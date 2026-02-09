Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Los rosarinos iniciaron la semana motivados por la inminente llegada del primer fin de semana extra largo del año, que se extenderá desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, por los dos feriados de Carnaval. De cara al descanso extendido, la pregunta clave gira en torno al tiempo: ¿habrá lluvias durante estas mini vacaciones? ¿Cuándo?

Según advierte el Servicio Meteorológico Nacional , acaba de comenzar una semana que efectivamente estará signada por las nubes y las lluvias. Es probable que desde el miércoles 11 se registren tormentas aisladas y de baja intensidad en distintas zonas de la provincia de Santa Fe, incluyendo Rosario, y que se extiendan también durante el jueves 12. Llegando al final de la semana, el viernes no amenaza con traer agua pero es probable que el sol se asome poco.

En cuanto a la temperatura, esta semana se alejará un poco de los calores sofocantes que tuvieron lugar la semana pasada. Es probable que las máximas no superen los 32 grados y las mínimas lleguen a 19. El fin de semana largo seguirá esta línea.

El tiempo durante el fin de semana largo en Rosario: ¿qué días llega la lluvia?

Antes de organizar los planes para el descanso extendido, es importante saber que las tormentas serán parte del fin de semana largo, pero de forma aislada y no permanente. No todos los días habrá lluvia y los días que llueva tampoco será de forma intensa, pero lo cierto es que el paraguas tendrá que dejarse a mano.

En el caso del viernes y el sábado, es probable que no se registren lluvias y que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con la posibilidad de que brille al menos un rato el sol. En estos días, la temperatura flotará entre los 30 y los 18 grados.

El domingo ya crecen las probabilidades de lluvias, especialmente durante la madrugada y la noche. Durante el día, la máxima no superará los 30 grados y la mínima no descenderá de 21. El lunes, en cambio, puede llegar a zafar del chaparrón, pero el cielo se mantendrá esencialmente nublado, con temperaturas de entre 32 y 23 grados.

Para cerrar las mini vacaciones, el martes amenaza con traer lluvias aparejadas de forma aislada durante todo el día. Durante esta jornada la temperatura podría alcanzar los 33 grados y no bajaría de los 24.