es probable que desde el miércoles 11 se registren tormentas aisladas y de baja intensidad en distintas zonas de la provincia de Santa Fe, incluyendo Rosario, y que se extiendan también durante el jueves 12. Llegando al final de la semana, el viernes no amenaza con traer agua pero es probable que el sol se asome poco.

En cuanto a la temperatura, esta semana se alejará un poco de los calores sofocantes que tuvieron lugar la semana pasada. Es probable que las máximas no superen los 32 grados y las mínimas lleguen a 19. El fin de semana largo seguirá esta línea.

>>Leer más: La Pascua llega con regalo en 2026: cuándo cae y por qué será un fin de semana extra largo

El tiempo durante el fin de semana largo en Rosario: ¿qué días llega la lluvia?

Antes de organizar los planes para el descanso extendido, es importante saber que las tormentas serán parte del fin de semana largo, pero de forma aislada y no permanente. No todos los días habrá lluvia y los días que llueva tampoco será de forma intensa, pero lo cierto es que el paraguas tendrá que dejarse a mano.

En el caso del viernes y el sábado, es probable que no se registren lluvias y que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con la posibilidad de que brille al menos un rato el sol. En estos días, la temperatura flotará entre los 30 y los 18 grados.

El domingo ya crecen las probabilidades de lluvias, especialmente durante la madrugada y la noche. Durante el día, la máxima no superará los 30 grados y la mínima no descenderá de 21. El lunes, en cambio, puede llegar a zafar del chaparrón, pero el cielo se mantendrá esencialmente nublado, con temperaturas de entre 32 y 23 grados.

Para cerrar las mini vacaciones, el martes amenaza con traer lluvias aparejadas de forma aislada durante todo el día. Durante esta jornada la temperatura podría alcanzar los 33 grados y no bajaría de los 24.

Noticias relacionadas
El aeropuerto de Rosario busca ampliar su conectividad

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

La perra recibió el alta hospitalaria el último sábado.

Preocupación por la denuncia de abuso sexual a una perra: "La ley es demasiado frágil"

Desde la Casa Gris convocaron a una nueva reunión paritaria. Se abre la negociación por salarios en la administración pública 

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

La actividad en GER se normalizó antes del mediodía.

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Lo último

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

El Cine El Cairo reabre sus puertas y proyecta varias nominadas al Oscar

El Cine El Cairo reabre sus puertas y proyecta varias nominadas al Oscar

El Pity Álvarez estuvo en Funes: cómo fue su visita

El Pity Álvarez estuvo en Funes: cómo fue su visita

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

La ruta, que actualmente opera con cuatro vuelos semanales, pasará a tener seis vuelos en julio y contará con una frecuencia diaria desde septiembre

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo
Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo
La Ciudad

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros contra la reforma laboral
Política

Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros contra la reforma laboral

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Ovación
Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Por Gustavo Conti
Ovación

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

Policiales
Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 
Policiales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

Persecución policial: derrapó con la moto al intentar escapar de un control

Persecución policial: derrapó con la moto al intentar escapar de un control

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

La Ciudad
Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo
La Ciudad

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

Preocupación por la denuncia de abuso sexual a una perra: La ley es demasiado frágil

Preocupación por la denuncia de abuso sexual a una perra: "La ley es demasiado frágil"

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE
POLICIALES

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Ovación

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: Somos todos iguales ante la ley
Información General

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
El Mundo

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Información General

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Por Cristian Desideri - ex Ministro de Producción de Santa Fe y Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial
Economía

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Miles participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
La ciudad

Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario
Policiales

Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes
Policiales

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos
La Ciudad

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
La Ciudad

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas
La Ciudad

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso
Policiales

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso