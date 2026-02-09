La Capital | La Ciudad | arroyo Ludueña

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: se acumulan residuos frente al Portal Rosario

La basura forma islotes que obstruyen el agua. Desde el Club Náutico Malvinas Argentinas reclaman un plan de limpieza regular para evitar que los residuos lleguen al río Paraná.

9 de febrero 2026 · 17:37hs
Islas de mugre en el arroyo Ludueña. 

Islas de mugre en el arroyo Ludueña. 

En el tramo del arroyo Ludueña frente al Portal Rosario aparecieron "islas de mugre": los residuos, flotando, se juntan y tapan el agua hasta simular tierra firme. Una cooperativa se encargaba de su limpieza pero ya no lo hace. Desde el Club Náutico Malvinas Argentinas piden que se arme un programa de limpieza para combatir la suciedad.

"Una cooperativa se encargaba de recoger la basura. Nosotros, desde el club, les prestábamos un bote nuevo para esa tarea, junto a salvavidas y remos, pero lo destruyeron. Por eso ahora sólo limpian un poco desde la costa", relató el presidente del Club Náutico Malvinas Argentinas, Daniel Calderón, en diálogo con La Capital.

Sucede que, desde la Municipalidad, colocaron barreras de contención para impedir que llegue la basura al Paraná y poder levantarla con mayor facilidad. Sin embargo, si no se recoge se acumula. "Si no se levanta termina en el río, a parte de limitar la navegación de botes de remos y lanchas que salen desde nuestro club y de guarderías aguas abajo", señalar Calderón.

Por eso, desde Malvinas Argentinas piden la creación de un programa de limpieza regular para poder controlar la basura existente en el arroyo y evitar que se formen los islotes de basura que se juntan en las barreras de contención.

Otra denuncia

Hace tan sólo un mes, la contaminación del arroyo Ludueña volvió a ser noticia. En aquella oportunidad, vecinos de Fisherton denunciaron la presencia de una mancha blanquecina que recorría el curso de agua a lo largo de cientos de metros en ese barrio.

Las sospechas de algunos residentes de la zona, que dieron cuenta del problema, indicaron a La Capital que la sustancia que contamina el arroyo proviene de descargas cloacales.

Fueron los mismos vecinos sacaron fotos de la mancha, precisamente en el puente que linda con el Rosario Golf Club, en la zona de Aldea. Pero también la misma mancha fue registrada por otros vecinos en la zona del puente que divide a Rosario de Funes, precisamente sobre calle León Miglierini (continuación de San José de Calasanz), en barrio Antártida Argentina.

El saneamiento del arroyo Ludueña en el 2025

Desde finales de 2024 y mediados de 2025, el Plan de Abordaje Integral del Ludueña removió 1.500 toneladas de residuos en inmediaciones de los barrios La Bombacha y Stella Maris, en su mayoría plásticos y otros desechos sólidos y sedimentos, en los primeros seis meses.

Además del retiro de basura el proyecto, encabezado por el gobierno provincial y con la colaboración de los estados municipales que son atravesados por el arroyo Ludueña, consistió en monitoreos, control y prevención para mejorar la calidad socioambiental de la zona.

Durante las tareas, los operarios recolectaron toneladas de residuos entre los que predominan los sólidos urbanos, como papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, materia orgánica, desechos sanitarios, electrodomésticos viejos o estropeados, muebles y enseres, aparatos eléctricos y electrónicos o ropa usada.

